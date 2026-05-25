Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Bất chấp những thông tin mới tích cực cuối tuần qua về cơ hội hạ nhiệt xung đột Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng yếu ớt sáng nay, khác hẳn với sự nhộn nhịp từ thế giới. Nguyên nhân là dòng tiền quá tệ…
VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,11% tương đương +2,01 điểm.
Lúc mạnh nhất chỉ số cũng chỉ tăng nhẹ 0,67%. Độ rộng thời điểm tốt nhất là 158
mã tăng/131 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 138 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy
tổng thể thị trường sáng nay không tích cực. Thậm chí VN-Index còn là tệ nhất
châu Á.
Nhóm cổ phiếu được dự đoán giảm giá chắc chắn sáng nay là dầu
khí. Sau khi có thông tin Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận sơ bộ và mở cửa eo biển
Hormuz, giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Giá
dầu Brent giao sau sáng nay còn 95,91 USD/thùng, dầu WTI còn 91,06 USD/thùng.
Cổ phiếu dầu khí đỏ ngay khi mở cửa và càng lúc càng yếu. GAS
chốt phiên sáng giảm 4,36%, PLX giảm 4,89%, BSR giảm 4,71%. Các mã nhỏ hơn cũng
kém: PVD giảm 4,8%, PVT giảm 4,5%, PVC giảm 5,2%, OIL giảm 5,8%...
Dù vậy nhóm dầu khí không phải là nguyên nhân chính khiến
VN-Index yếu như vậy. GAS, BSR, PLX chỉ lấy đi chưa tới 4 điểm. Hiện tượng suy
yếu dần của chỉ số là do các blue-chips từ từ trượt giá. VN30 vẫn đang có 18 mã
tăng và 10 mã giảm nhưng toàn bộ cổ phiếu trong rổ đều không còn duy trì được mức
cao nhất, thâm chí 16 mã đã tụt quá 1%.
Các trụ khác cũng đã suy yếu rõ rệt khiến VN30-Index từ mức
tăng 0,75% co lại còn tăng 0,35%. VIC trượt
tới -1,36% so với giá đỉnh, còn tăng 0,79%. VCB trượt 1,26% thành giảm 0,94%.
VHM trượt 0,96% còn tăng 0,98%. CTG trượt 1,13% còn tăng 0,14%. BID trượt 1,16%
đảo chiều thành giảm 093%...
Trong bối cảnh giá suy yếu dần, thanh khoản rổ VN30 lại ghi
nhận mức thanh khoản kém nhất 7 tuần, chỉ đạt gần 3.842 tỷ đồng, giảm 12% so với
sáng phiên cuối tuần trước. Như vậy giá trượt giảm có yếu tố giảm sức mua.
Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản khớp
lệnh toàn sàn HoSE giảm 18%, chỉ đạt hơn 6.573 tỷ đồng. Phiên sáng gần nhất sàn
này khớp dưới ngưỡng 7.000 tỷ đồng là ngày 6/4/2026.
Độ rộng sàn HoSE đang ghi nhận 138 mã tăng/152 mã giảm,
trong đó 54 mã tăng hơn 1% và 71 mã giảm quá 1%. Như vậy số lượng cổ phiếu biến
động mạnh cũng không nhiều. Đây là điểm tích cực duy nhất trong bối cảnh thanh
khoản tệ như vậy.
Ở chiều tăng giá, nhóm midcap có khá nhiều mã xuất sắc như
KDH tăng 3,83% khớp 133,9 tỷ đồng; GEX tăng 1,37% với 112,9 tỷ; VPI tăng 3,04%
với 80,2 tỷ; NVL tăng 1,29% với 80 tỷ; GEE tăng 1,29% với 78,4 tỷ; DXG tăng
1,02% với 72,6 tỷ… Blue-chips có ACB, HPG, HDB, VJC, MBB, VRE thanh khoản cao
trên trăm tỷ đồng và giá đều tăng hơn 1%. Tính chung nhóm mạnh nhất sáng nay
chiếm 34,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Ở phía giảm, số lượng cổ phiếu tuy nhiều hơn nhóm tăng mạnh
nhưng thanh khoản cũng không lớn. Sức ép từ phía bán chưa dẫn đến hiện tượng sụp
giá với giao dịch lớn. 6 cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng thì đa
phần là dầu khí với BSR, PLX, GAS, PVT, PVD. Duy nhất FPT lọt vào nhóm này khi
giảm 1,6%, thanh khoản 419,5 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm cường độ bán, mức ròng
khoảng -527 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị xả đáng chú ý là ACB -127,9
tỷ, HPG -121,2 tỷ, FPT -35,9 tỷ, VND -34,7 tỷ, PLX -31,2 tỷ. Phía mua ròng có
HDB +82,8 tỷ, MSN +30,9 tỷ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: