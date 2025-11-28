Imperia Holiday Hạ Long: Sống, nghỉ dưỡng và sinh lời

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 28/11/2025
Là thủ phủ du lịch tại miền Bắc, thời tiết nhiệt đới, nóng ẩm kết hợp với những nét biến dạng khí hậu nhất định của một vùng biển kín, Hạ Long nằm trong số ít những nơi có thể mang lại đủ 4 mùa trải nghiệm phong phú cho du khách.
Sở hữu khí hậu biển đặc trưng và tài nguyên thiên nhiên đa dạng, Hạ Long là một trong số ít nơi tại miền Bắc có thể khai thác du lịch quanh năm. Thành phố đã tạo được nhịp du lịch 4 mùa rõ nét, từ dòng khách tâm linh đầu năm, mùa hè sôi động với thể thao biển – khám phá, mùa thu trải nghiệm - lifestyle, cho đến cao điểm lễ hội cuối năm
Là đô thị du lịch biển năng động, lấy du lịch làm trọng tâm đầu tư, làm động lực cho phát triển kinh tế, Hạ Long không chỉ được thụ hưởng nhiều từ ngành công nghiệp không khói với trên 14,6 triệu du khách/năm, hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, mà với quy mô dân số 300.267 người và còn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ từ làn sóng người lao động, nhập cư, thị trường bất động sản nơi đây dự kiến đang bước vào một chân sóng tăng trưởng mới.
Ngoài ra, với việc Quảng Ninh đã thu hút sự quan tâm của 20 quốc gia, với tổng số vốn tư hơn 17 tỷ USD; mục tiêu trong giai đoạn 2026 - 2030, thu hút tổng vốn đầu tư FDI đạt khoảng 9,77 tỷ USD, gấp 5,1 lần so với giai đoạn 2016 - 2020 sẽ kéo theo lượng lớn chuyên gia về sống, làm việc. Bối cảnh đó đặt Hạ Long – trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị và du lịch của tỉnh vào giai đoạn đột phá mới trong nhiều lĩnh vực.
Kinh tế tăng trưởng, nguồn cung dồi dào từ khách du lịch, gia tăng dân số bản địa và lượng lớn chuyên gia sẽ kéo theo một nhu cầu lớn về nhà ở, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp, trong đó, căn hộ chung cư được xem là sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội.
Thị trường căn hộ tại Hạ Long đã có một thời gian khá dài bị “nén cung” và chỉ thực sự được bổ sung sản phẩm mới thời gian gần đây. Việc bị nén quá lâu đang tạo nên dư địa tăng trưởng lớn về thanh khoản và giá. Từ nhu cầu “tự thân” của khách hàng/nhà đầu tư bản địa, cho đến làn sóng dịch chuyển lao động/ du khách, thị trường căn hộ tại Hạ Long đang có được nền tảng tốt từ nhu cầu lưu trú bền vững, tạo cơ hội cho mô hình căn hộ nghỉ dưỡng đô thị.
Theo giới chuyên gia, là đô thị nghỉ dưỡng 4 mùa, phân khúc căn hộ tại Hạ Long sẽ sớm trở thành kênh đầu tư mang lại giá trị bền vững và khả năng sinh lời ổn định, dài hạn trong thời gian tới. Theo đó, một sản phẩm căn hộ tốt có thể trở thành lãi kép - “kỳ quan thứ 8 của thế giới” cho các chủ sở hữu – ngay bên bờ di sản.
Là tổ hợp chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ, quy mô 30 tầng nổi, với gần 2.000 căn hộ sở hữu lâu dài, Imperia Holiday Hạ Long của chủ đầu tư MIK Group có cho mình trọn vẹn lợi thế của một Hạ Long “bốn mùa trải nghiệm” - “bốn mùa sinh lời”. Dự án sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ thành phố, tầm nhìn hướng vịnh – tựa núi, gần các tuyến giao thông huyết mạch và trung tâm dịch vụ – giải trí.
Với phong cách Kiến trúc Biomorphic hiện đại từ Nikken Sekkei (Nhật Bản) và định vị Resort Nature Living, Imperia Holiday Hạ Long không chỉ là nơi sống giữa thiên nhiên, mà còn là sản phẩm đầu tư phù hợp với xu thế: Ở được – cho thuê được – tăng giá tốt. Đặc biệt, mỗi căn hộ tại Imperia Holiday Hạ Long đều có khả năng khai thác quanh năm nhờ dòng khách ổn định và lợi thế vị trí hiếm có.
Trong giai đoạn uptrend của thị trường, sẽ không nhà đầu tư nào muốn bị “nhỡ tàu” ở phân khúc căn hộ tại phố biển. Imperia Holiday Hạ Long chính thức hiện diện cũng mang đến cơ hội lớn cho các chủ nhân dòng tiền thông minh gia tăng tài sản. Imperia Holiday Hạ Long được kỳ vọng trở thành lựa chọn của nhóm nhà đầu tư sớm, khi hội tụ các yếu tố ổn định về tiềm năng khai thác và dư địa tăng giá gắn với sự bứt phá của thị trường Hạ Long.
Chính phủ cho phép tách hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập. UBND tỉnh Khánh Hòa được giao làm cơ quan chủ quản với các cơ chế đặc thù về chỉ định thầu, quy trình thu hồi đất sớm và chính sách hỗ trợ nhà ở tạm cho người dân bị ảnh hưởng…
Hơn một thập kỷ qua, thị trường bất động sản Việt Nam chứng kiến nhiều chu kỳ lên – xuống đan xen. Giữa những biến động này, một quy luật gần như không thay đổi: Hạ tầng, đô thị phát triển đến đâu thì bất động sản tăng giá đến đó.
Công ty cổ phần Hoàng Vương, chủ đầu tư dự án Economy City, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực phía Đông Hà Nội bằng việc chính thức mở cửa căn hộ mẫu và công bố chính sách thương mại.
Nếu vị trí và kiến trúc tạo nên phần “hữu hình” của một bất động sản biểu tượng, thì chuẩn vận hành quốc tế lại chính là giá trị “vô hình” nâng tầm trải nghiệm sống và bảo chứng sức bền của tài sản. Đây cũng là yếu tố mà giới đầu tư xem như “lõi giá trị” của một trophy asset.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 230/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: