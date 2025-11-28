Thứ Sáu, 28/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

5 dược mỹ phẩm Pháp được đánh giá tốt tại Việt Nam

Mỹ An

28/11/2025, 19:42

Nổi tiếng với sự đơn giản và tiện dụng, rất nhiều người mê đồ “made in France" (đến từ Pháp). Và trong số những sản phẩm được yêu thích nhất chính là các mặt hàng được mua từ hiệu thuốc...

Những thương hiệu Pháp đưa ra các công thức sản phẩm được hậu thuẫn bởi nghiên cứu da liễu bài bản.
Những thương hiệu Pháp đưa ra các công thức sản phẩm được hậu thuẫn bởi nghiên cứu da liễu bài bản.

Không phải lúc nào dược mỹ phẩm tại hiệu thuốc Pháp cũng vượt trội hoàn toàn so với dược mỹ phẩm nói chung.Nhưng nhìn chung, công thức của chúng thường được tinh chỉnh và khoa học hơn so với các sản phẩm phổ biến ở quầy dược thông thường.

“Những thương hiệu Pháp như La Roche-Posay, Vichy hay Avène đưa ra các công thức sản phẩm được hậu thuẫn bởi nghiên cứu da liễu bài bản, với các thành phần hoạt tính như nước khoáng nóng, niacinamide hay retinoids.

Điều quan trọng là không có những nguyên liệu phụ gia ‘làm màu’,” bác sĩ da liễu Mona Gohara tại Connecticut, Mỹ nhận định. “Hiệu quả tốt, trong khi kết cấu lại mỏng nhẹ, mượt mà và dễ dàng để chồng thêm các lớp sản phẩm. Đó là kiểu chăm sóc da vừa hiệu quả, vừa mang lại cảm giác dễ chịu — một sự kết hợp hiếm có”.

Dưới đây là những sản phẩm dược mỹ phẩm Pháp tốt nhất mà bạn có thể mua tại các cửa hàng chính hãng tại Việt Nam, mà không phải vất vả bay sang các hiệu thuốc ở Pháp.

NƯỚC TẨY TRANG BIODERMA SENSIBIO H2O MICELLAR WATER

VnEconomy

Ra mắt từ năm 1995, Bioderma Sensibio H2O Micellar Water được xem là sản phẩm tiên phong cho dòng nước tẩy trang micellar. Công thức kết hợp giữa nước, các chất dưỡng ẩm và micelles — những hạt làm sạch dịu nhẹ — giúp loại bỏ lớp trang điểm và sản phẩm dưỡng da một cách nhanh chóng, đồng thời để lại làn da thông thoáng, tươi mới. Đây cũng là sản phẩm được đánh giá cao nhất ở cả hai khả năng: tẩy trang và làm sạch.

Khả năng làm sạch nhanh và mang lại cho da vẻ ngoài tươi tắn khiến Bioderma Sensibio trở thành sản phẩm quen thuộc trong vali đồ nghề của các chuyên gia trang điểm. “Nó rất hữu ích khi bạn cần thay đổi layout trang điểm nhanh trên set chụp,” chuyên gia trang điểm người Pháp Yacine Diallo chia sẻ.

SỮA RỬA MẶT KIÊM TẨY TRANG LA ROCHE-POSAY TOLERIANE DERMO-CLEANSER

VnEconomy

Nếu bạn từng bước vào một hiệu thuốc tại Pháp, hoặc xem những video YouTube của các cô gái người Pháp giới thiệu góc phòng tắm của họ, rất có thể bạn đã nghe đến La Roche-Posay. Thương hiệu này được phụ nữ Pháp yêu thích không chỉ vì danh tiếng lâu năm, mà bởi triết lý đặt chất lượng lên hàng đầu — đặc biệt là trong các sản phẩm làm sạch.

