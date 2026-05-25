Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10" trên phạm vi toàn quốc...

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn hướng tới xây dựng nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Cuộc thi gồm hai hình thức: Thi trực tuyến và thi trực tiếp. Trong đó, vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10h ngày 25/5/2026 đến 10hngày 31/5/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tạo điều kiện để đông đảo người dân trên cả nước dễ dàng tham gia tìm hiểu kiến thức về xăng sinh học E10.

Đối với vòng thi trực tuyến, thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ www.dms.gov.vn. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi của Ban Tổ chức và có đáp án câu hỏi mở chính xác hoặc gần nhất với kết quả được ghi nhận trên hệ thống thi trực tuyến.

Kết quả vòng thi trực tuyến dự kiến được công bố vào 10h ngày 01/6/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho phần thi trực tuyến gồm: 1 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12/6/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các đội thi đã đăng ký tham dự theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho vòng thi trực tiếp gồm: 1 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 1 Giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng; 1 Giải Ba trị giá 7.000.000 đồng; 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham dự chương trình và trả lời đúng các câu hỏi giao lưu tại vòng thi trực tiếp.