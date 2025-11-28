Xây dựng lối sống xanh trong học sinh: Hành trình vì tương lai bền vững

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 28/11/2025
Nguyễn Thuấn
28/11/2025, 19:44
Chương trình “Học sinh với lối sống xanh” được phát động nhằm tạo không gian để học sinh chia sẻ sáng kiến và lan tỏa hành động xanh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trước tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu...
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến cuộc sống, việc xây dựng lối sống xanh trở thành một yêu cầu cấp thiết. Sáng 28/11, tại phường Vinh Phú, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng UNICEF Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức lễ phát động chương trình “Học sinh với lối sống xanh”.
Sự kiện này không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên mà còn có sự góp mặt của các tổ chức xã hội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
Chương trình được thiết kế nhằm tăng cường kỹ năng và hình thành hành vi tích cực, thúc đẩy lối sống thân thiện với môi trường ở học sinh. Đây là cơ hội để các em học sinh trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, mô hình hay về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, chương trình cũng nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân đối với sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái.
Ban tổ chức khẳng định lễ phát động không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền mà còn là bước khởi động quan trọng trong việc trao quyền cho học sinh – những người sẽ trở thành “đại sứ xanh” tại gia đình, nhà trường và xã hội. Qua những hành động nhỏ mỗi ngày, các em có thể góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng và xây dựng một môi trường sống an toàn hơn.
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Năm 2025, dự báo thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện dày đặc với mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương ở miền Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đợt nắng nóng vượt 40°C diễn ra liên tục khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng hạn hán, thiếu nước.
Những tác động này không còn là dự báo mà đã trở thành thách thức hiện hữu đối với phát triển bền vững. Từ yêu cầu đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động lồng ghép kiến thức về môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy ở các cấp học. Điều này nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, đồng thời trở thành lực lượng tuyên truyền nòng cốt trong cộng đồng.
Với hơn 1 triệu cán bộ, giáo viên và 24 triệu học sinh, sinh viên, ngành Giáo dục xác định vai trò tiên phong trong lan tỏa nhận thức về phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.
Lễ phát động “Học sinh với lối sống xanh” mở ra hành trình lâu dài, nơi học sinh được tham gia thảo luận, đề xuất giải pháp và hành động cụ thể nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững hơn cho hiện tại và tương lai.
Chương trình không chỉ là một sáng kiến mang tính giáo dục mà còn là một phong trào xã hội rộng lớn, khuyến khích sự tham gia của mọi tầng lớp trong xã hội.
Việc học sinh trở thành những “đại sứ xanh” không chỉ giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường mà còn tạo ra một thế hệ trẻ có trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu. Đây là bước đi quan trọng trong xây dựng một tương lai bền vững, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên.