Một trong những đại diện làm sạch tiêu biểu của La Roche-Posay chính là sữa rửa mặt kiêm tẩy trang Toleriane Dermo-Cleanser. Sản phẩm chỉ gồm 8 thành phần, hoàn toàn không hương liệu, phù hợp với những người có làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng trước các thành phần không thân thiện.

VnEconomy

Sản phẩm có kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ, vừa làm sạch vừa tẩy trang, đồng thời bổ sung glycerin dưỡng ẩm kết hợp với nước khoáng La Roche-Posay Thermal Spring Water. Công thức đã được kiểm nghiệm da liễu và nhãn khoa, vì vậy cực kỳ an toàn cho vùng mắt.

Nói một cách đơn giản, nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm hoặc dễ khô, đây là lựa chọn làm sạch lý tưởng. Chỉ với một bước, sản phẩm có thể làm sạch da và loại bỏ lớp trang điểm trên cả mắt lẫn mặt. Tuy nhiên, chúng chỉ phù hợp để tẩy những lớp trang điểm nhẹ nhàng. Nếu bạn có một lớp trang điểm dày, hãy kết hợp nó với sản phẩm tẩy trang khác cho da mặt được làm sạch hoàn toàn.

XỊT KHOÁNG CẤP ẨM AVÈNE THERMAL SPRING WATER

VnEconomy

Khi làn da bị kích ứng, bị cháy nắng, hoặc đơn giản là cần dưỡng ẩm, chúng đều cần được làm dịu và chăm sóc thường xuyên. Nước xịt khoáng Avène Thermal Spring Water là giải pháp tối ưu cho nhu cầu đó. Sản phẩm được đóng chai trực tiếp tại nguồn trong điều kiện vô trùng, giúp giữ trọn vẹn các đặc tính làm dịu vốn có của nước khoáng.

Với 100% thành phần tự nhiên, sản phẩm phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả làn da cực kỳ nhạy cảm. Không chứa hương liệu, xịt khoáng Avène Thermal Spring Water có thể dùng cho cả gia đình và an toàn cho trẻ sơ sinh.

SERUM CẤP ẨM VICHY MINÉRAL 89

VnEconomy

Vichy Minéral 89 chỉ có 11 thành phần — trong đó có glycerin làm dịu da và hyaluronic acid nổi tiếng với khả năng hút ẩm — khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để “thiết lập lại” làn da. Công thức này dễ dàng hòa hợp với mọi quy trình chăm sóc da hiện có. “Chỉ cần thoa vài giọt sau bước làm sạch, mọi thứ phía sau đều hoạt động hiệu quả hơn,” một người dùng cho biết.

Kết cấu gel nhẹ khiến sản phẩm thấm nhanh và dễ chịu. Nếu bạn có làn da dầu, chỉ dùng Minéral 89 có thể đủ thay thế cho kem dưỡng. Tuy nhiên, với những ai sở hữu làn da khô, việc kết hợp thêm kem hoặc lotion vẫn mang lại hiệu quả dưỡng ẩm tối ưu.

KEM DƯỠNG "ĐA NĂNG" EMBRYOLISSE LAIT-CRÈME CONCENTRÉ

VnEconomy

Giàu dưỡng chất nhưng thấm nhanh, Embryolisse Lait-Crème Concentré là một sản phẩm kem dưỡng ẩm tuyệt vời, đặc biệt hữu ích cho da khô hoặc trong thời tiết hanh khô. “Embryolisse” về mặt kỹ thuật là tên thương hiệu, nhưng tại Pháp, nó gần như đồng nghĩa với tuýp kem dưỡng màu trắng - xanh bằng nhôm quen thuộc (hiện hãng đã đổi bao bì sang màu be - xanh).

Công thức sản phẩm chứa bơ hạt mỡ này được phát triển từ những năm 1950 bởi một bác sĩ da liễu tại bệnh viện Paris nhằm làm dịu và phục hồi da. Danh tiếng của nó ngày càng lan rộng, và đến nay, các dược sĩ còn khuyên dùng chúng như kem dưỡng thể, mặt nạ ngủ, hay sản phẩm làm dịu da cháy nắng an toàn và hiệu quả.

