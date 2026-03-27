Dự án hàng hiệu có thang máy riêng “đưa cư dân đến tận cửa” của Sunshine Group

Theo Trend Report 2024 của Coldwell Banker Global Luxury, ba yếu tố được người mua cao cấp ưu tiên hàng đầu gồm: Sự riêng tư, tầm nhìn đắt giá và không gian để xe.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hạng sang toàn cầu đã đạt quy mô 276 tỷ USD và được dự báo tăng gấp đôi vào năm 2034, phần lớn động lực tăng trưởng lại xoay quanh một khái niệm tưởng như vô hình: Sự riêng tư tuyệt đối. Trong hệ quy chiếu đó, thang máy riêng không còn là một chi tiết kỹ thuật, mà đang thực sự trở thành một đặc quyền mang tính định danh tại những tổ hợp Branded Residences danh tiếng toàn cầu như tòa nhà One Hyde Park (London) hay 432 Park Avenue (New York)..... Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu được hiện thực hóa rõ nét tại Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences của Sunshine Group – dự án hiếm hoi áp dụng thang máy riêng cho 100% căn hộ, thay vì chỉ giới hạn ở các căn penthouse chọn lọc.

100% DINH THỰ TRÊN KHÔNG CÓ THANG MÁY RIÊNG VÀ SẢNH CHỜ RIÊNG

Ở phần lớn các chung cư cao cấp, cửa thang máy thường sẽ mở ra một hành lang chung. Cư dân phải vượt qua hàng loạt cánh cửa xa lạ trước khi bước về nhà. Một đoạn đường ngắn, nhưng đủ để xóa mờ cảm giác riêng tư.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences định nghĩa lại trải nghiệm này với 100% các dinh thự trên không đều sở hữu thang máy riêng và một sảnh chờ riêng, với mật độ lý tưởng: 1 căn/tầng/thang, 7 căn/trục thang. Khi thang dừng, cánh cửa mở ra không phải hành lang dùng chung mà là sảnh đón tư gia được thiết kế như lobby 5 sao thu nhỏ. Bạn được chào đón ngay tại ngưỡng cửa nhà mình với sự riêng tư tuyệt đối - một nghi thức đặc biệt chỉ có ở Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences.

Sự riêng tư được thiết lập từ sảnh đón với khu vực sảnh cư dân tách biệt hoàn toàn với sảnh thương mại.

Thang máy của dự án có tốc độ siêu tốc rút ngắn hành trình từ mặt đất lên tầng cao chỉ trong tích tắc. Nhưng tốc độ chỉ là lớp ngoài. Điều thực sự tạo nên khác biệt là hệ thống an ninh đa lớp, với Face ID nhận diện chủ nhân, kích hoạt thang và dẫn thẳng về căn hộ trong một quy trình liền mạch và an toàn tuyệt đối. Không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, đây là một "hệ sinh thái bảo mật cá nhân", nơi mọi chuyển động đều được kiểm soát, mọi không gian đều được bảo toàn.

Đặc quyền đó tiếp tục kéo dài xuống tầng hầm, nơi một hệ thống thang máy riêng được thiết kế đặc thù dành cho xe sang và siêu sang. Kết hợp cùng dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh tương đương các khách sạn 5-6 sao, mỗi hành trình di chuyển đều được chăm chút đến từng chi tiết.

Thang máy riêng dành cho siêu xe tại dự án.

Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences cũng là một trong những dự án hiếm hoi dành riêng một "Gallery" - khu vực để xe riêng biệt cho các siêu xe phiên bản giới hạn trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ, an ninh đa lớp và quy trình bảo dưỡng định kỳ. Cách tiếp cận này không chỉ nâng tầm trải nghiệm sở hữu, mà còn khẳng định tư duy phát triển khác biệt, khi ngay cả không gian để xe cũng được định vị như một phần của phong cách sống thượng lưu.

100% DINH THỰ SỞ HỮU BỂ BƠI VÀ VƯỜN CẢNH TƯ GIA - MỘT “TIỂU RESORT” ĐÍCH THỰC GIỮA TẦNG KHÔNG

Hoàn thiện cho toàn bộ trải nghiệm là không gian sống được cá nhân hóa ở mức cao nhất. Mỗi dinh thự được thiết kế như một “resort riêng” giữa tầng không, với 100% căn hộ sở hữu bể bơi và vườn cảnh tư gia, đi kèm gói nội thất hàng hiệu “may đo” theo nhu cầu gia chủ, với sự góp mặt của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu.

Mỗi dinh thự có sân vườn và bể bơi tư gia rộng đến 52m2, trong đó bể bơi riêng diện tích lớn nhất tới 20 - 30m2

Đồng thời, hệ tiện ích được tổ chức theo cấu trúc đa tầng chuẩn Vertical Resort, mang đến một phong cách sống nghỉ dưỡng trọn vẹn: Từ khối đế 3 tầng được phát triển thành tổ hợp thương mại, ẩm thực, giải trí quy mô, quy tụ các thương hiệu quốc tế, kết hợp không gian spa và wellness trị liệu chuyên sâu; đến hệ cảnh quan xanh với hồ nước, công viên và khu vận động ngoài trời - những yếu tố ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh đô thị hóa dày đặc.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong ba dự án của Sunshine Group đang được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất của tập đoàn khách sạn toàn cầu BWH Hotels và cũng là cái tên đứng sau bộ sưu tập những khách sạn độc lập tốt nhất thế giới. Sự hiện diện của WorldHotels không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn đóng vai trò như một “bảo chứng vận hành” – yếu tố ngày càng quan trọng trong việc duy trì giá trị và thanh khoản của bất động sản hạng sang.