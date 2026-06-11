Quảng Ngãi: Tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án, xử lý gần 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 111 dự án tồn đọng, kéo dài; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xử lý 985 cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính…

Theo thông tin từ Sở Tài chỉnh tỉnh Quảng Ngãi, công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ đang được địa phương tích cực thực hiện.

Cụ thể, ngay sau khi Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại, xây dựng phương án xử lý đối với từng nhóm dự án. Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề để chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời, báo cáo, cập nhật đầy đủ tình hình các dự án trên Hệ thống 751 theo quy định.

Qua rà soát, toàn tỉnh có khoảng 111 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, bao gồm: 82 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra và được nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý; 29 dự án đang được Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ.

Đối với nhóm 82 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, tỉnh dự kiến có 61 dự án thuộc diện xem xét áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16. Trong số này, có 41 dự án cơ bản đáp ứng điều kiện để triển khai xử lý theo quy định.

Đối với 25 dự án đã được giao đất hoặc cho thuê đất toàn bộ diện tích thực hiện dự án, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc xử lý trong tháng 7/2026. Đối với 16 dự án đã được giao đất hoặc cho thuê đất một phần diện tích, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Ngoài ra, còn 20 dự án cần tiếp tục rà soát, đánh giá thêm các điều kiện theo quy định của Nghị quyết số 29/2026/QH16. Đây là các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc đã triển khai một số nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc xử lý nhóm dự án này dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.

Đối với nhóm 21 dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đến nay, đã có 10 dự án được tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại. Các dự án còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu phương án xử lý, với mục tiêu hoàn thành trong quý 4/2026.

Đối với các dự án đang tiến hành thanh tra (gồm 29 dự án), Thanh tra tỉnh đang triển khai thanh tra theo Kế hoạch thanh tra số 1158/KH-TTCP ngày 22/4/2026 của Thanh tra Chính phủ. Sau khi có kết luận thanh tra, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kết luận thanh tra, sẽ rà soát để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án theo quy định.

Song song việc xử lý những dự án tồn đọng, theo Sở Tài chính Quảng Ngãi, hiện, tổng cơ sở nhà, đất dôi dư toàn tỉnh sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là 985 cơ sở. Đến ngày 3/6/2026, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành quyết định xử lý đối với 964 cơ sở nhà, đất theo phương án sắp xếp được phê duyệt. Trong đó, đã quyết định điều chuyển đối với 106 cơ sở; còn 21 cơ sở đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với phương án chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, đã ban hành quyết định chuyển giao 858 cơ sở nhà, đất. Đến nay, 690/858 cơ sở đã được giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, xử lý và khai thác; còn 168 cơ sở chưa hoàn thành. Trong đó, cấp tỉnh hoàn thành việc giao 64/104 cơ sở, còn 40 cơ sở chưa hoàn thành; cấp xã hoàn thành việc giao 626/754 cơ sở, còn 128 cơ sở chưa hoàn thành.