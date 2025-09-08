Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận được xếp vào loại công trình giao thông cấp đặc biệt và sẽ thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2028. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, tăng khoảng 1.572 tỉ đồng so với dự kiến trước đây. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các nguồn tín dụng, phát hành trái phiếu và các kênh hợp pháp khác.

Trong tổng chiều dài 96,13km, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương sẽ được mở rộng từ 6 lên 8-12 làn xe, tốc độ khai thác 100-120km/giờ; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP. Hồ Chí Minh), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Trong tương lai, dự án được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Dự án cũng bao gồm xây dựng, nâng cấp hệ thống cầu, cống, trạm dừng nghỉ, hệ thống chiếu sáng, ITS, thu phí điện tử không dừng, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và hiện đại.

Ngoài ra, nhà đầu tư đề xuất dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2028 và nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 1, giảm ùn tắc giao thông; hơn nữa, cùng với các dự án giao thông đang khai thác trong khu vực sẽ hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải từ các tỉnh miền tây đi TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh thành cả nước.