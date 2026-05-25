Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Bất chấp những thông tin mới tích cực cuối tuần qua về cơ hội hạ nhiệt xung đột Trung Đông, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng yếu ớt sáng nay, khác hẳn với sự nhộn nhịp từ thế giới. Nguyên nhân là dòng tiền quá tệ…

VN-Index chốt phiên sáng chỉ tăng 0,11% tương đương +2,01 điểm. Lúc mạnh nhất chỉ số cũng chỉ tăng nhẹ 0,67%. Độ rộng thời điểm tốt nhất là 158 mã tăng/131 mã giảm. Chốt phiên sáng sàn HoSE có 138 mã tăng/152 mã giảm. Như vậy tổng thể thị trường sáng nay không tích cực. Thậm chí VN-Index còn là tệ nhất châu Á.

Nhóm cổ phiếu được dự đoán giảm giá chắc chắn sáng nay là dầu khí. Sau khi có thông tin Mỹ - Iran sắp đạt được thỏa thuận sơ bộ và mở cửa eo biển Hormuz, giá dầu thế giới đồng loạt lao dốc xuống dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau sáng nay còn 95,91 USD/thùng, dầu WTI còn 91,06 USD/thùng.

Cổ phiếu dầu khí đỏ ngay khi mở cửa và càng lúc càng yếu. GAS chốt phiên sáng giảm 4,36%, PLX giảm 4,89%, BSR giảm 4,71%. Các mã nhỏ hơn cũng kém: PVD giảm 4,8%, PVT giảm 4,5%, PVC giảm 5,2%, OIL giảm 5,8%...

Dù vậy nhóm dầu khí không phải là nguyên nhân chính khiến VN-Index yếu như vậy. GAS, BSR, PLX chỉ lấy đi chưa tới 4 điểm. Hiện tượng suy yếu dần của chỉ số là do các blue-chips từ từ trượt giá. VN30 vẫn đang có 18 mã tăng và 10 mã giảm nhưng toàn bộ cổ phiếu trong rổ đều không còn duy trì được mức cao nhất, thâm chí 16 mã đã tụt quá 1%.

Các trụ khác cũng đã suy yếu rõ rệt khiến VN30-Index từ mức tăng 0,75% co lại còn tăng 0,35%. VIC trượt tới -1,36% so với giá đỉnh, còn tăng 0,79%. VCB trượt 1,26% thành giảm 0,94%. VHM trượt 0,96% còn tăng 0,98%. CTG trượt 1,13% còn tăng 0,14%. BID trượt 1,16% đảo chiều thành giảm 093%...

Trong bối cảnh giá suy yếu dần, thanh khoản rổ VN30 lại ghi nhận mức thanh khoản kém nhất 7 tuần, chỉ đạt gần 3.842 tỷ đồng, giảm 12% so với sáng phiên cuối tuần trước. Như vậy giá trượt giảm có yếu tố giảm sức mua.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản khớp lệnh toàn sàn HoSE giảm 18%, chỉ đạt hơn 6.573 tỷ đồng. Phiên sáng gần nhất sàn này khớp dưới ngưỡng 7.000 tỷ đồng là ngày 6/4/2026.

Độ rộng sàn HoSE đang ghi nhận 138 mã tăng/152 mã giảm, trong đó 54 mã tăng hơn 1% và 71 mã giảm quá 1%. Như vậy số lượng cổ phiếu biến động mạnh cũng không nhiều. Đây là điểm tích cực duy nhất trong bối cảnh thanh khoản tệ như vậy.

Ở chiều tăng giá, nhóm midcap có khá nhiều mã xuất sắc như KDH tăng 3,83% khớp 133,9 tỷ đồng; GEX tăng 1,37% với 112,9 tỷ; VPI tăng 3,04% với 80,2 tỷ; NVL tăng 1,29% với 80 tỷ; GEE tăng 1,29% với 78,4 tỷ; DXG tăng 1,02% với 72,6 tỷ… Blue-chips có ACB, HPG, HDB, VJC, MBB, VRE thanh khoản cao trên trăm tỷ đồng và giá đều tăng hơn 1%. Tính chung nhóm mạnh nhất sáng nay chiếm 34,5% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía giảm, số lượng cổ phiếu tuy nhiều hơn nhóm tăng mạnh nhưng thanh khoản cũng không lớn. Sức ép từ phía bán chưa dẫn đến hiện tượng sụp giá với giao dịch lớn. 6 cổ phiếu duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ đồng thì đa phần là dầu khí với BSR, PLX, GAS, PVT, PVD. Duy nhất FPT lọt vào nhóm này khi giảm 1,6%, thanh khoản 419,5 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm cường độ bán, mức ròng khoảng -527 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị xả đáng chú ý là ACB -127,9 tỷ, HPG -121,2 tỷ, FPT -35,9 tỷ, VND -34,7 tỷ, PLX -31,2 tỷ. Phía mua ròng có HDB +82,8 tỷ, MSN +30,9 tỷ.