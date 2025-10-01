Dự kiến phân cấp việc cấp giấy phép lưu thông vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Hoàng Bách
01/10/2025, 15:39
Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp tổ chức cấp giấy phép lưu thông, phân cấp tổ chức kiểm tra chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy…
Theo dự thảo Thông tư, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và theo các quy định khác liên quan. Hồ sơ và quy trình cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy được ban hành kèm theo Thông tư này;
Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy khai báo; chịu trách nhiệm trước Bộ Xây dựng và pháp luật về công tác tổ chức cấp giấy phép lưu thông;
Định kỳ trước ngày 20/12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp theo quy định về Bộ Xây dựng; phối hợp với Bộ Xây dựng trong công tác kiểm tra chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và công tác kiểm tra khác khi được yêu cầu.
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan; xây dựng báo cáo hàng năm về các nhiệm vụ được giao gửi về Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng.
Vụ Khoa học, công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức cấp giấy phép lưu thông đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định pháp luật; phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra định kỳ, hoặc đột xuất chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy theo quy định của Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và quy định pháp luật khác có liên quan...
Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu sử dụng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy ngày càng tăng, trong khi thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm chất lượng không đồng đều, thậm chí chưa được kiểm định, nếu không có cơ chế kiểm soát và cấp phép lưu thông, nguy cơ sử dụng vật liệu kém chất lượng tại các công trình sẽ rất lớn. Do đó, việc phân cấp quản lý là phù hợp với chủ trương, đường lối của Nhà nước, đồng thời góp phần giảm tải cho cấp Bộ khi khối lượng vật liệu, cấu kiện ngăn cháy cần kiểm tra ngày càng nhiều. Việc phân cấp cho cơ quan chuyên môn ở trung ương, địa phương và những đơn vị có năng lực có thể rút ngắn thủ tục, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giám sát tại chỗ…
Vì vậy, xây dựng và ban hành Thông tư quy định phân cấp tổ chức cấp giấy phép lưu thông và tổ chức kiểm tra chất lượng đối với vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy là cần thiết.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: