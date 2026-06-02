Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm
Song Hà
02/06/2026, 13:35
Sau gần một tháng triển khai cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý…
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.
Theo đó, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát các địa bàn, mặt hàng và lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao.
Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đồng loạt ra quân từ ngày 07/5 đến 30/5/2026. Kết quả, 4.701 vụ việc đã được kiểm tra, 3.730 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính bị xử lý; 37 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 41,4 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 22,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là "điểm nóng" của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Trong thời gian triển khai, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 1.862 vụ việc, phát hiện và xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng.
Nhiều vụ việc quy mô lớn liên tiếp được phát hiện tại các địa phương. Điển hình, lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu trị giá trên 3,7 tỷ đồng tại Ninh Bình; phát hiện hơn 280 sản phẩm trang sức giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Hermès trị giá trên 3,1 tỷ đồng tại Bắc Ninh; thu giữ gần 6.000 sản phẩm quần áo giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas trị giá gần 1,1 tỷ đồng tại Hưng Yên; gần 1.100 sản phẩm giày dép giả mạo nhãn hiệu trị giá gần 2,9 tỷ đồng tại TP.Hồ Chí Minh và gần 2.000 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton trị giá trên 1,7 tỷ đồng tại Hà Nội.
So với cùng kỳ tháng 5/2025, số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng 370,6% (gấp 4,7 lần), số tiền xử phạt tăng 314,8% (gấp 4,2 lần) và trị giá tang vật vi phạm tăng tới 827,5% (gấp 9,3 lần). Kết quả này không chỉ vượt xa mục tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ xử lý theo yêu cầu của Chính phủ mà còn cho thấy hiệu quả rõ nét của đợt cao điểm trong phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm.
Đáng chú ý, không chỉ gia tăng về số lượng vụ việc, công tác thực thi pháp luật cũng được nâng lên khi 24 vụ có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan điều tra, trong đó 5 vụ đã bị khởi tố.
Các vi phạm được phát hiện tập trung chủ yếu ở các nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm, điện tử tiêu dùng và phụ tùng xe máy, ô tô. Trong đó, riêng nhóm hàng thời trang, trang phục và phụ kiện chiếm tới 70,3% tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ, tương đương gần 79.000 sản phẩm. Nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Puma, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, cùng các nhãn hiệu lớn của Hoa Kỳ như Apple, HP, Coach, Under Armour, Tommy Hilfiger và Ralph Lauren đã bị phát hiện, ngăn chặn trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.
Song song với kiểm tra trên thị trường truyền thống, công tác kiểm soát vi phạm trên môi trường số cũng được đẩy mạnh. Trong thời gian cao điểm, hơn 9.130 sản phẩm vi phạm đã bị gỡ bỏ và trên 2.000 gian hàng bị chặn khỏi các nền tảng thương mại điện tử do có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hàng giả, hàng nhái gia tăng theo “độ nóng” của thương mại điện tử
22:53, 22/01/2026
Gia tăng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm Nhật Bản trên thị trường Việt Nam
07:45, 29/02/2024
Sản xuất hàng giả, một doanh nghiệp tại Hưng Yên bị xử phạt 180 triệu đồng
Dòng chảy pháp luật 2025: Kỷ lục lập pháp và áp lực khơi thông điểm nghẽn
Dù đạt được những “quả ngọt” lớn trong cải cách hành chính và tháo gỡ hơn 2.000 vướng mắc, song môi trường đầu tư vẫn cần những cải cách bứt phá ở tầng luật để xóa bỏ các rào cản chồng chéo, hạ thấp chi phí tuân thủ, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng mới cho cộng đồng doanh nghiệp…
Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 10%, ghẹ rộng cửa vào Mỹ, tôm tiếp tục chịu sức ép
Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau kết quả tăng trưởng tích cực là sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng tại thị trường Mỹ, khi ghẹ đang đón cơ hội mở rộng thị phần, trong khi tôm và cá ngừ tiếp tục đối mặt với nhiều rào cản thương mại và yêu cầu tuân thủ ngày càng khắt khe...
Nắng nóng gay gắt, mưa dông cực đoan và nguy cơ thiên tai gia tăng
Thời tiết tháng 6 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng dông lốc cực đoan. Nền nhiệt trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C...
Sân Bay Long Thành và FTZ tạo động lực mới cho công nghiệp Đồng Nai
Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông, sân bay Long Thành và kế hoạch xây dựng khu thương mại tự do (FTZ) đang tạo thêm điều kiện để Đồng Nai mở rộng không gian công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới...
Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng
Nhờ sự vận hành ổn định của các dự án công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực thép, ô tô điện và năng lượng, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực công nghiệp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: