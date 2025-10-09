Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Trong cuộc họp tháng 9, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thiên về tiếp tục cắt giảm lãi suất, và chỉ bất đồng về vấn đề duy nhất là nên giảm lãi suất thêm bao nhiêu lần trong thời gian tới - theo biên bản cuộc họp được công bố vào ngày 8/10.

Tóm tắt nội dung cuộc họp ngày 16-17/9 cho thấy gần như tất cả các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - đều đồng tình rằng lãi suất nên giảm để ứng phó với sự suy yếu của thị trường lao động. Dù vậy, các thành viên thiếu nhất quán về việc nên giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay, bao gồm cả lần giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vừa rồi.

“Đánh giá về triển vọng chính sách tiền tệ, hầu hết các thành viên dự họp đều cho rằng với việc giảm lãi suất tại lần họp này, Ủy ban ở vào vị thế tốt để phản ứng kịp thời với các diễn biến kinh tế sắp tới. Các thành viên đưa ra quan điểm khác nhau về mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ hiện nay và đường đi của chính sách trong thời gian tới. Phần lớn cho rằng có thể sẽ là hợp lý nếu lãi suất tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm nay”, biên bản viết.

FOMC có 19 thành viên, nhưng chỉ 12 người trong số này có quyền bỏ phiếu.

Về quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của cuộc họp vừa rồi, có 11 thành viên bỏ phiếu thuận. Riêng Thống đốc Stephen Miran - người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm gần đây - bỏ phiếu chống vì ông muốn giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Trong dự báo lãi suất dotplot cập nhật trong lần hợp này, 10/19 thành viên FOMC ủng hộ giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm. Dự báo cũng cho thấy khả năng giảm lãi suất thêm 1 lần trong năm 2026 và 1 lần trong năm 2027 trước khi lãi suất quỹ liên bang ổn định ở mức khoảng 3%.

Biên bản cuộc họp Fed cho thấy một số thành viên muốn thận trọng hơn trong việc giảm lãi suất. “Một số thành viên lưu ý rằng xét theo một vài thước đo, các điều kiện tài chính phản ánh chính sách tiền tệ có thể không thắt chặt quá mức, và điều đó cho thấy cần phải thận trọng trong việc cân nhắc các thay đổi chính sách trong tương lai”, biên bản viết.

Dù vậy, các thành viên dự họp đều lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động, “đánh giá rằng rủi ro suy giảm đối với thị trường lao động đã thăng lên, trong khi rủi ro lạm phát tăng đã giảm bớt hoặc không tăng so với thời điểm ở lần họp trước”. Một số thành viên cho rằng áp lực lạm phát còn cao, nhưng nhận định lạm phát sẽ đến lúc giảm về mục tiêu 2% của Fed.

Thuế quan là một nội dung quan trọng của cuộc họp này, với quan điểm chung là thuế quan sẽ không phải là một nguồn gây lạm phát kéo dài sau khi đẩy giá cả tăng trong năm nay.

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa. Các số liệu kinh tế quan trọng đang bị hoãn vì nhiều cơ quan liên bang phải tạm dừng hoạt động do hết ngân sách.

Nếu tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài tới cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 28-29/10, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ không có trong tay các số liệu kinh tế chủ chốt về lạm phát, việc làm và tiêu dùng mới nhất để làm căn cứ cho việc ra quyết định. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.