Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn cho các sự kiện lớn
Tuấn Sơn
18/09/2025, 11:16
Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.
Trong những năm trở lại đây, vùng đất Đồ Sơn không chỉ gây ấn tượng với du khách bởi hạ tầng kết nối, các loại hình dịch vụ được chú trọng đầu tư, mà còn nổi lên như một “trung tâm sự kiện mới” nhờ sự xuất hiện của quần thể đô thị biển - tổ hợp vui chơi giải trí nghỉ dưỡng 04 mùa - Dragon Ocean Đồ Sơn, nơi sở hữu vẻ đẹp biển xanh – cát trắng hiềm có tại Hải Phòng.
Được đầu tư quy mô với hàng loạt tiện ích đẳng cấp mang tiêu chuẩn Quốc tế, nơi đây đáp ứng đồng thời mọi nhu cầu về lưu trú, du lịch, tổ chức sự kiện, hội nghị và các hoạt động văn hoá – thể thao đa dạng.
Điểm nhấn của quần thể là bãi biển Rồng - bãi biển sở hữu hệ thống lọc nước tiên tiến có chiều dài hơn 2 km, với làn nước trong xanh quanh năm, bãi cát trắng cùng hệ thống quảng trường, sân khấu ngoài trời quy mô lớn. Khách sạn Dream Dragon Resort được đầu tư trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa hàng nghìn người, tiêu chuẩn cao cấp, tạo nên không gian tổ chức sự kiện đa dạng từ trình diễn nghệ thuật, thể thao, lễ hội, triển lãm đến các cuộc thi sắc đẹp, liên hoan, hội nghị của khách hàng trong và ngoài nước.
Thực tế, Dragon Ocean Đồ Sơn đã và đang là địa điểm đăng cai nhiều chương trình lớn: từ các sự kiện thể thao cộng đồng, lễ hội văn hoá đến cuộc thi sắc đẹp tầm quốc gia như Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2024, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.
Bên cạnh hạ tầng và không gian tổ chức, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng còn sở hữu hệ thống tiện ích đồng bộ, từ khách sạn Dream Dragon Resort chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị quy mô lớn đến Tổ hợp vui chơi giải trí Legend Park gồm: Công viên nước – công viên ánh sáng – công viên khủng long, rừng ngập mặn, hồ Lagoon cho đến bãi biển nhân tạo hiện đại.
Tổng hòa ấy đã định hình nên một điểm đến tổ chức sự kiện đẳng cấp, nơi mọi hoạt động được tổ chức trọn vẹn và chỉn chu, khách mời được đón tiếp bằng dịch vụ thượng hạng, và du khách được dẫn dắt qua hành trình trải nghiệm đa tầng giàu cảm xúc.
Với vị trí chiến lược chỉ cách trung tâm Hải Phòng khoảng 20 phút và cách sân bay Cát Bi 30 phút di chuyển, Dragon Ocean Đồ Sơn thuận tiện kết nối với các tỉnh, thành phố lớn và là cửa ngõ đón khách quốc tế của du lịch Miền Bắc. Tầm vóc hạ tầng cùng cảnh quan đặc sắc giúp nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những sự kiện đỉnh cao, góp phần nâng tầm Đồ Sơn và Hải Phòng trên bản đồ du lịch – sự kiện Việt Nam.
