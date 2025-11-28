The Global City: Tọa độ sôi động mới tại tâm điểm hạ tầng khu Đông TP.HCM

Khi loạt công trình hạ tầng tỷ đô quy mô tổng thể hoàn thành vào giai đoạn 2025-2026, khu Đông TP.HCM đang trở thành “tâm điểm vàng” trên bản đồ phát triển đô thị và bất động sản của thành phố. Trong bối cảnh đó, The Global City nổi bật như một khu đô thị đầy tiềm năng, hội đủ nhiều yếu tố then chốt của sự phát triển bền vững.

Trong nhiều năm trở lại đây, khu Đông TP.HCM đang chứng kiến làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ. Hàng loạt dự án giao thông tỷ đô như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, nút giao An Phú hay tuyến Metro số 1 đang tốc lực thi công, tạo nên hiệu ứng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ đến thị trường bất động sản khu vực. Nổi bật trong đó, The Global City được đánh giá như một điểm nhấn với tổ hợp đủ điều kiện tối ưu để bứt phá và trở thành khu đô thị trung tâm mới của khu Đông TP.HCM.

Tọa lạc ngay trên đường Đỗ Xuân Hợp, kế cận cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đặc biệt nối trực tiếp với tuyến đường Liên Phường – tuyến hạ tầng xương sống của khu Đông, The Global City gần như đón đầu toàn bộ làn sóng hạ tầng khu vực. Ngoài ra, khi tuyến đường Liên Phường hoàn thành vào cuối 2025, quãng đường từ Thảo Điền, An Khánh, Thủ Thiêm đến The Global City chỉ còn 5-15 phút di chuyển.

Không chỉ dừng lại ở đó, việc thông xe toàn tuyến Vành đai 3 dự kiến vào giữa 2026 sẽ tăng khả năng kết nối liên vùng cho The Global City, giúp dự án kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành và trung tâm tài chính quốc tế tương lai ở phía Đông. Chưa hết, cao tốc mở rộng lên 8 làn xe còn giúp gia tăng năng lực di chuyển, hay tuyến Metro số 1 đang vận hành thử nghiệm càng gia tăng lựa chọn giao thông cho người dân khu vực.

Cùng với hạ tầng, xu hướng quy hoạch TP.HCM theo hướng "siêu đô thị" khi sáp nhập địa giới với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu càng đẩy nhanh vai trò trung tâm của khu Đông. Thủ Đức và Thủ Thiêm trở thành những trục trung tâm mở rộng, trong khi The Global City nằm ở điểm giao thoa chiến lược giữa hai khu vực này, hứa hẹn trở thành "toạ độ vàng" trên bản đồ đầu tư.

Giá trị sống tại The Global City còn đang được khẳng định mỗi ngày qua nhịp sống sôi động của khu nhà phố thương mại SOHO - nơi đã có đông đảo cư dân và các thương hiệu F&B, mua sắm, giáo dục vận hành. Chỉ cần một buổi cuối tuần đến The Global City, khách hàng sẽ thấy rõ một môi trường sống đẳng cấp đang dần hình thành tại nơi đây.

Không chỉ thu hút cư dân về ở, The Global City còn đang từng bước hình thành một cộng đồng đô thị văn minh và năng động. Hệ tiện ích nội khu được đầu tư bài bản với công viên trung tâm, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao và giải trí đa dạng… đã góp phần định hình lối sống hiện đại, gắn kết. Những sự kiện, hoạt động thường xuyên được tổ chức tại đây không chỉ tạo nên sinh khí đô thị, mà còn gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân, tạo nền tảng bền vững để The Global City phát triển thành một trung tâm sống – làm việc – giải trí đúng nghĩa.

Giữa làn sóng đầu tư vào hạ tầng, những dự án quy hoạch bài bản, có bảo chứng về tiến độ và hiệu quả vận hành như The Global City đang trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng với vị trí đắc địa, hạ tầng liên kết đồng bộ và nhịp sống đô thị đang hình thành rõ nét, The Global City cũng đang dần xác lập vị thế là trung tâm mới của khu Đông TP.HCM – nơi hội tụ trọn vẹn các giá trị sống, đầu tư và phát triển bền vững trong tương lai.

