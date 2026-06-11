Đà Nẵng: 43 khu đất lớn và 40 khu tái định cư được đưa vào kế hoạch cho thuê trong quý 2/2026

Thành phố Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch cho thuê ngắn hạn 83 khu đất trong quý 2/2026. Các khu đất được đưa vào khai thác cho nhiều mục đích như: thương mại - dịch vụ, kho bãi, bãi đỗ xe và thể dục thể thao…

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng sẽ tổ chức cho thuê ngắn hạn 83 khu đất, gồm 43 khu đất lớn và 40 khu đất tái định cư trên địa bàn.

Trong nhóm 43 khu đất lớn, phường An Hải chiếm số lượng nhiều nhất với 20 khu đất, tổng diện tích 56.333,2 m2. Tiếp đến là phường Cẩm Lệ 5 khu đất, tổng diện tích 7.152,4 m2; phường Hải Châu 5 khu đất, 871,5 m2; phường Hòa Xuân 4 khu đất, 20.618,9 m2; phường Hòa Khánh 3 khu đất, 9.204 m2; phường Thanh Khê 2 khu đất, 4.822 m2. Ngoài ra, các phường Sơn Trà, Liên Chiểu, Hội An Tây và xã Đại Lộc, mỗi nơi có 1 khu đất với diện tích lần lượt 685,3 m2, 5.971 m2, 703 m2 và 4.566,8 m2.

Còn trong nhóm 40 khu đất tái định cư, phường Hòa Cường có số lượng lớn nhất với 21 khu đất, tổng diện tích 7.497,5 m2; phường Hòa Khánh có 5 khu đất, diện tích 2.196,5 m2; phường Hải Châu có 3 khu đất, diện tích 332,1 m2. Bốn phường Sơn Trà, Liên Chiểu, Hải Vân và Thanh Khê, mỗi địa phương có 2 khu đất, với diện tích lần lượt 1.991,3 m2, 282,6 m2, 282,6 m2 và 1.218,1 m2. Trong khi đó, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn, mỗi địa phương có 1 khu đất, diện tích tương ứng 569,7 m2, 220 m2 và 81,2 m2.

Các khu đất trên được đưa vào khai thác với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như: đất công trình giao thông (kho bãi, nhà để xe ô tô, bãi đỗ xe kết hợp chăm sóc xe); đất thương mại - dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh và các loại hình thương mại, dịch vụ khác); đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao (sân bóng đá, pickleball, tennis, cầu lông...).

Thời hạn cho thuê từ 12 - 60 tháng, tùy theo vị trí từng khu đất. Tổ chức, cá nhân tham gia thuê đất phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm của toàn bộ thời gian thuê.

Theo kế hoạch, việc tổ chức cho thuê được triển khai trong quý 2/2026. Trên cơ sở danh mục các lô, khu đất được công bố, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm và tổ chức lựa chọn người thuê theo quy định.

Trước đó, vào các ngày 29/5 và 3/6/2026, Đà Nẵng cũng liên tiếp tổ chức cho thuê ngắn hạn nhiều khu đất công trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, ngày 29/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố tổ chức mở và xét duyệt hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất. Kết quả, 8/10 khu đất được lựa chọn cho thuê thành công, tổng giá trị thuê đất đạt gần 2,53 tỷ đồng/năm, tăng hơn 617 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Các khu đất cho thuê tập trung tại phường An Khê và phường Hòa Khánh, có tổng diện tích hơn 11.515 m2, phục vụ mục đích: kho bãi, bãi đỗ xe, chăm sóc xe; kinh doanh thương mại, dịch vụ; dịch vụ ăn uống, giải khát và các loại hình dịch vụ khác phù hợp quy hoạch.

Đợt tiếp theo, ngày 3/6/2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Đà Nẵng tổ chức mở và xét duyệt hồ sơ cho thuê đất ngắn hạn theo Thông báo số 154/TB-TTPTQĐ đối với 14 khu đất. Các khu đất được đưa ra cho thuê tập trung tại địa bàn phường Hòa Xuân và phường Sơn Trà. Kết quả xét duyệt, có 13/14 khu đất cho thuê thành công, với tổng giá trị đạt hơn 16,29 tỷ đồng, tăng gần 11,9 tỷ đồng so với giá khởi điểm.