MBS Research: Khoảng 58,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn quý 2, gấp 3,3 lần so với quý 1

Công ty Chứng khoán MB vừa có báo cáo Thị trường Trái phiếu tháng 4/2026 với áp lực đáo hạn Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tăng cao trong quý 2/2026.

Theo MBS Research, quy mô phát hành TPDN trong tháng 4 đạt 51.7 nghìn tỷ đồng (tăng 60% so với tháng 3, tăng 6% so với cùng kỳ). Lũy kế 4 tháng 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 93.3 nghìn tỷ đồng (tăng 26,3% so với cùng kỳ).

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng tốc trong tháng 4, nhóm Bất động sản tiếp tục dẫn dắt Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4 duy trì tích cực với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 51.7 nghìn tỷ đồng, tăng 60% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dẫn dắt thị trường tiếp tục là nhóm Bất động sản với tỷ trọng 58,7% tổng giá trị phát hành, tương đương 30,4 nghìn tỷ đồng (tăng 110,8% so với cùng kỳ), mức cao nhất trong 6 tháng qua.

Các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành cao trong tháng bao gồm: Tập đoàn Vingroup (9.2 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 5,5%), CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An (7.5 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn 12 - 30 tháng, lãi suất 10% - 10,5%), CTCP Vinhomes (6 nghìn tỷ, kỳ hạn 30 tháng, lãi suất 12,5%). Trong khi đó, nhóm Ngân hàng đứng thứ hai với quy mô phát hành đạt 18.1 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Về phương thức phát hành, phát hành riêng lẻ tiếp tục áp đảo với tỷ trọng lên tới 97,1% giá trị phát hành trong nước, tương đương 41.3 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường quốc tế, Tập đoàn Vingroup đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 350 triệu USD, mệnh giá 200,000 USD/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 93.3 nghìn tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp bình quân gia quyền trong năm 4 tháng 2026 ước đạt khoảng 8,6%, cao hơn so với mức 7,3% của năm 2025.

Bất động sản là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với 54.4 nghìn tỷ đồng (tăng 278% so với cùng kỳ), chiếm tỷ trọng 58,3%. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8.7%, kỳ hạn bình quân 4,3 năm. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm đến nay gồm có: Công ty TNHH Đầu tư Marina Center (10.2 nghìn tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup (9.2 nghìn tỷ đồng) và CTCP Thời Đại Mới T&T (8 nghìn tỷ đồng).

Nhóm Ngân hàng chiếm tỷ trọng 28,6% với tổng giá trị phát hành đạt 29.6 nghìn tỷ đồng. Lãi suất bình quân gia quyền ở mức 8,2%/năm, kỳ hạn bình quân gần 4,9 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm có: TCB (8 nghìn tỷ đồng), HDB (4.7 nghìn tỷ đồng) và BID (3.3 nghìn tỷ đồng).

Cũng theo MBS, ước khoảng 58.5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2/26: MBS Research ước tính khoảng 58.5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong quý 2/26, tăng 140% so với cùng kỳ và gấp 3,3 lần so với quý 1/2026.

Trong 2 tháng còn lại của quý 2, áp lực đáo hạn vẫn còn khoảng 30.5 nghìn tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở nhóm Bất động sản với khoảng 75,6%, tương đương 23 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình chậm trả, tháng 4 ghi nhận 4 mã trái phiếu chậm thanh toán gốc/lãi với giá trị chậm trả gần 2.9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 4, tổng giá trị trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán ước đạt khoảng 31.5 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 2,3% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường.

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn sôi động trong tháng 4

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 4 đạt khoảng 29.6 nghìn tỷ đồng, (tăng 145% so với cùng kỳ). Nhóm Ngân hàng chiếm 90,3% với trị giá mua lại khoảng 26.8 nghìn tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa đến từ các đợt mua lại của TCB.

Lũy kế 4 tháng 2026, khoảng 41.9 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trước hạn (tăng 5,7% so với cùng kỳ), với đóng góp chủ yếu đến từ giá trị mua lại của nhóm Ngân hàng (chiếm 68% giá trị mua lại, tăng 172% so với cùng kỳ).