Hà Nội quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Định Công, Thành phố Hà Nội có phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu vực ga Giáp Bát); phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông Thành phố khoảng 1,97ha; diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha.

Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng Bãi đỗ xe kết hợp chức năng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại (không có chức năng ở) được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao theo đúng chủ trương tại Quyết định số 842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đồng bộ, hiện đại; gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt Quốc gia.

Theo Thành phố, chức năng khu vực lập Quy hoạch chi tiết theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2989/QĐ-UBND; khu vực lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc một phần ô quy hoạch ký hiệu D3/HTKT2 thuộc khu đất có chức năng là đất công cộng hỗn hợp (gồm có bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà kho và các chức năng phụ trợ khác).