Trang chủ Chứng khoán

Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón thêm 50 tỷ USD từ "siêu sóng" IPO

Thu Minh

25/05/2026, 13:51

ABS dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận ít nhất 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028.

VnEconomy

Nhận định về triển vọng thị trường tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh của Chứng khoán ABS cho rằng: Các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục duy trì phong độ tăng trưởng dẫn đầu, đặc biệt xu hướng ngắn hạn của hai thị trường tăng mạnh nhất là chỉ số Kospi của Hàn Quốc và TAIEX của Đài Loan đã được nâng lên mức tăng.

Nhìn chung, chỉ số chứng khoán toàn cầu Bloomberg Global World ex US Large-Mid tăng 1,5% so với tuần giao dịch trước đó.

Mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index bị hạ từ mức tích cực xuống trung tính do VN-Index đã điều chỉnh -2,3% trong tuần giao dịch vừa qua. Thị trường chứng khoán Thái Lan hiện dẫn đầu đà tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á sau khi vượt mức tăng của VN-Index.

Lợi suất trái phiếu toàn cầu đã hạ nhiệt sau nhịp tăng đầu tuần nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận tích cực. Đồng thời, tốc độ tăng của lợi suất trái phiếu, chỉ số USD và VIX (chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của nhà đầu tư) vẫn ở mức thấp. Tuy vậy, giá dầu Brent tiếp tục duy trì đà tăng cao, cho thấy lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu trong tháng 05/2026.

Chứng khoán ABS kỳ vọng thị trường chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần giao dịch tới, đặc biệt khi Mỹ và Iran đang có những bước tiến tích cực hơn trong quá trình đàm phán, tạo động lực hỗ trợ mạnh hơn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Sự kiện đáng chú ý trong tuần tới là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, trong bối cảnh lạm phát tháng 04/2026 tăng vọt lên mức 2,6% - cao nhất kể từ tháng 06/2024, phản ánh rủi ro lạm phát đang quay trở lại. Nếu Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất, thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thể biến động mạnh khi chỉ số Kospi đã tăng 82% so với đầu năm.

Theo dữ liệu từ Polymarket, nhà đầu tư dự báo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ giữ nguyên lãi suất với xác suất 99% trong cuộc họp ngày 28/05/2026.

Về dòng vốn toàn cầu, các quỹ cổ phiếu Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ra tuần thứ hai liên tiếp trong chín tuần, tính đến ngày 20/05, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây do lo ngại lạm phát gia tăng và chi phí vay dài hạn tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ LSEG Lipper, nhà đầu tư đã rút ròng 12,05 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ, đánh dấu tuần bán ròng mạnh nhất kể từ đợt rút vốn 24,52 tỷ USD vào giữa tháng 03/2026.

Xét theo nhóm vốn hóa, nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ với giá trị lần lượt 7,18 tỷ USD, 1,86 tỷ USD và 555 triệu USD.

Các quỹ công nghệ tiếp tục hút vốn tuần thứ bảy liên tiếp với tổng giá trị 2,57 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ thuộc lĩnh vực công nghiệp và tài chính lần lượt bị rút ròng 1,45 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

Các quỹ trái phiếu Mỹ hút ròng 12,5 tỷ USD, tương đương mức mua ròng 12,83 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, nhà đầu tư mua ròng 12,04 tỷ USD vào các quỹ thị trường tiền tệ, đảo chiều so với mức rút ròng 4,19 tỷ USD của tuần trước.

Một thông tin đáng chú ý là ngày 20/05/2026, SpaceX chính thức nộp bản cáo bạch (prospectus) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời xác nhận kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq với mã giao dịch SPCX, dự kiến ra mắt sớm nhất vào ngày 12/06/2026.

Trong bối cảnh Ủy ban chỉ số S&P đang tham khảo ý kiến về cách xử lý các đợt IPO của các doanh nghiệp vốn hóa lớn, SpaceX có thể sớm chiếm tỷ trọng đáng kể trong các bộ chỉ số tham chiếu của cả quỹ đầu tư thụ động và chủ động. Theo thông tin hiện tại, tỷ trọng của SpaceX có thể lên tới 3% nếu được đưa vào chỉ số S&P 500.

Ở góc độ tổng thể, thị trường đang chứng kiến làn sóng IPO quy mô lớn quay trở lại. Bên cạnh SpaceX, nhiều doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo nổi bật như OpenAI, Anthropic và Databricks cũng được đồn đoán chuẩn bị IPO, với tổng quy mô dự kiến tương đương hoặc thậm chí vượt SpaceX. Điều này có thể tạo nên một năm bùng nổ cho thị trường vốn cổ phiếu toàn cầu, vượt cả giai đoạn bùng nổ SPAC năm 2021.

Tại Việt Nam, làn sóng IPO cũng đang tăng tốc từ cuối năm 2025. ABS dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận ít nhất 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, làn sóng IPO của nhóm doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại và thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước, tương tự giai đoạn 2016-2019.

"Việc bổ sung thêm các nhóm cổ phiếu mới sẽ giúp gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, hỗ trợ mục tiêu vốn hóa/GDP vượt 100%, đồng thời tạo nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI", ông Nguyễn Thế Minh nhấn mạnh. 

Thanh khoản giảm và khả năng VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm?

11:30, 25/05/2026

Thanh khoản giảm và khả năng VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm?

Điện Máy Xanh IPO với định giá hấp dẫn

08:00, 25/05/2026

Điện Máy Xanh IPO với định giá hấp dẫn

MBS Research: Khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn quý 2, gấp 3,3 lần so với quý 1

16:58, 24/05/2026

MBS Research: Khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn quý 2, gấp 3,3 lần so với quý 1

Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ngày càng bền vững hơn, dư địa tái định giá vẫn còn

Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ngày càng bền vững hơn, dư địa tái định giá vẫn còn

Nhìn chung, phần lớn các nhóm ngành vẫn đang giao dịch thấp hơn mức định giá P/E bình quân 10 năm, điều này cho thấy dư địa tái định giá vẫn còn nếu đà tăng trưởng lợi nhuận được duy trì trong các quý tới.

Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Bất chấp những thông tin mới tích cực cuối tuần qua về cơ hội hạ nhiệt xung đột Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng yếu ớt sáng nay, khác hẳn với sự nhộn nhịp từ thế giới. Nguyên nhân là dòng tiền quá tệ…

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng rằng ông sẽ hạ lãi suất - điều mà ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Fed trong suốt thời gian qua...

Thanh khoản giảm và khả năng VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm?

Thanh khoản giảm và khả năng VN-Index kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1800 điểm?

Khi chỉ số được kéo bởi các trụ đơn lẻ để phục vụ mục đích điều tiết trong khi đa số cổ phiếu bị bán ròng, rủi ro một nhịp điều chỉnh kỹ thuật là tất yếu để đưa định giá về mức cân bằng. Thanh khoản khả năng giảm xuống và chỉ số VN-Nndex có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Việc nhà đầu tư bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh ở Iran đang đẩy lãi suất đi vay của Chính phủ Mỹ tăng mạnh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

1

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Thế giới

2

Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Chứng khoán

3

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Thế giới

4

Vinhomes không trực tiếp đổi vàng lấy nhà

Bất động sản

5

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Dân sinh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

