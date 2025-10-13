Vì sao giá bạc tăng mạnh?

Giá vàng thế giới đã tăng hơn 50% trong năm nay, nhưng giá bạc tăng thậm chí còn mạnh hơn...

Nhu cầu “hầm trú ẩn”, cùng với nhu cầu mạnh trong lĩnh vực công nghiệp, và tình trạng khan hiếm nguồn cung được cho là những yếu tố phía sau xu hướng tăng giá mạnh nay của bạc.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng khoảng 75%. Hôm thứ Năm tuần vừa rồi, giá bạc đạt mức cao kỷ lục 51 USD/oz, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1980 vượt mốc 50 USD/oz.

Năm nay, giới đầu tư trên toàn cầu mua mạnh những tài sản hữu hình như vàng và bạc để phòng ngừa rủi ro trước sự mất ổn định chính trị và kinh tế, từ nỗi lo thuế quan và lạm phát tới nỗi lo về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và gánh nặng nợ nần của các chính phủ.

Sự bứt phá mạnh mẽ của giá vàng cũng là một động lực để các nhà đầu tư mua bạc, vì bạc cũng là một kim loại quý, lại có mức giá dễ tiếp cận hơn. Trước khi giá bạc lập kỷ lúc vào tuần trước, giá vàng đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.000 USD/oz.

“Đang có nhiều mối lo ngại về sức khỏe nền kinh tế toàn cầu, và vì thế, mọi người tìm đến với những tài sản hữu hình như bạc. Bạc có khuynh hướng tăng giá theo vàng”, CEO Michael DiRienzo, CEO của công ty Silver Institute nhận định với hãng tin CNN.

Bên cạnh nhu cầu đầu tư, giá bạc còn được hỗ trợ bởi nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp vì kim loại quý này có nhiều ứng dụng trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, tấm pin năng lượng mặt trời và điện thoại thông minh (smartphone).

“Vai trò kép của bạc vừa là một kim loại công nghiệp, vừa là một tài sản an toàn đã khuếch đại tốc độ tăng giá của bạc, đưa năm 2025 trở thành một năm lịch sử của bạc”, chiến lược gia Ewa Manthey của ngân hàng ING nhận xét.

Diễn biến giá bạc trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Mối lo về nguồn cung là một yếu tố khác thúc đẩy giá bạc lên cao hơn. Thị trường bạc toàn cầu đến nay đã ở trong năm thứ 5 liên tiếp có sự thiếu hụt nguồn cung mang tính cơ cấu do sản lượng khai thác bạc trì trệ, không đủ đáp ứng nhu cầu - theo chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals.

“Nhu cầu bạc mạnh và ngày càng tăng, cùng với sự thiếu hụt nguồn cung dai dẳng, là công thức để giá tăng cao hơn”, ông Grant nhận định với CNN.

Cơn sốt vàng trong hai năm qua đã lan sang các kim loại quý khác như bạc và bạch kim. Giá bạch kim thậm chí đã tăng 80% trong năm nay, vượt xa tốc độ tăng của giá vàng.

Rót tiền vào các quỹ ETF bạc là một cách mà các nhà đầu tư cá nhân phương Tây ưa chuộng để không bỏ lỡ cơ hội mà xu hướng tăng của giá bạc mang lại. Quỹ iShares Silver Trust ETF, một quỹ ETF bạc hàng đầu đã tăng gần 68% trong năm nay.

Theo Giám đốc đầu tư Maria Smirnova của công ty Sprott Asset Management, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF bạc từ đầu năm đến nay là lớn nhất kể từ năm 2020. “Xu hướng tăng vững của giá bạc đang chuyển thành một cuộc đột phá. Nguồn cung bạc đang mỏng đi, và nhà đầu tư nhận thấy rõ điều này”, bà Smirnova nói.