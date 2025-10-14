Dự án khu đô thị hơn 3.600 tỷ đồng tại Thanh Hóa bắt đầu triển khai

Tại phường Quảng Phú, dự án Danko Royal, khu đô thị mới có quy mô gần 24ha, với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng vừa được khởi công. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mở rộng không gian phát triển về phía Nam sông Mã và hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.

Danko Royal là một trong những dự án đô thị trọng điểm đã được chính quyền Thanh Hóa chấp thuận đầu tư, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhà ở, thương mại – dịch vụ và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố. Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 và chấp thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko là nhà đầu tư theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 28/6/2022.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nghiêm Phú Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú, nhấn mạnh: “Dự án Danko Royal là công trình có ý nghĩa quan trọng trong quy hoạch phát triển không gian đô thị về phía Nam sông Mã. Việc khởi công hôm nay thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư, đồng thời, khẳng định môi trường đầu tư minh bạch, cởi mở của địa phương trong thu hút các dự án quy mô.”

Ông Nghiêm Phú Lâm, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú phát biểu tại buổi lễ.

Theo quy hoạch, Danko Royal được triển khai trên diện tích gần 24ha, bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở thấp tầng, công trình thương mại – dịch vụ, cây xanh và hệ thống tiện ích công cộng được thiết kế đồng bộ. Khu đô thị nằm trên trục Đại lộ Nam sông Mã, thuộc phường Quảng Phú – vị trí được xem là cửa ngõ giao thương phía Tây Nam của thành phố, kết nối thuận tiện với trung tâm hành chính, thương mại và các khu dân cư hiện hữu.

Toàn bộ dự án được định hướng phát triển theo mô hình đô thị kiểu mẫu, chú trọng cảnh quan mở, mật độ xây dựng hợp lý, hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Các sản phẩm chủ đạo gồm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại (shophouse) cùng hệ thống công trình công cộng và cây xanh đô thị. Khi hoàn thành, Danko Royal hứa hẹn sẽ góp phần hình thành khu ở hiện đại, tiện nghi, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc trong tổng thể phát triển đô thị phía Nam sông Mã.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đàm Quốc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Danko, khẳng định: “Danko Royal không chỉ là một dự án đô thị mới mà còn là minh chứng cho cam kết phát triển bền vững của Danko Group. Chúng tôi xác định Thanh Hóa là địa bàn chiến lược trong hành trình mở rộng hệ thống các khu đô thị đồng bộ, mang phong cách riêng biệt của Tập đoàn.”

Đại diện Ủy ban nhân dân phường Quảng Phú cho biết, các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để giám sát tiến độ, đảm bảo hạ tầng đồng bộ, chất lượng công trình và an toàn thi công. Khi đi vào hoàn thiện, dự án Danko Royal được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố Thanh Hóa.