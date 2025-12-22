Thứ Hai, 22/12/2025

Hà Nội quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Thanh Xuân

22/12/2025, 13:59

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6315/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Định Công, Thành phố Hà Nội có phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu vực ga Giáp Bát); phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông Thành phố khoảng 1,97ha; diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha.

Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng Bãi đỗ xe kết hợp chức năng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại (không có chức năng ở) được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao theo đúng chủ trương tại Quyết định số 842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đồng bộ, hiện đại; gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt Quốc gia.

Theo Thành phố, chức năng khu vực lập Quy hoạch chi tiết theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2989/QĐ-UBND; khu vực lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc một phần ô quy hoạch ký hiệu D3/HTKT2 thuộc khu đất có chức năng là đất công cộng hỗn hợp (gồm có bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà kho và các chức năng phụ trợ khác).

Hà Nội khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Hà Nội chuẩn bị khởi công dự án tái thiết công viên ven sông Tô Lịch

Hà Nội: Sở Công thương vinh danh 87 cơ sở, công trình sử dụng năng lượng xanh

bãi đỗ xe bãi đỗ xe Hà Nội bất động sản Hà Nội hoàng mai giáp bát

Chính sách giao đất, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính sách giao đất, cho thuê đất trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 326/2025/NĐ-CP quy định về đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tháp đôi Rivea Residences và câu chuyện cảnh quan từ cảm hứng dòng thác

Tháp đôi Rivea Residences và câu chuyện cảnh quan từ cảm hứng dòng thác

Trong tự nhiên, dòng thác không khởi sinh từ độ cao, mà từ dòng chảy. Nó bắt đầu lặng lẽ từ suối nguồn, tích tụ năng lượng qua từng tầng địa hình, để rồi đổ xuống mạnh mẽ, liên tục và không ngừng tái sinh. Triết lý ấy về chuyển động, về sự sống và về nhịp điệu tự nhiên chính là hình ảnh ẩn dụ, dẫn dắt toàn bộ tư duy cảnh quan tại Rivea Residences.

Khai trương Merry Plaza Richmond City: Bước đi mới tăng độ phủ của MerryCom

Khai trương Merry Plaza Richmond City: Bước đi mới tăng độ phủ của MerryCom

Ngày 20/12/2025, Merry Plaza Richmond City chính thức khai trương, vận hành khối đế thương mại theo mô hình “tiện ích 0 phút di chuyển” trên trục đường Nguyễn Xí (Bình Thạnh cũ), góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tiện ích dân cư đang ngày càng gia tăng tại khu vực…

Thủ tướng Chính phủ khái quát thành tựu ngành Xây dựng với 32

Thủ tướng Chính phủ khái quát thành tựu ngành Xây dựng với 32 "chữ vàng"

"Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới" là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả công tác của Bộ và ngành Xây dựng trong thời gian qua.

Nền tảng cho kỷ nguyên mới của Bộ Xây dựng

Nền tảng cho kỷ nguyên mới của Bộ Xây dựng

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, năm 2025 đã xác lập về kỷ lục thành tích, kỷ lục các dự án có ý nghĩa lịch sử, là nền tảng cho kỷ nguyên mới của Bộ Xây dựng.

