Hà Nội quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 22/12/2025
Thanh Xuân
22/12/2025, 13:59
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 6315/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát…
Khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính phường Định Công, Thành phố Hà Nội có phía Bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía Nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía Đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu vực ga Giáp Bát); phía Tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.
Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 8,03ha. Trong đó, diện tích đất đường giao thông Thành phố khoảng 1,97ha; diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha.
Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng Bãi đỗ xe kết hợp chức năng Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại (không có chức năng ở) được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao theo đúng chủ trương tại Quyết định số 842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
Đồng thời, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực đồng bộ, hiện đại; gắn kết, hài hòa với tuyến đường Vành đai 2,5; Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị và tuyến đường sắt Quốc gia.
Theo Thành phố, chức năng khu vực lập Quy hoạch chi tiết theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2989/QĐ-UBND; khu vực lập Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 thuộc một phần ô quy hoạch ký hiệu D3/HTKT2 thuộc khu đất có chức năng là đất công cộng hỗn hợp (gồm có bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà kho và các chức năng phụ trợ khác).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 326/2025/NĐ-CP quy định về đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Trong tự nhiên, dòng thác không khởi sinh từ độ cao, mà từ dòng chảy. Nó bắt đầu lặng lẽ từ suối nguồn, tích tụ năng lượng qua từng tầng địa hình, để rồi đổ xuống mạnh mẽ, liên tục và không ngừng tái sinh. Triết lý ấy về chuyển động, về sự sống và về nhịp điệu tự nhiên chính là hình ảnh ẩn dụ, dẫn dắt toàn bộ tư duy cảnh quan tại Rivea Residences.
Ngày 20/12/2025, Merry Plaza Richmond City chính thức khai trương, vận hành khối đế thương mại theo mô hình “tiện ích 0 phút di chuyển” trên trục đường Nguyễn Xí (Bình Thạnh cũ), góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tiện ích dân cư đang ngày càng gia tăng tại khu vực…
"Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới" là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả công tác của Bộ và ngành Xây dựng trong thời gian qua.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: