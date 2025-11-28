5 dược mỹ phẩm Pháp được đánh giá tốt tại Việt Nam

Nổi tiếng với sự đơn giản và tiện dụng, rất nhiều người mê đồ “made in France" (đến từ Pháp). Và trong số những sản phẩm được yêu thích nhất chính là các mặt hàng được mua từ hiệu thuốc...

Không phải lúc nào dược mỹ phẩm tại hiệu thuốc Pháp cũng vượt trội hoàn toàn so với dược mỹ phẩm nói chung.Nhưng nhìn chung, công thức của chúng thường được tinh chỉnh và khoa học hơn so với các sản phẩm phổ biến ở quầy dược thông thường.

“Những thương hiệu Pháp như La Roche-Posay, Vichy hay Avène đưa ra các công thức sản phẩm được hậu thuẫn bởi nghiên cứu da liễu bài bản, với các thành phần hoạt tính như nước khoáng nóng, niacinamide hay retinoids.

Điều quan trọng là không có những nguyên liệu phụ gia ‘làm màu’,” bác sĩ da liễu Mona Gohara tại Connecticut, Mỹ nhận định. “Hiệu quả tốt, trong khi kết cấu lại mỏng nhẹ, mượt mà và dễ dàng để chồng thêm các lớp sản phẩm. Đó là kiểu chăm sóc da vừa hiệu quả, vừa mang lại cảm giác dễ chịu — một sự kết hợp hiếm có”.

Dưới đây là những sản phẩm dược mỹ phẩm Pháp tốt nhất mà bạn có thể mua tại các cửa hàng chính hãng tại Việt Nam, mà không phải vất vả bay sang các hiệu thuốc ở Pháp.

NƯỚC TẨY TRANG BIODERMA SENSIBIO H2O MICELLAR WATER

Ra mắt từ năm 1995, Bioderma Sensibio H2O Micellar Water được xem là sản phẩm tiên phong cho dòng nước tẩy trang micellar. Công thức kết hợp giữa nước, các chất dưỡng ẩm và micelles — những hạt làm sạch dịu nhẹ — giúp loại bỏ lớp trang điểm và sản phẩm dưỡng da một cách nhanh chóng, đồng thời để lại làn da thông thoáng, tươi mới. Đây cũng là sản phẩm được đánh giá cao nhất ở cả hai khả năng: tẩy trang và làm sạch.

Khả năng làm sạch nhanh và mang lại cho da vẻ ngoài tươi tắn khiến Bioderma Sensibio trở thành sản phẩm quen thuộc trong vali đồ nghề của các chuyên gia trang điểm. “Nó rất hữu ích khi bạn cần thay đổi layout trang điểm nhanh trên set chụp,” chuyên gia trang điểm người Pháp Yacine Diallo chia sẻ.

SỮA RỬA MẶT KIÊM TẨY TRANG LA ROCHE-POSAY TOLERIANE DERMO-CLEANSER

Nếu bạn từng bước vào một hiệu thuốc tại Pháp, hoặc xem những video YouTube của các cô gái người Pháp giới thiệu góc phòng tắm của họ, rất có thể bạn đã nghe đến La Roche-Posay. Thương hiệu này được phụ nữ Pháp yêu thích không chỉ vì danh tiếng lâu năm, mà bởi triết lý đặt chất lượng lên hàng đầu — đặc biệt là trong các sản phẩm làm sạch.

Một trong những đại diện làm sạch tiêu biểu của La Roche-Posay chính là sữa rửa mặt kiêm tẩy trang Toleriane Dermo-Cleanser. Sản phẩm chỉ gồm 8 thành phần, hoàn toàn không hương liệu, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng trước các thành phần không thân thiện.

Sản phẩm có kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ, vừa làm sạch vừa tẩy trang, đồng thời bổ sung glycerin dưỡng ẩm kết hợp với nước khoáng La Roche-Posay Thermal Spring Water. Công thức đã được kiểm nghiệm da liễu và nhãn khoa, vì vậy cực kỳ an toàn cho vùng mắt.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm hoặc dễ khô, đây là lựa chọn làm sạch lý tưởng. Chỉ với một bước, sản phẩm có thể làm sạch da và loại bỏ lớp trang điểm trên cả mắt lẫn mặt. Tuy nhiên, chúng chỉ phù hợp để tẩy những lớp trang điểm nhẹ nhàng. Nếu bạn có một lớp trang điểm dày, hãy kết hợp nó với sản phẩm tẩy trang khác cho da mặt được làm sạch hoàn toàn.

XỊT KHOÁNG CẤP ẨM AVÈNE THERMAL SPRING WATER

Khi làn da bị kích ứng, bị cháy nắng, hoặc đơn giản là cần dưỡng ẩm, chúng đều cần được làm dịu và chăm sóc thường xuyên. Nước xịt khoáng Avène Thermal Spring Water là giải pháp tối ưu cho nhu cầu đó. Sản phẩm được đóng chai trực tiếp tại nguồn trong điều kiện vô trùng, giúp giữ trọn vẹn các đặc tính làm dịu vốn có của nước khoáng.

Với 100% thành phần tự nhiên, sản phẩm phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả làn da cực kỳ nhạy cảm. Không chứa hương liệu, xịt khoáng Avène Thermal Spring Water có thể dùng cho cả gia đình và an toàn cho trẻ sơ sinh.

SERUM CẤP ẨM VICHY MINÉRAL 89

Vichy Minéral 89 chỉ có 11 thành phần — trong đó có glycerin làm dịu da và hyaluronic acid nổi tiếng với khả năng hút ẩm — khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để “thiết lập lại” làn da. Công thức này dễ dàng hòa hợp với mọi quy trình chăm sóc da hiện có. “Chỉ cần thoa vài giọt sau bước làm sạch, mọi thứ phía sau đều hoạt động hiệu quả hơn,” một người dùng cho biết.

Kết cấu gel nhẹ khiến sản phẩm thấm nhanh và dễ chịu. Nếu bạn có làn da dầu, chỉ dùng Minéral 89 có thể đủ thay thế cho kem dưỡng. Tuy nhiên, với những ai sở hữu làn da khô, việc kết hợp thêm kem hoặc lotion vẫn mang lại hiệu quả dưỡng ẩm tối ưu.

KEM DƯỠNG "ĐA NĂNG" EMBRYOLISSE LAIT-CRÈME CONCENTRÉ

Giàu dưỡng chất nhưng thấm nhanh, Embryolisse Lait-Crème Concentré là một sản phẩm kem dưỡng ẩm tuyệt vời, đặc biệt hữu ích cho da khô hoặc trong thời tiết hanh khô. “Embryolisse” về mặt kỹ thuật là tên thương hiệu, nhưng tại Pháp, nó gần như đồng nghĩa với tuýp kem dưỡng màu trắng - xanh bằng nhôm quen thuộc (hiện hãng đã đổi bao bì sang màu be - xanh).

Công thức sản phẩm chứa bơ hạt mỡ này được phát triển từ những năm 1950 bởi một bác sĩ da liễu tại bệnh viện Paris nhằm làm dịu và phục hồi da. Danh tiếng của nó ngày càng lan rộng, và đến nay, các dược sĩ còn khuyên dùng chúng như kem dưỡng thể, mặt nạ ngủ, hay sản phẩm làm dịu da cháy nắng an toàn và hiệu quả.

Lait-Crème Concentré còn được xem như kem lót làm mềm mịn da, giúp lớp trang điểm “tiệp” da hơn. Và bạn chỉ cần một lượng nhỏ bằng hạt đậu là đủ ẩm cho da.