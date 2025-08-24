Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Ngày 23/8, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, đã phối hợp cùng Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cho thấy tầm quan trọng của việc cập nhật và thực thi những quy định pháp lý mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng.

Là đơn vị chủ trì tổ chức, Cục Việc làm đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc đưa các chính sách, quy định của Nhà nước về lao động, việc làm đến gần hơn với các cơ quan quản lý địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Hội nghị không chỉ là dịp để phổ biến các nội dung mới của Nghị định 219/2025/NĐ-CP mà còn là cầu nối để lắng nghe những ý kiến, vướng mắc từ cơ sở, từ đó tạo ra sự đồng thuận và hiệu quả trong công tác quản lý lao động người nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyên – Phó Cục trưởng Cục Việc làm, nhấn mạnh: “Việc ban hành Nghị định 219/2025/NĐ-CP là bước tiến quan trọng, nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản lý lao động nước ngoài, tạo môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch và thu hút nhân tài. Mục tiêu của hội nghị hôm nay là giúp các địa phương và doanh nghiệp nắm vững các quy định mới, từ đó áp dụng đúng, đủ, đảm bảo quyền lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động.”

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị tập huấn - Ảnh: Quang Hiếu.

Sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ của 9 tỉnh thành miền Trung đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc thực thi chính sách trên toàn quốc.

ĐIỂM MỚI ĐỘT PHÁ CỦA NGHỊ ĐỊNH 219/2025/NĐ-CP

So với Nghị định 152/2020/NĐ-CP trước đây, Nghị định 219/2025/NĐ-CP mang đến nhiều điểm mới, được đánh giá là tạo ra bước ngoặt trong công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ nhất, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nghị định mới đã cắt giảm một số giấy tờ không cần thiết, tích hợp các thủ tục liên quan để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Chẳng hạn, một số trường hợp được miễn giấy phép lao động sẽ được xử lý nhanh gọn hơn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Quy định mới cũng khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin trong việc nộp và xử lý hồ sơ, hướng tới một hệ thống quản lý số hóa, minh bạch.

Thứ hai, mở rộng và làm rõ các đối tượng được miễn giấy phép lao động. Nghị định 219 bổ sung thêm một số trường hợp được miễn giấy phép lao động, đặc biệt là các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Điều này nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn. Đồng thời, Nghị định cũng làm rõ các định nghĩa về "chuyên gia," "nhà quản lý," "lao động kỹ thuật" để các doanh nghiệp và cơ quan quản lý có cơ sở pháp lý rõ ràng khi xem xét hồ sơ.

Thứ ba, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động. Nghị định mới quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc báo cáo, quản lý lao động nước ngoài, đặc biệt là trong các trường hợp thay đổi công việc, vị trí làm việc hoặc khi người lao động thôi việc. Mục đích của quy định này là để cơ quan quản lý nhà nước có thể nắm bắt chính xác và kịp thời tình hình sử dụng lao động, tránh các vi phạm không đáng có.

Thứ tư, siết chặt các điều kiện về chuyên môn. Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực nước ngoài, Nghị định 219/2025/NĐ-CP có những quy định cụ thể hơn về bằng cấp, kinh nghiệm làm việc của người lao động nước ngoài, đặc biệt là đối với các vị trí chuyên gia, nhà quản lý. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng lao động nước ngoài không đủ trình độ làm việc tại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và môi trường kinh doanh.

LỢI ÍCH VÀ KỲ VỌNG TỪ NGHỊ ĐỊNH MỚI

Nghị định 219/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người lao động, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Đối với doanh nghiệp, Nghị định mới giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc thu hút các chuyên gia, nhà quản lý giỏi cũng trở nên dễ dàng hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Môi trường pháp lý rõ ràng, minh bạch sẽ tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh tại Việt Nam.

Đối với người lao động nước ngoài, các quy định mới giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tạo môi trường làm việc công bằng, minh bạch. Thủ tục hành chính đơn giản hơn cũng giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống và công việc tại Việt Nam.

Đối với công tác quản lý nhà nước, Nghị định mới giúp công tác quản lý lao động nước ngoài trở nên chặt chẽ, hiệu quả và hiện đại hơn. Nhờ đó, cơ quan chức năng có thể kiểm soát tốt hơn nguồn nhân lực nước ngoài, đảm bảo an ninh trật tự và thực thi các cam kết quốc tế.

Hội nghị tập huấn tại Đà Nẵng đã kết thúc tốt đẹp, tạo điều kiện tiếp cận, làm quen và giải đáp các thắc mắc không chỉ cho các doanh nghiệp trên địa bàn mà còn cả đội ngũ những người làm công tác quản lý của các Sở Nội vụ tại khu vực miền Trung trong việc triển khai và thực thi các quy định về lao động nước ngoài.

Với những điểm mới ưu việt, Nghị định 219/2025/NĐ-CP không chỉ là một văn bản pháp luật mà còn là một công cụ hữu hiệu, góp phần xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn và bền vững tại Việt Nam, thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới.