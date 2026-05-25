Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Châu Anh

25/05/2026, 11:47

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10" trên phạm vi toàn quốc...

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn hướng tới xây dựng nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Cuộc thi gồm hai hình thức: Thi trực tuyến và thi trực tiếp. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10h ngày 25/5/2026 đến 10hngày 31/5/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tạo điều kiện để đông đảo người dân trên cả nước dễ dàng tham gia tìm hiểu kiến thức về xăng sinh học E10.

Đối với vòng thi trực tuyến, thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ www.dms.gov.vn. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi của Ban Tổ chức và có đáp án câu hỏi mở chính xác hoặc gần nhất với kết quả được ghi nhận trên hệ thống thi trực tuyến.

Kết quả vòng thi trực tuyến dự kiến được công bố vào 10h ngày 01/6/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho phần thi trực tuyến gồm: 1 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12/6/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các đội thi đã đăng ký tham dự theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho vòng thi trực tiếp gồm: 1 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 1 Giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng; 1 Giải Ba trị giá 7.000.000 đồng; 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham dự chương trình và trả lời đúng các câu hỏi giao lưu tại vòng thi trực tiếp.

Vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu khó phát hiện bởi các thủ đoạn tinh vi

Tuyên án phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Vụ án sai phạm sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Đề nghị doanh nghiệp nộp lại 105 tỷ đồng

Từ khóa:

Cục Quản lý và Phát triển thị trường cuộc thi xăng sinh học E10 giải thưởng cuộc thi xăng sinh học giải thưởng vòng thi trực tiếp Hà Nội thay đổi thói quen tiêu dùng thi trực tuyến năng lượng xanh thời gian thi trực tuyến

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục công lập

Phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập...

Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Làm rõ mục đích nhận tiền từ doanh nghiệp của các bị cáo

Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Làm rõ mục đích nhận tiền từ doanh nghiệp của các bị cáo

Quá trình xét hỏi, tòa phúc thẩm đã làm rõ về mục đích các bị cáo nhận tiền từ doanh nghiệp. Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 94,8 tỷ đồng; hưởng lợi hơn 43,9 tỷ đồng...

Công an Phú Thọ kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin về hàng giả

Công an Phú Thọ kêu gọi người dân phối hợp cung cấp thông tin về hàng giả

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm; đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra...

Hà Nội dự chi hơn 1.800 tỷ đồng khám sức khỏe cho người dân

Hà Nội dự chi hơn 1.800 tỷ đồng khám sức khỏe cho người dân

Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn, bao gồm cả nhóm thường trú và tạm trú từ 12 tháng trở lên không có quan hệ lao động...

Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống

Lạng Sơn: Đánh thức tiềm năng du lịch từ di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống

Với sự kết hợp hài hòa giữa di tích, lễ hội, ẩm thực và không gian sinh hoạt cộng đồng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong hành trình khám phá miền biên viễn phía Bắc.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

