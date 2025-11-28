Thứ Sáu, 28/11/2025

Trang chủ Bất động sản

Hà Nội áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư và tạm cư

Thanh Xuân

28/11/2025, 15:07

Thành phố Hà Nội sẽ được áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ cho việc tái định cư và tạm cư, khi triển khai các dự án nói chung và dự án cải tạo chung cư cũ nói riêng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích về quy hoạch: Ưu tiên tăng tối đa quy mô dân số khu vực dự án trên cơ sở đáp ứng được hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng thời, cho phép Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư trước (trong thời gian đang nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu) trên cơ sở cân đối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực; được cập nhật nội dung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt vào các quy hoạch cấp độ cao hơn (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu); cho phép thực hiện lựa chọn chủ đầu tư trước, sau đó chủ đầu tư phải có trách nhiệm lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;

Cho phép Thành phố áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ cho việc tái định cư và tạm cư khi triển khai các dự án nói chung và dự án cải tạo chung cư cũ nói riêng, UBND Thành phố sẽ hỗ trợ chủ đầu tư bố trí tạm cư trong trường hợp Thành phố có đủ quỹ nhà; trường hợp được thành phố bố trí tạm cư, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chủ sở hữu thanh toán chi phí dịch vụ quản lý vận hành theo quy định.

Biện pháp hỗ trợ, khuyến khích về tài chính và tín dụng: Được miễn tiền thuê đất trong 3 năm đầu đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ phải ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước. Trong phạm vi dự án các diện tích đất xây dựng nhà ở để tái định cư tại chỗ cho các hộ gia đình trong phạm vi dự án được miễn tiền sử dụng đất như thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ.

Đối với trường hợp được quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 5 của Nghị quyết này mà diện tích sàn xây dựng tăng thêm được xử lý, thì miễn tiền thu sử dụng đất diện tích sàn xây dựng tăng thêm đối với các công trình công cộng, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ; giảm 50% số tiền sử dụng đất, thuê đất từ diện tích sàn tăng thêm đối với các diện tích kinh doanh dịch vụ, nhà ở thương mại (nếu có).

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định bố trí ngân sách đầu tư công hàng năm của Thành phố để thực hiện biện pháp hỗ trợ cho các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; hỗ trợ chi phí thực hiện công tác kiểm định, đánh giá chất lượng công trình cần được cải tạo, chỉnh trang để đánh giá mọi yếu tố hoặc nguồn gốc gây hư hại, làm cơ sở để quyết định khả năng lựa chọn phương án cải tạo, chỉnh trang nhằm gìn giữ, phát huy được giá trị của các công trình. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND Thành phố quy định.

Biện pháp hỗ trợ, khuyến khích về thủ tục hành chính: Hỗ trợ cắt giảm, đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng liên quan đến dự án tái thiết cải tạo, chỉnh trang đô thị (theo cơ chế làn xanh của thành phố); thành lập tổ công tác liên ngành của Thành phố Hà Nội để hỗ trợ, đôn đốc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án tái thiết cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Tạo điều kiện quảng bá, giới thiệu các dự án tiêu biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của thành phố dựa trên tiêu chí dự án có giá trị văn hóa, lịch sử cao hoặc mang lại lợi ích cộng đồng lớn; vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị; hỗ trợ cung cấp thông tin, hồ sơ, nguồn gốc đối với các công trình kiến trúc có giá trị.

Đối với những dự án nêu trên, các hộ gia đình, cá nhân phải di dời tái định cư được ưu tiên lựa chọn mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Đối với các dự án có dân, Thành phố hỗ trợ việc bố trí quỹ nhà tạm cư hoặc quỹ nhà, quỹ đất phục vụ giãn dân trong trường hợp có yếu tố phải di dân, tái định cư. UBND Thành phố quy định đảm bảo tính phù hợp cho từng dự án cụ thể.

Từ khóa:

bất động sản biện pháp hỗ trợ dự án đô thị Hà Nội HĐND Thành phố Hà Nội Nghị quyết cải tạo đô thị Hà Nội nhà ở xã hội quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