VnEconomy

Lait-Crème Concentré còn được xem như kem lót làm mềm mịn da, giúp lớp trang điểm “tiệp” da hơn. Và bạn chỉ cần một lượng nhỏ bằng hạt đậu là đủ ẩm cho da.

Bốn sản phẩm che khuyết điểm tốt nhất cho làn da trung niên

20:35, 14/11/2025

Bốn sản phẩm che khuyết điểm tốt nhất cho làn da trung niên

Mỹ phẩm chăm sóc da dành cho Gen Alpha bị chỉ trích

09:41, 21/11/2025

Mỹ phẩm chăm sóc da dành cho Gen Alpha bị chỉ trích

Người tiêu dùng trẻ định hình lại thị trường làm đẹp

12:41, 15/11/2025

Người tiêu dùng trẻ định hình lại thị trường làm đẹp

Từ khóa:

chăm sóc da dược mỹ phẩm Pháp làm đẹp mỹ phẩm tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Ngay cả các công ty làm đẹp lớn nhất cũng đang gặp khó khăn

Ngay cả các công ty làm đẹp lớn nhất cũng đang gặp khó khăn

Kết quả kinh doanh mới nhất của các công ty làm đẹp phác họa một bức tranh ảm đạm cho năm tài khóa sắp tới. Tuy vậy, các doanh nghiệp linh hoạt vẫn tìm thấy những điểm sáng hiếm hoi...

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Lĩnh vực “bên lề” của xa xỉ nay trở thành trụ cột chiến lược

Người mua túi Gucci 3.000 euro cũng là người sẵn sàng trả 300 euro cho một buổi trị liệu hoặc gói chăm sóc da xa xỉ. Giới thượng lưu khao khát nâng cao chất lượng sống và sẵn sàng chi trả để có trải nghiệm khác biệt...

Ngành thời trang và làm đẹp đầu tư cho chăm sóc sức khỏe

Ngành thời trang và làm đẹp đầu tư cho chăm sóc sức khỏe

Các tập đoàn hàng đầu như L’Oréal, Kering và Lanserhof đang đặt cược rằng sức khỏe sẽ thay thế túi xách xa xỉ để trở thành biểu tượng mới của địa vị...

Apple khuấy động thị trường phụ kiện thời trang cho điện thoại

Apple khuấy động thị trường phụ kiện thời trang cho điện thoại

Đầu tháng 9/2025, sự kiện Awe Dropping của Apple không chỉ làm bùng nổ cộng đồng fan công nghệ với sự ra mắt của iPhone 17, mà sau đó còn là sự xuất hiện liên tiếp của một loạt phụ kiện "xa xỉ" đi kèm…

Người tiêu dùng Trung Quốc ưu tiên hàng xa xỉ nội địa

Người tiêu dùng Trung Quốc ưu tiên hàng xa xỉ nội địa

Người tiêu dùng Trung Quốc đang dần mất hứng thú với các thương hiệu xa xỉ lâu đời từ châu Âu và Mỹ. Thay vào đó, họ ưu ái các nhãn hàng nội địa cao cấp nhờ phong cách mang đậm bản sắc Á Đông…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Kỳ vọng cao, thất vọng lớn

Chứng khoán

2

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống bệnh cúm mùa, tay chân miệng

Dân sinh

3

Chuyển sang mô hình Tổng Công ty, Phân bón Cà Mau sẽ ưu tiên điều gì?

Doanh nghiệp

4

Bộ Y tế đề xuất bổ sung 76 thuốc mới được bảo hiểm y tế chi trả

Dân sinh

5

Trụ lớn kéo VN-Index áp sát 1700 điểm, tâm lý chán nản dâng cao

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy