Blog chứng khoán: Kỳ vọng cao, thất vọng lớn

Thị trường đang tiếp tục “tra tấn” nhà đầu tư trong cảm giác thất vọng và mệt mỏi khi VNI tăng nhưng cả trăm cổ phiếu giảm hơn 1%. Thực ra giai đoạn giằng co “nhồi lên nhồi xuống” vẫn chưa kết thúc. Kỳ vọng quá cao thì cũng sẽ gặp thất vọng lớn.

Nhóm VIC, VPL hôm nay đẩy VNI lên gần mốc 1700 điểm nhưng cổ phiếu yếu hơn đáng kể. Thực ra mức giảm giá cũng không quá lớn, thanh khoản nhỏ cũng không cho thấy có sức ép đột biến. Chỉ là trong bối cảnh tâm lý đang chán nản vì hiện tượng kéo trụ thì cảm giác sẽ nặng nề hơn.

VIC trong tháng 11 đã tăng tới 36,3%, mạnh tương đương với tháng 9 vừa qua và còn mạnh hơn tháng 10, thời điểm cổ phiếu này đưa VNI lên đỉnh 1800 điểm. VPL trong 7 phiên gần nhất thậm chí tăng 31,9%. Chỉ số trong tuần tăng 2,2% nhưng 62% số cổ phiếu giảm giá. Xác suất này cho thấy cơ hội kiếm lời là khá thấp. Dĩ nhiên vẫn có những mã đi ngược dòng xuất sắc nhưng không phải ai cũng nắm được.

Hiện tượng kéo trụ là một phần của thị trường, việc chọn sai mã trong các dao động ngắn hạn cũng là thường xuyên. Kiểm soát tâm lý là bài học cơ bản trong đầu tư và xác định rõ chiến lược. Giai đoạn tạo nền dù lên xuống có lúc mạnh đủ để lướt T+ nhưng cũng có rủi ro thua lỗ. Vì vậy không nên cố gắng tìm kiếm lợi nhuận ở mọi giao dịch và đặt mục tiêu quá cao để rồi dễ thất vọng. Đây là giai đoạn tích lũy cổ phiếu cho dài hạn.

Thực ra ngay cả với các trader giỏi nhất, tỷ lệ sai cũng vẫn cao hơn tỷ lệ đúng, vì vậy mới có nguyên tắc quản trị rủi ro. Chỉ có “thần chứng” đặt lệnh nào chuẩn lệnh đó mới đủ năng lực để giao dịch trong mọi hoàn cảnh thị trường. Càng giao dịch tần suất cao càng dễ sai trong bối cảnh hiện tại.

Với tầm nhìn dài hạn thì thị trường lúc này hoàn toàn bình thường, các dao động sẽ còn diễn ra nhiều hơn. Quan trọng là các dao động đó có thay đổi xu hướng tích lũy hay không. Nếu giá vẫn lên xuống trong một vùng biên độ củng cố thì chỉ là các thay đổi hàng ngày theo cung cầu ở một thời điểm, không có gì đáng lo ngại.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động khá rộng nhưng không dễ chơi. Trừ nhịp cuối, các điểm vào Long, Short quanh 1925.xx đều có hiệu quả kém vì biên độ không đủ mạnh. Ngay cả ở nhịp cuối, chỉ trong 2 phút VN30 bị ép xuống cực nhanh dưới ảnh hưởng của VIC. Trụ này lúc gần 2h dao động dữ dội. Tuy nhiên cuối cùng thì các vị thế Short được các tay chơi lớn tích tụ ở giai đoạn basis đảo dương đầu phiên chiều vẫn phải được duy trì hiệu quả. VN30 bị ép mạnh qua 1915.xx, xuống tới 1912 trước khi được đẩy ngược lên. Các lệnh Long (hoặc Short cover) đã được treo sẵn dưới 1915.xx. Nếu theo dõi có thể thấy toàn các lệnh khớp xuống.

Một chút may mắn hôm nay là tâm lý ức chế được chặn lại bằng hai ngày nghỉ. Với dòng tiền vẫn đang chờ mua lại ở dưới sâu, cổ phiếu sẽ sớm cân bằng trong các phiên tới. Chiến lược vẫn là chờ mua thêm, Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa tại 1923.92. Cản gần nhất phiên tới là 1929; 1939; 1949; 1959; 1969; 1975. Hỗ trợ 1915; 1902; 1890; 1879; 1869; 1860.

