Thứ Năm, 09/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Dù lo lạm phát, Fed vẫn dự định tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay

Bình Minh

09/10/2025, 09:20

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa...

Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.
Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.

Trong cuộc họp tháng 9, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thiên về tiếp tục cắt giảm lãi suất, và chỉ bất đồng về vấn đề duy nhất là nên giảm lãi suất thêm bao nhiêu lần trong thời gian tới - theo biên bản cuộc họp được công bố vào ngày 8/10.

Tóm tắt nội dung cuộc họp ngày 16-17/9 cho thấy gần như tất cả các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed - đều đồng tình rằng lãi suất nên giảm để ứng phó với sự suy yếu của thị trường lao động. Dù vậy, các thành viên thiếu nhất quán về việc nên giảm lãi suất 2-3 lần trong năm nay, bao gồm cả lần giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vừa rồi.

“Đánh giá về triển vọng chính sách tiền tệ, hầu hết các thành viên dự họp đều cho rằng với việc giảm lãi suất tại lần họp này, Ủy ban ở vào vị thế tốt để phản ứng kịp thời với các diễn biến kinh tế sắp tới. Các thành viên đưa ra quan điểm khác nhau về mức độ thắt chặt của chính sách tiền tệ hiện nay và đường đi của chính sách trong thời gian tới. Phần lớn cho rằng có thể sẽ là hợp lý nếu lãi suất tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm nay”, biên bản viết.

FOMC có 19 thành viên, nhưng chỉ 12 người trong số này có quyền bỏ phiếu.

Về quyết định giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của cuộc họp vừa rồi, có 11 thành viên bỏ phiếu thuận. Riêng Thống đốc Stephen Miran - người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm gần đây - bỏ phiếu chống vì ông muốn giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Trong dự báo lãi suất dotplot cập nhật trong lần hợp này, 10/19 thành viên FOMC ủng hộ giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm. Dự báo cũng cho thấy khả năng giảm lãi suất thêm 1 lần trong năm 2026 và 1 lần trong năm 2027 trước khi lãi suất quỹ liên bang ổn định ở mức khoảng 3%.

Biên bản cuộc họp Fed cho thấy một số thành viên muốn thận trọng hơn trong việc giảm lãi suất. “Một số thành viên lưu ý rằng xét theo một vài thước đo, các điều kiện tài chính phản ánh chính sách tiền tệ có thể không thắt chặt quá mức, và điều đó cho thấy cần phải thận trọng trong việc cân nhắc các thay đổi chính sách trong tương lai”, biên bản viết.

Dù vậy, các thành viên dự họp đều lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động, “đánh giá rằng rủi ro suy giảm đối với thị trường lao động đã thăng lên, trong khi rủi ro lạm phát tăng đã giảm bớt hoặc không tăng so với thời điểm ở lần họp trước”. Một số thành viên cho rằng áp lực lạm phát còn cao, nhưng nhận định lạm phát sẽ đến lúc giảm về mục tiêu 2% của Fed.

Thuế quan là một nội dung quan trọng của cuộc họp này, với quan điểm chung là thuế quan sẽ không phải là một nguồn gây lạm phát kéo dài sau khi đẩy giá cả tăng trong năm nay.

Giới phân tích nhận định Fed đang ở vào một tình thế khó khăn, không chỉ bởi sự đa dạng quan điểm trong nội bộ, mà còn bởi Chính phủ Mỹ đóng cửa. Các số liệu kinh tế quan trọng đang bị hoãn vì nhiều cơ quan liên bang phải tạm dừng hoạt động do hết ngân sách.

Nếu tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài tới cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 28-29/10, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ không có trong tay các số liệu kinh tế chủ chốt về lạm phát, việc làm và tiêu dùng mới nhất để làm căn cứ cho việc ra quyết định. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

11:11, 29/09/2025

Ai có thể thay ông Powell làm Chủ tịch Fed?

Sự thận trọng của Chủ tịch Fed

17:33, 25/09/2025

Sự thận trọng của Chủ tịch Fed

OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần

09:20, 24/09/2025

OECD: Fed có dư địa để giảm lãi suất thêm 3 lần

Từ khóa:

fed kinh tế mỹ lãi suất thế giới

Đọc thêm

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục, giá dầu tăng hơn 1%

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư (8/10) dù Chính phủ nước này tiếp tục đóng cửa...

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...

Thị trường bất động sản Mỹ: Giao dịch thưa thớt, giá không ngừng tăng

Thị trường bất động sản Mỹ: Giao dịch thưa thớt, giá không ngừng tăng

Thị trường bất động sản Mỹ đang ở trong một trạng thái có vẻ như nghịch lý, khi giao dịch trở nên trầm lắng nhưng giá nhà vẫn tiếp tục tăng...

WB: Thế hệ trẻ châu Á khó kiếm việc làm tốt

WB: Thế hệ trẻ châu Á khó kiếm việc làm tốt

Tại khu vực này, nhiều người lao động trẻ làm công việc năng suất không cao, không ổn định và có lương không đủ để cải thiện mức sống...

Điện gió và điện mặt trời vẫn phát triển mạnh trên toàn cầu dù Mỹ “quay xe”

Điện gió và điện mặt trời vẫn phát triển mạnh trên toàn cầu dù Mỹ “quay xe”

Động thái cắt giảm dự báo tăng trưởng năng lượng xanh ở Mỹ diễn ra trong bối cảnh phát điện từ năng lượng tái tạo trên toàn cầu lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua than đá trong nửa đầu năm 2025...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

2

Thế hệ trẻ logistics định hình chuỗi cung ứng xanh trong kỷ nguyên AI

Thị trường

3

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiêu điểm

4

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Kinh tế số

5

Hàng không Việt Nam cất cánh: Từ “sân bay không giấy tờ” đến siêu dự án Long Thành

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy