Dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sắp đón thêm 50 tỷ USD từ "siêu sóng" IPO

Nhận định về triển vọng thị trường tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư - Phó Giám đốc Khối Kinh doanh của Chứng khoán ABS cho rằng: Các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục duy trì phong độ tăng trưởng dẫn đầu, đặc biệt xu hướng ngắn hạn của hai thị trường tăng mạnh nhất là chỉ số Kospi của Hàn Quốc và TAIEX của Đài Loan đã được nâng lên mức tăng.

Nhìn chung, chỉ số chứng khoán toàn cầu Bloomberg Global World ex US Large-Mid tăng 1,5% so với tuần giao dịch trước đó.

Mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index bị hạ từ mức tích cực xuống trung tính do VN-Index đã điều chỉnh -2,3% trong tuần giao dịch vừa qua. Thị trường chứng khoán Thái Lan hiện dẫn đầu đà tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á sau khi vượt mức tăng của VN-Index.

Lợi suất trái phiếu toàn cầu đã hạ nhiệt sau nhịp tăng đầu tuần nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận tích cực. Đồng thời, tốc độ tăng của lợi suất trái phiếu, chỉ số USD và VIX (chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của nhà đầu tư) vẫn ở mức thấp. Tuy vậy, giá dầu Brent tiếp tục duy trì đà tăng cao, cho thấy lo ngại về lạm phát vẫn hiện hữu trong tháng 05/2026.

Chứng khoán ABS kỳ vọng thị trường chứng khoán toàn cầu có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong tuần giao dịch tới, đặc biệt khi Mỹ và Iran đang có những bước tiến tích cực hơn trong quá trình đàm phán, tạo động lực hỗ trợ mạnh hơn cho thị trường tài chính toàn cầu.

Sự kiện đáng chú ý trong tuần tới là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, trong bối cảnh lạm phát tháng 04/2026 tăng vọt lên mức 2,6% - cao nhất kể từ tháng 06/2024, phản ánh rủi ro lạm phát đang quay trở lại. Nếu Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất, thị trường chứng khoán Hàn Quốc có thể biến động mạnh khi chỉ số Kospi đã tăng 82% so với đầu năm.

Theo dữ liệu từ Polymarket, nhà đầu tư dự báo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ giữ nguyên lãi suất với xác suất 99% trong cuộc họp ngày 28/05/2026.

Về dòng vốn toàn cầu, các quỹ cổ phiếu Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ra tuần thứ hai liên tiếp trong chín tuần, tính đến ngày 20/05, khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá gần đây do lo ngại lạm phát gia tăng và chi phí vay dài hạn tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ LSEG Lipper, nhà đầu tư đã rút ròng 12,05 tỷ USD khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ, đánh dấu tuần bán ròng mạnh nhất kể từ đợt rút vốn 24,52 tỷ USD vào giữa tháng 03/2026.

Xét theo nhóm vốn hóa, nhà đầu tư rút vốn khỏi các quỹ cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ với giá trị lần lượt 7,18 tỷ USD, 1,86 tỷ USD và 555 triệu USD.

Các quỹ công nghệ tiếp tục hút vốn tuần thứ bảy liên tiếp với tổng giá trị 2,57 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ thuộc lĩnh vực công nghiệp và tài chính lần lượt bị rút ròng 1,45 tỷ USD và 1,32 tỷ USD.

Các quỹ trái phiếu Mỹ hút ròng 12,5 tỷ USD, tương đương mức mua ròng 12,83 tỷ USD của tuần trước. Trong khi đó, nhà đầu tư mua ròng 12,04 tỷ USD vào các quỹ thị trường tiền tệ, đảo chiều so với mức rút ròng 4,19 tỷ USD của tuần trước.

Một thông tin đáng chú ý là ngày 20/05/2026, SpaceX chính thức nộp bản cáo bạch (prospectus) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), đồng thời xác nhận kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq với mã giao dịch SPCX, dự kiến ra mắt sớm nhất vào ngày 12/06/2026.

Trong bối cảnh Ủy ban chỉ số S&P đang tham khảo ý kiến về cách xử lý các đợt IPO của các doanh nghiệp vốn hóa lớn, SpaceX có thể sớm chiếm tỷ trọng đáng kể trong các bộ chỉ số tham chiếu của cả quỹ đầu tư thụ động và chủ động. Theo thông tin hiện tại, tỷ trọng của SpaceX có thể lên tới 3% nếu được đưa vào chỉ số S&P 500.

Ở góc độ tổng thể, thị trường đang chứng kiến làn sóng IPO quy mô lớn quay trở lại. Bên cạnh SpaceX, nhiều doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo nổi bật như OpenAI, Anthropic và Databricks cũng được đồn đoán chuẩn bị IPO, với tổng quy mô dự kiến tương đương hoặc thậm chí vượt SpaceX. Điều này có thể tạo nên một năm bùng nổ cho thị trường vốn cổ phiếu toàn cầu, vượt cả giai đoạn bùng nổ SPAC năm 2021.

Tại Việt Nam, làn sóng IPO cũng đang tăng tốc từ cuối năm 2025. ABS dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón nhận ít nhất 50 tỷ USD giá trị doanh nghiệp IPO trong giai đoạn 2026-2028. Đồng thời, làn sóng IPO của nhóm doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng sẽ sôi động trở lại và thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước, tương tự giai đoạn 2016-2019.

"Việc bổ sung thêm các nhóm cổ phiếu mới sẽ giúp gia tăng quy mô vốn hóa thị trường, hỗ trợ mục tiêu vốn hóa/GDP vượt 100%, đồng thời tạo nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam sớm được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi của MSCI", ông Nguyễn Thế Minh nhấn mạnh.