Dự trữ dầu toàn cầu giảm nhanh kỷ lục, IEA cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục tăng

Ngọc Trang

14/05/2026, 09:16

Theo IEA, tồn kho dầu thô và nhiên liệu tinh chế đã giảm gần 4 triệu thùng/ngày trong tháng 4 - mức lớn hơn tổng tiêu thụ dầu của Anh và Đức cộng lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu trong năm nay sẽ thấp hơn tổng nhu cầu, do chiến sự Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động sản xuất dầu ở Trung Đông và khiến các nước phải rút kho dự trữ với tốc độ chưa từng có.

Đánh giá này đánh dấu sự đảo chiều so với dự báo trước đó của IEA, khi cơ quan này từng cho rằng thị trường dầu sẽ dư cung trong năm nay.

Trong báo cáo hàng tháng công bố vào thứ Tư (13/5), IEA nhận định cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran, thiệt hại đối với hạ tầng dầu khí của Iran và các nước láng giềng vùng Vịnh, cùng tình trạng dòng chảy qua eo biển Hormuz gần như tê liệt, đã gây ra cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử. Cú sốc này đã đẩy giá dầu tăng vọt. 

Trong bối cảnh dự trữ dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục, cơ quan này cảnh báo giá dầu sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo số liệu của IEA, tồn kho dầu thô và nhiên liệu tinh chế đã giảm gần 4 triệu thùng/ngày trong tháng 4 - mức lớn hơn tổng tiêu thụ dầu của Anh và Đức cộng lại. Đà giảm này đang bào mòn kho dự trữ dầu mà các nước thường dựa vào để ứng phó với các cú sốc nguồn cung.

“Các nước nhập khẩu đang phải rút dầu từ kho dự trữ với tốc độ kỷ lục, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng chưa từng có. Lượng dầu dự phòng đang giảm nhanh trong khi nguồn cung tiếp tục gián đoạn. Điều này có thể báo hiệu những đợt tăng giá mới trong thời gian tới", IEA cho biết trong báo cáo được thị trường theo dõi sát sao.

Cảnh báo này làm gia tăng lo ngại rằng tồn kho một số loại nhiên liệu có thể giảm xuống mức rất thấp trong mùa hè, khiến người tiêu dùng phải cạnh tranh gay gắt hơn để tiếp cận nguồn cung ngày càng hạn chế.

Theo IEA, dự trữ dầu toàn cầu đã giảm gần 250 triệu thùng kể từ khi chiến sự Iran bắt đầu. Mức giảm thực tế có thể còn lớn hơn nhiều nếu loại trừ lượng dầu đang bị mắc kẹt tại vùng Vịnh, trong bối cảnh lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.

IEA cho biết nguồn cung từ vùng Vịnh sụt giảm được bù đắp một phần nhờ nhu cầu tiêu thụ giảm ở nhiều nơi, trong đó có các nước phát triển. Tại châu Âu, nhu cầu dầu trong năm nay dự kiến giảm 140.000 thùng/ngày. Đây sẽ là mức giảm mạnh nhất kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Dự báo này dựa trên giả định chiến sự Iran kết thúc vào đầu tháng 6. Nếu xung đột kéo dài quá thời điểm này, châu Âu có thể phải cắt giảm tiêu thụ sâu hơn.

Tất cả các nước nhập khẩu dầu đều bị ảnh hưởng khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như tê liệt hơn 10 tuần qua do nguy cơ Iran tấn công tàu thương mại. Đây là tuyến hàng hải quan trọng, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày.

Dòng chảy dầu từ Trung Đông sụt giảm đã gây ra cú sốc nguồn cung lớn nhất trong lịch sử. Tiêu thụ dầu vì vậy đã giảm tại nhiều nước, đặc biệt là ở châu Á - khu vực nhận phần lớn lượng dầu từ Trung Đông.

Tại châu Âu, nhiên liệu bay là một trong những sản phẩm dầu chịu áp lực lớn nhất. Trong năm 2025, Trung Đông cung cấp khoảng 60% lượng nhiên liệu bay của khu vực này.

Theo IEA, nhập khẩu ròng nhiên liệu bay của châu Âu trong tháng 4 giảm gần 100.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2025, khiến tồn kho tại cụm cảng - kho chứa Amsterdam-Rotterdam-Antwerp, trung tâm lưu trữ và phân phối nhiên liệu lớn của châu Âu, giảm xuống mức thấp nhất 5 năm.

Dù vậy, tác động từ nguồn cung giảm phần nào được hạn chế nhờ xuất khẩu từ Bắc Mỹ tăng, đặc biệt là từ Mỹ. Theo báo cáo của IEA, Mỹ đã tăng xuất khẩu dầu diesel thêm 430.000 thùng/ngày so với năm 2025 và chuyển 80% lượng hàng này sang châu Âu.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

08:18, 14/05/2026

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

15:50, 13/05/2026

15:50, 13/05/2026

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

15:15, 13/05/2026

15:15, 13/05/2026

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Ông Kevin Warsh chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm chủ tịch Fed

Ông Warsh trở thành chủ tịch Fed vào đúng lúc Fed đối mặt thách thức lớn, với một bên là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran và một bên là sức ép đòi giảm lãi suất từ Tổng thống Donald Trump...

CEO Nvidia được mời tháp tùng Tổng thống Trump thăm Trung Quốc vào phút chót

Ông Jensen Huang, CEO hãng chế tạo chip Nvidia, là cái tên được bổ sung vào phút chót trong phái đoàn doanh nghiệp đi cùng ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc…

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/5), khi cổ phiếu công nghệ được mua mạnh, đưa hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới...

Áp lực lạm phát đè nặng giá vàng, SPDR Gold Trust mua ròng liên tục

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/5), trượt khỏi mốc 4.700 USD/oz, khi áp lực lạm phát gia tăng ở Mỹ đẩy cao mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ngành vận tải biển lên các phương án tránh eo biển Hormuz

Với eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài, các hãng vận tải biển toàn cầu đang phải tìm kiếm các phương án mới để duy trì hoạt động thương mại...

