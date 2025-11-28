Thứ Sáu, 28/11/2025

Trang chủ Bất động sản

VNREA yêu cầu siết chặt hành nghề môi giới bất động sản

Thanh Xuân

28/11/2025, 19:44

Các sàn giao dịch và công ty môi giới bất động sản phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Không thực hiện hoặc để nhân sự thực hiện các hành vi trái quy định, như đưa ra cam kết bảo đảm “suất mua”, “suất nội bộ”, quyền ưu tiên lựa chọn sản phẩm hoặc các cam kết không được pháp luật, hay chủ đầu tư xác nhận…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước những dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuẩn mực hành nghề trong hoạt động môi giới bất động sản thời gian qua, ngày 27/11, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có công văn gửi các sàn giao dịch, công ty môi giới và các nhà môi giới bất động sản. Trong đó, yêu cầu toàn bộ các sàn giao dịch, công ty môi giới và nhà môi giới cá nhân trên toàn quốc tăng cường tuân thủ pháp luật, chuẩn hóa quy trình hành nghề và thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc đạo đức nghề môi giới bất động sản Việt Nam – VPEC 2025.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết trong thời gian gần đây đã ghi nhận phản ánh về việc một số tổ chức, cá nhân môi giới có dấu hiệu thực hiện các hành vi không phù hợp quy định, gây rủi ro cho khách hàng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường. Những biểu hiện này xuất hiện ở cả hai phân khúc: nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, đặc biệt là tình trạng đưa tin, quảng cáo, cam kết sai lệch; thu những khoản phí không đúng bản chất giao dịch, hoặc tạo dựng các “ưu tiên” không được pháp luật quy định.

Trước tình trạng này, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam yêu cầu siết chặt kỷ luật hành nghề và tăng cường giám sát hoạt động môi giới. Cụ thể, đối với các sàn giao dịch và công ty môi giới, phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp trong toàn bộ hoạt động của đơn vị; yêu cầu nhân sự và cộng tác viên chấp hành thống nhất.

Không thực hiện hoặc để nhân sự thực hiện các hành vi trái quy định, như đưa ra cam kết bảo đảm “suất mua”, “suất nội bộ”, quyền ưu tiên lựa chọn sản phẩm hoặc các cam kết không được pháp luật, hay chủ đầu tư xác nhận.

Thu tiền giữ chỗ, tiền ưu tiên, tiền chênh lệch, hay các khoản thu ngoài hợp đồng không đúng bản chất giao dịch; đưa tin, quảng cáo, chia sẻ hình ảnh – tài liệu – thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được công bố chính thức; sử dụng danh nghĩa, thương hiệu của đơn vị để dẫn dắt khách hàng theo hướng thiếu minh bạch.

Cùng với đó, sàn giao dịch và công ty môi giới tăng cường kiểm tra - giám sát hoạt động nội bộ, không để xảy ra tình trạng cộng tác viên, nhân viên sử dụng trái phép danh nghĩa sàn để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với nhà môi giới cá nhân, Hiệp hội yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, bao gồm trách nhiệm minh bạch thông tin, trung thực khi tư vấn và tuyệt đối không lợi dụng tâm lý khách hàng để thu lợi bất chính.

Không thực hiện các hành vi rủi ro, cụ thể: Hứa hẹn chắc chắn giao dịch thành công, cam kết có “suất mua”, “suất ưu tiên” hay đảm bảo kết quả xét duyệt; thu tiền chênh, tiền đảm bảo hồ sơ, hoặc các khoản thu không được pháp luật cho phép; cố ý phát tán thông tin sai lệch, thổi phồng sản phẩm, hoặc tạo dựng thông tin gây hiểu nhầm; sử dụng danh nghĩa tổ chức/cá nhân để thu hút khách hàng khi chưa được cho phép.

Ngoài ra, môi giới phải giữ gìn uy tín nghề nghiệp, hành xử chuẩn mực, thực hiện đúng đạo đức nghề môi giới, góp phần hình thành lực lượng môi giới chuyên nghiệp, văn minh.

Hiệp hội Bất động sản khẳng định Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản - VPEC 2025 là nghĩa vụ áp dụng chung, không chỉ mang tính khuyến nghị. Đây là công cụ quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, giảm thiểu rủi ro giao dịch và củng cố niềm tin thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở xã hội – nơi có tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Hiệp hội đề nghị toàn bộ lực lượng môi giới trên cả nước cùng thực hiện nghiêm. Sự chuyên nghiệp, trung thực và chuẩn mực không chỉ là cam kết nghề nghiệp, mà còn là nền tảng giúp xây dựng một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

