Dự báo lạc quan của giới chuyên gia về giá bạc

Năm nay, giá bạc âm thầm theo chân vàng và đạt mức giá cao kỷ lục. Theo các nhà phân tích, giá bạc vẫn còn dư địa tăng và có khả năng tăng gấp đôi trong những năm tới...

Tuần trước, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế vượt qua mốc 50 USD lần đầu tiên trong lịch sử. Chiều ngày 14/10 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay tại thị trường London có lúc giảm gần 2,5%, giao dịch trên mức 51 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Từ đầu năm đến nay, giá bạc giao ngay đã tăng hơn 78%, mạnh hơn so với mức tăng hơn 50% của giá vàng. Cả hai kim loại đều được hưởng lợi từ sự chuyển dịch của nhà đầu tư sang các tài sản an toàn trong bối cảnh thị trường vốn biến động mạnh, và trong trường hợp của bạc còn là sự mất cân đối cung cầu cơ bản.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Paul Syms - trưởng bộ phận quản lý sản phẩm ETF hàng hóa và trái phiếu tại công ty đầu tư Invesco - cho biết đợt tăng giá kỷ lục của vàng trong năm nay đã thúc đẩy các nhà đầu tư cân nhắc phân bổ vốn vào các kim loại quý khác. Ông nói rằng mối quan tâm của nhà đầu tư đến bạc tăng lên khi tỷ lệ giá vàng so với giá bạc vượt qua mức 100 lần. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt qua 100 lần trong thế kỷ này, ngoại trừ thời kỳ đại dịch và sau đó là một sự đảo chiều mạnh mẽ.

Ông Syms nói các nhà đầu tư hiện đang xem bạc như một kho lưu trữ giá trị vì nhiều lý do, đồng thời lưu ý rằng cho đến trước khi lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây, giá bạc chưa có kỷ lục mới nào được ghi nhận kể từ năm 2011. Trong khi đó, giá vàng đã thiết lập khoảng 40 kỷ lục mới chỉ trong năm nay.

Cũng theo nhà quản lý quỹ này, bạc còn có những ứng dụng thực tiễn mà vàng không thể sánh kịp. Ông giải thích rằng các ứng dụng công nghiệp của vàng là hạn chế. Từ góc độ đầu tư, bạc được coi là một kho lưu trữ giá trị, và ngoài ra, bạc cũng có nhiều ứng dụng công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và công nghệ năng lượng tái tạo.

Mặc dù khó dự đoán giá bạc sẽ đi về đâu tiếp theo, ông Syms nhấn mạnh rằng đợt tăng giá bạc năm 2025 đã vượt quá mong đợi. Tâm lý đối với vàng và bạc vẫn tích cực và các nhà đầu tư thường có tỷ lệ phân bổ vốn tương đối thấp trong danh mục vào các kim loại quý này, do đó giá vàng và giá bạc ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc giao dịch quá đông đúc dẫn đến chốt lời, đặc biệt khi thị trường chứng khoán cũng đang ở mức cao. “Trên thực tế, nếu tâm lý vẫn tích cực, không loại trừ khả năng bạc có thể tiếp tục tăng giá”, ông Syms nói.

CEO Paul Williams của công ty cung ứng vàng bạc Solomon Global cho rằng đợt tăng giá năm nay của bạc là do các yếu tố thực tế mạnh mẽ, thay vì do hoạt động đầu cơ đẩy giá lên cao như hồi năm 1980. Ông cho rằng mất cân đối cung - cầu bạc, nhu cầu bạc cho công nghiệp và công nghệ xanh đã và đang gây ra tình trạng thắt chặt nguồn cung bạc và đẩy giá lên cao.

“Mặc dù bạc không có đầy đủ các đặc điểm của một tài sản trú ẩn an toàn như vàng, vai trò kép của bạc như một kim loại công nghiệp và kho lưu trữ giá trị vẫn thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng”, ông Williams nhấn mạnh.

Bạc là một thành phần quan trọng trong các sản phẩm thuộc nhiều ngành công nghiệp khác nhau, và được sử dụng trong sản xuất công tắc điện, tấm pin mặt trời và điện thoại di động. Bạc cũng được sử dụng trong các linh kiện bán dẫn thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Williams bổ sung rằng các động lực cơ bản của thị trường bạc không có dấu hiệu giảm bớt, cho thấy đợt tăng giá bạc có thể được duy trì đến năm 2026. Mặc dù đã đạt mức kỷ lục, giá bạc vẫn rẻ so với vàng. “Trong bối cảnh hiện tại, giá bạc 100 USD/oz là hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026”, ông nói.

Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đây cũng là quan điểm của ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, người đã dự đoán giá bạc đạt 50 USD/oz cách đây hơn 1 năm và hiện tin rằng giá trị của bạc có thể tăng gấp đôi từ mức cao mới. Ông lập luận rằng các con số tròn lớn thường thu hút nhà đầu tư như một nam châm. Khi giá bạc tiến gần đến các con số lớn, thường thấy sự tăng tốc và đỉnh điểm mua vào.

Tuy nhiên, ông Gijsels cho biết có thể có một khoảng dừng trong đợt tăng giá này trước khi giá bạc nối lại xu hướng tăng. “Thông thường, sau một đợt tăng lớn như vậy, có thể thấy một sự điều chỉnh ngắn nhưng khá mạnh, giá có thể đi ngang trong một thời gian dài, hoặc có thể là sự kết hợp của cả hai. Nhưng bằng cách nào đó, tình trạng mua quá nhiều (overbought) về mặt kỹ thuật hiện nay phải được giải quyết”, ông nói.

Về lâu dài, ông Gijsels cho biết các điều kiện đã kích hoạt đợt tăng giá bạc vẫn duy trì, nghĩa là vẫn còn dư địa cho sự tăng trưởng tiếp theo.

“Các nhà đầu tư đã hiểu đúng rằng trong một thế giới lạm phát - một thế giới mà sự biến động và bất ổn là điều bình thường mới và trong đó các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục in tiền để duy trì hệ thống - họ cần phải nắm giữ tài sản hữu hình để bảo vệ sức mua. Những tài sản này bao gồm bất động sản, cổ phiếu, rượu vang và có lẽ trên hết là kim loại quý”, ông Gijsels nói với CNBC.

Ông cho rằng hiện nay có thể mới chỉ là giai đoạn đầu của một thời kỳ thị trường giá lên của bạc lớn nhất trong lịch sử. “ Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá bạc vượt xa 100 USD/oz trong tương lai không xa”, ông phát biểu.