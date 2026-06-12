Những lý do để T&T City Millennia trở thành một trong những dự án đáng sống nhất Việt Nam

Trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2 vừa qua, dự án T&T City Millennia do T&T Homes phát triển đã được vinh danh “Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”.

Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với những giá trị mà dự án đang kiến tạo, mà còn phản ánh xu hướng phát triển tất yếu của thị trường bất động sản hiện nay: Từ việc tập trung vào sản phẩm đơn thuần sang kiến tạo những môi trường sống chất lượng, lấy con người làm trung tâm và lấy trải nghiệm sống của cư dân làm thước đo cho giá trị bền vững của dự án.

T&T City Millennia được vinh danh “Top 10 Dự án Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”. Ảnh: T&T.

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao môi trường sống, hệ tiện ích và giá trị cộng đồng, một khu đô thị đáng sống không còn được đánh giá đơn thuần qua quy mô hay kiến trúc, mà phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và khả năng kiến tạo một môi trường sống an toàn, bền vững cho cư dân. Đối chiếu với những tiêu chí khắt khe của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam, có thể thấy T&T City Millennia sở hữu nhiều lợi thế nổi bật để trở thành một trong những đô thị đáng sống bậc nhất.

HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ KIẾN TẠO CHUẨN SỐNG ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI

Tiêu chí đầu tiên mà Hội đồng Giám khảo đặt ra là sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Bởi một khu đô thị đáng sống không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà phải là nơi mọi nhu cầu học tập, làm việc, mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng đều có thể được đáp ứng trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Dự án có quy mô 267 ha, được định hướng trở thành đô thị văn hóa giải trí và sinh thái ven sông phía Nam Sài Gòn. Ảnh: T&T.

Với quy mô lên tới 267ha, T&T City Millennia cung cấp hơn 9.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố, shophouse và căn hộ. Thay vì chỉ tập trung phát triển sản phẩm nhà ở, ngay từ giai đoạn đầu triển khai, T&T City Millennia đã được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp, trong đó hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng được đầu tư đồng bộ như những cấu phần không thể tách rời.

Dự án dành quỹ đất lớn để phát triển hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại, khu dịch vụ, các công trình văn hóa, thể thao, quảng trường và không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một hệ sinh thái sống đa chức năng ngay trong lòng đô thị.

T&T City Millennia cung cấp các sản phẩm đa dạng: shophouse, liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư. Ảnh: T&T.

Bên cạnh đó, T&T City Millennia còn sở hữu lợi thế kết nối khi tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TP.HCM, khu vực đang được hưởng lợi mạnh mẽ từ quá trình phát triển hạ tầng và sự mở rộng không gian đô thị với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3,… và các trục giao thông liên vùng đang được đẩy mạnh đầu tư.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng nội khu được quy hoạch bài bản và hạ tầng liên kết vùng ngày càng hoàn thiện không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân tương lai, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của một đô thị quy mô lớn trong nhiều thập kỷ tới.

QUY HOẠCH HÀI HÒA GIỮA KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN VÀ KHÔNG GIAN SỐNG

Tiêu chí tiếp theo được Hội đồng Giám khảo đánh giá là thiết kế kiến trúc, cảnh quan và mật độ xây dựng hợp lý. Bởi một khu đô thị đáng sống không được tạo nên bởi những công trình riêng lẻ, mà bởi cách tổ chức không gian để con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên, cộng đồng và bản sắc địa phương.

Trên thực tế, T&T City Millennia được phát triển theo định hướng đô thị văn hóa giải trí và sinh thái bên sông, tận dụng lợi thế địa hình và hệ thống sông nước tự nhiên để kiến tạo một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên. Điểm nhấn nổi bật là việc chủ đầu tư khéo léo dẫn nối nhánh sông tự nhiên – rạch Bà Vú – len lỏi vào nội khu, tạo nên Light River – Dòng sông Ánh sáng dài hơn 2km. Công trình xác lập kỷ lục Việt Nam này không chỉ đóng vai trò điều hòa vi khí hậu và mở rộng không gian mặt nước mà còn trở thành biểu tượng cảnh quan độc đáo, mang đến trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân.

Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu Millennia Journey – tuyến phố đi bộ xác lập kỷ lục Việt Nam, được quy hoạch như một không gian công cộng quy mô lớn dành cho các hoạt động văn hóa, giải trí.

HỆ TIỆN ÍCH ĐA TẦNG ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA CƯ DÂN

T&T City Millennia được quy hoạch theo mô hình tiện ích All-in-one, trong đó hệ tiện ích không tập trung vào một khu vực mà được phân bổ đồng đều trên toàn đô thị. Tuy nhiên, điểm khác biệt của dự án nằm ở việc phát triển hệ tiện ích theo hướng chuyên biệt hóa, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân khác nhau.

Với các gia đình trẻ, dự án là đích sống lý tưởng khi sở hữu hệ thống giáo dục nội khu chuẩn mực với hệ thống trường mầm non và trường liên cấp FPT quy mô hơn 25.000m2, góp phần hình thành môi trường học tập thuận tiện ngay trong khu đô thị. Với những cư dân đề cao sức khỏe và lối sống năng động, dự án phát triển khu liên hợp thể thao ngoài trời với nhiều hạng mục như: Sân tennis, pickleball, sân bóng, hồ bơi và khu chèo thuyền kayak trên mặt nước,…

Song song với đó, hệ tiện ích đa dạng như trung tâm thương mại, trung tâm y tế, quảng trường, nhà cộng đồng, không gian tổ chức sự kiện, các tuyến phố thương mại và dịch vụ,… được bố trí đan xen trong toàn khu đô thị; tạo điều kiện để cư dân vui chơi, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng.

MÔI TRƯỜNG SỐNG XANH, AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG

Ngoài hạ tầng đồng bộ, quy hoạch bài bản và hệ tiện ích đa dạng, một khu đô thị chỉ thực sự đáng sống khi mang đến cho cư dân cảm giác an tâm mỗi ngày.

Với tiêu chí này, T&T City Millennia sở hữu hơn 45ha diện tích mặt nước và cảnh quan xanh, đan xen trong toàn bộ không gian đô thị. Trong bối cảnh nhiều đô thị đang đối mặt với áp lực bê tông hóa và thiếu hụt không gian xanh, việc dành quỹ đất lớn cho cảnh quan sinh thái cho thấy tầm nhìn phát triển dài hạn của chủ đầu tư T&T Group, đặt chất lượng sống của cư dân lên hàng đầu.

Hơn thế nữa, với việc quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế Anabuki (Nhật Bản), T&T City Millennia sẽ mang đến chất lượng dịch vụ đồng bộ, từng bước thiết lập và định hình tiêu chuẩn sống cao cấp và bài bản; góp phần hình thành một cộng đồng cư dân sống an toàn, văn minh và bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy phát triển sản phẩm sang kiến tạo hệ sinh thái sống, với những giá trị đang từng bước được hiện thực hóa, T&T City Millennia không chỉ hướng tới trở thành một nơi an cư, mà còn là một điểm đến sống, làm việc, trải nghiệm và gắn bó lâu dài của cộng đồng cư dân tương lai.