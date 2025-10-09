Thị trường bất động sản phục hồi rõ nét trong quý 3/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 09/10/2025
Thanh Xuân
09/10/2025, 19:11
Pháp lý được tháo gỡ, nguồn cung cải thiện, lãi suất thấp và thanh khoản dần phục hồi đang tạo nên bức tranh khởi sắc cho thị trường bất động sản trong quý 3/2025…
Theo Viện Nghiên cứu kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services, thị trường bất động sản quý 3/2025 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, đặc biệt ở phân khúc nhà ở khi hầu hết các chỉ số đều tăng trưởng.
Ông Trần Quốc Thịnh, Tổng Giám đốc Dat Xanh Services, cho rằng những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản hiện nay xuất phát từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố tích cực. Trước hết, có thể thấy rõ ở nỗ lực tháo gỡ vướng mắc pháp lý từ phía Chính phủ. Tính đến hết tháng 7/2025, khoảng 136 dự án bất động sản trên toàn quốc đã được gỡ vướng, trong đó, riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 86 dự án. Mặt khác, nhờ sự hỗ trợ từ Nhà nước, nhiều dự án lớn tại Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và xác định nghĩa vụ tài chính.
Ngoài ra, tín dụng cũng là động lực quan trọng giúp thị trường bất động sản vào guồng trở lại. Song song với đó, thị trường bất động sản tiếp tục chứng kiến sự hồi phục về cả lượng và chất, khi nhiều doanh nghiệp bất động sản tái thiết hoạt động đầu tư và kinh doanh. Minh chứng rõ rệt là hết tháng 9/2025 số lượng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 96% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượng doanh nghiệp thành lập và quay trở lại hoạt động tăng 1.699 đơn vị, còn giải thể và tạm ngừng hoạt động chỉ tăng 373 đơn vị. Hơn nữa, số vốn đăng ký thành lập cho hoạt động kinh doanh bất động sản ước tăng hơn 61% so với cùng kỳ, đạt xấp xỉ 335 nghìn tỷ đồng, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi của ngành đã trở lại mạnh mẽ. Đặc biệt là vốn hóa doanh nghiệp bất động sản niêm yết tăng trưởng khá mạnh mẽ.
Dự báo về diễn biến của thị trường trong những tháng cuối năm, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Dat Xanh Services nhận định quý 4/2025 sẽ là giai đoạn thị trường chuyển nhịp, với những làn sóng phát triển mới định hình mạch chảy chủ đạo của thị trường.
Theo bà Liên, hạ tầng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm 2025. Hàng loạt công trình chiến lược gồm cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2, sân bay Long Thành, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và Vành đai 4 Hà Nội đồng loạt đẩy nhanh tiến độ, sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến những khu vực vùng ven và đô thị vệ tinh.
Ngoài ra, theo Giám đốc Dat Xanh Services, quý 3/2025 được xem là giai đoạn củng cố nền tảng và chuyển nhịp phục hồi, khi niềm tin thị trường dần trở lại, dòng vốn bắt đầu khơi thông và các hoạt động đầu tư, kinh doanh tăng tốc. Bước sang quý 4, thị trường sẽ định hình rõ nét hơn diễn biến dòng tiền mới. Nhà đầu tư không còn “đặt cược” vào kỳ vọng ngắn hạn, mà chuyển hướng sang những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý hoàn thiện và khả năng khai thác bền vững.
