Vinhomes không trực tiếp đổi vàng lấy nhà

Đại diện Công ty cổ phần Vinhomes cho biết chính sách bán hàng mới của Vinhomes được triển khai sau khi ký hợp tác cùng các công ty vàng bạc. Vinhomes không cho đổi vàng lấy nhà, mà khách sẽ đổi vàng với công ty vàng bạc, lấy tiền mặt để ký hợp đồng mua bán nhà…

Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản. Theo Vinhomes, chương trình này sẽ góp phần chuyển hóa vàng nhàn rỗi đang tích trữ trong dân trở thành dòng vốn năng động phục vụ tăng trưởng.

Chương trình được triển khai trong 5 năm, với sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn tối đa về quyền lợi và giá trị tài sản cho khách hàng. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý sẽ phối hợp triển khai hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mặt để mua nhà, đồng thời, bảo đảm khả năng quy đổi ngược từ bất động sản sang vàng theo nhu cầu.

Điều kiện tham gia chương trình là khách hàng đã sở hữu vàng trước ngày 25/04/2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và quy đổi ra vàng tại thời điểm giao dịch. Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc căn nhà; bên nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa chương trình này. Vinhomes và các các công ty vàng bạc đá quý sẽ hỗ trợ toàn bộ thủ tục liên quan.

Cụ thể, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, đồng nghĩa với việc khách hàng nhận lãi 10% trên số vàng đó.

Toàn bộ quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại (từ tiền mặt sang vàng) sẽ thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản cho khách hàng, cũng như đảm bảo vàng được xác minh hợp pháp, đủ điều kiện được các công ty vàng bạc đá quý chấp nhận mua.

“Vinhomes không cho đổi vàng lấy nhà, mà khách sẽ đổi vàng với công ty vàng bạc, lấy tiền mặt để ký hợp đồng mua bán nhà. Phương thức chuyển hóa nguồn lực vàng sang bất động sản thông qua các các công ty vàng bạc đá quý được Vinhomes khởi động là giải pháp giúp khách hàng “chắc ăn lợi nhuận kép” - vừa nắm giữ tài sản an toàn, vừa không bỏ lỡ cơ hội đầu tư, đồng thời, giúp gia tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản. Qua đó, góp phần hiện thực hóa việc huy động hiệu quả nguồn lực vàng nhàn rỗi trong dân, thúc đẩy sự năng động, hiệu quả của dòng vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, đại diện Vinhomes bày tỏ.