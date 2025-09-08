Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương- Mỹ Thuận sẽ khởi công vào tháng 12/2025

Hồng Minh

08/09/2025, 15:21

Dự án mở rộng cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12/2025 và hoàn thành vào năm 2028 với tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng. Nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng…

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mỹ Thuận sẽ khởi công từ tháng 12/2025 - Ảnh minh họa.
Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mỹ Thuận sẽ khởi công từ tháng 12/2025 - Ảnh minh họa.

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận được xếp vào loại công trình giao thông cấp đặc biệt và sẽ thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2028. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 41.372 tỷ đồng, tăng khoảng 1.572 tỉ đồng so với dự kiến trước đây. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các nguồn tín dụng, phát hành trái phiếu và các kênh hợp pháp khác.

Trong tổng chiều dài 96,13km, đoạn TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương sẽ được mở rộng từ 6 lên 8-12 làn xe, tốc độ khai thác 100-120km/giờ; đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được mở rộng quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP. Hồ Chí Minh), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Trong tương lai, dự án được đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô đã quy hoạch với đoạn từ Chợ Đệm - Vành đai 4 quy mô 12 làn xe (nền đường rộng 56m); đoạn từ Vành đai 4 - Trung Lương quy mô 10 làn xe (nền đường rộng 48,5m).

Dự án cũng bao gồm xây dựng, nâng cấp hệ thống cầu, cống, trạm dừng nghỉ, hệ thống chiếu sáng, ITS, thu phí điện tử không dừng, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và hiện đại.

Ngoài ra, nhà đầu tư đề xuất dự án là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tasco, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2028 và nhà đầu tư được vận hành, khai thác trong 21 năm 3 tháng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 1, giảm ùn tắc giao thông; hơn nữa, cùng với các dự án giao thông đang khai thác trong khu vực sẽ hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải từ các tỉnh miền tây đi TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh thành cả nước.

Phê duyệt mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, kinh phí gần 40.000 tỷ đồng

15:48, 17/02/2025

Phê duyệt mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, kinh phí gần 40.000 tỷ đồng

Khẩn trương mở rộng toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

15:21, 10/12/2024

Khẩn trương mở rộng toàn tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

TP.HCM chấm dứt hợp đồng BOT dự án đường nối cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

08:08, 21/11/2024

TP.HCM chấm dứt hợp đồng BOT dự án đường nối cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

Từ khóa:

cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đầu tư hạ tầng dự án giao thông

Đọc thêm

Quảng Trị kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy điện gió hơn 1.100 tỷ đồng

Quảng Trị kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy điện gió hơn 1.100 tỷ đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục Dự án Nhà máy Điện gió Hưng Bắc để kêu gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện. Dự án được kỳ vọng không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Dự án cao tốc trọng điểm miền Tây có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu cát

Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2025 tổng lượng cát cung ứng cho dự án Thành phần 4, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 chỉ đạt khoảng 3,3 triệu m3, thấp hơn nhiều so với nhu cầu…

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

Trong bối cảnh an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ngày càng trở thành vấn đề cấp bách, đặc biệt là sau vụ cháy lớn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng hành lang an toàn đường bộ...

Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Bắc Ninh: Bảo đảm quyền lợi người dân khi triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại địa phương...

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Đẩy nhanh hạ tầng kết nối, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng yêu cầu việc báo cáo tiến độ phải trung thực, đảm bảo hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước ngày 19/12. Đồng thời, đẩy nhanh các dự án kết nối như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Long Thành mở rộng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Giá thép tại Mỹ sụt mạnh

Thế giới

2

A80 tạo lực đẩy cho bức tranh vận tải tháng 8 bức phá

Đầu tư

3

Vàng kỹ thuật số London cụ thể là gì?

Thế giới

4

Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026

Dân sinh

5

MIK GROUP tri ân khách hàng dự án The Matrix One Premium

Bất động sản

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: