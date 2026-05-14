Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/5), khi cổ phiếu công nghệ được mua mạnh, đưa hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới...

Giá dầu thô giảm trong lúc nhà đầu tư chờ tin tức về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và nghiền ngẫm về báo cáo lạm phát nóng hơn kỳ vọng của Mỹ.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.444,25 điểm. Nasdaq tăng 1,2%, đạt 26.402,34 điểm. Cả hai chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên và đóng cửa mới trong phiên này.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones mất 67,36 điểm, tương đương giảm 0,14%, còn 49.693,2 điểm.

Cổ phiếu công nghệ vượt trội so với các nhóm còn lại trong phiên này, trong bối cảnh mối lo lạm phát leo thang theo giá năng lượng do chiến tranh Mỹ - Iran gây áp lực giảm lên các nhóm cổ phiếu khác như bán lẻ và ngân hàng.

Nvidia đóng cửa với mức tăng hơn 2%. Micron tăng hơn 4%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip tăng 2%.

Với sự tăng điểm chỉ tập trung vào nhóm công nghệ, khoảng 2/3 số cổ phiếu thành viên của S&P 500 chốt phiên trong trạng thái giảm.

“Cổ phiếu chip đang có một lối đi riêng. Nhà đầu tư có thể đang cho rằng nhu cầu và sự tăng trưởng ở nhóm này mang tính cấu trúc đến nỗi các lực lượng mang tính chu kỳ khác không thể thực sự thay đổi động lực tăng của nhóm này. Cùng với đó, tất cả các vấn đề khác trên thế giới, nhất là cú sốc giá dầu, khiến nhà đầu tư cảm thấy an toàn khi nắm giữ cổ phiếu công nghệ, vì cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra bất chấp trở ngại nào”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét với hãng tin CNBC.

Một chất xúc tác quan trọng cho phiên tăng này của cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu chip, là tin CEO Jensen Huang của Nvidia có tên trong danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Giới đầu tư tin rằng đây là một tín hiệu tích cực về việc Nvidia có thể được bán các loại chip AI tại thị trường Trung Quốc - theo ông Mayfield. Tuy nhiên, ông không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung lần này.

Cổ phiếu chip là nhóm dẫn dắt thị trường liên tục lập kỷ lục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư chưa hết hưng phấn về giao dịch AI. Dù vậy, ông Mayfield cho rằng xu hướng tăng của nhóm này có thể đã đi quá mức và ông không tin xung lực tăng có thể kéo dài thêm.

“Sẽ đến lúc nhà đầu tư nhìn lại và nếu họ nhận thấy một môi trường kinh tế vĩ mô chống lại họ, họ sẽ cảm thấy đó là lúc cần chốt lời”, ông nói.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Tư cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của nước này tăng 1,4% trong tháng 4 so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones và mức tăng 0,7% của tháng 3 sau điều chỉnh số liệu. Đây cũng là mức tăng theo tháng lớn nhất từ tháng 3/2022.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, PPI tháng 4 của Mỹ tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2022.

PPI lõi, thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 1% so với tháng trước, cao hơn so với dự báo là tăng 0,4%.

Những con số trên là bằng chứng mới nhất cho thấy giá năng lượng cao do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. Trước đó, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Ba tuần này đã cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh nhất gần 3 năm và cao hơn so với kỳ vọng.

Lạm phát tăng dẫn tới thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Hiện tại, thị trường cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% sang năm 2027. Thậm chí, một bộ phận nhà đầu tư còn đang lo ngại Fed có thể tăng lãi suất.

Mối lo này gây áp lực giảm lên giá dầu, khiến giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,14 USD/thùng, tương đương giảm 2%, chốt phiên ở mức 105,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,16 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%, chốt ở mức 101,02 USD/thùng.

Lãi suất cao hơn lâu hơn có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và gây suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu. Phát biểu vào ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins nói Fed có thể cần phải tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không dịu đi.

Tổng thống Trump cùng đoàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã hạ cánh xuống Trung Quốc vào tối ngày 13/5 theo giờ địa phương để có chuyến thăm chính thức diễn ra trong hai ngày 14-15/5. Giới đầu tư toàn cầu đang chờ xem liệu kết quả chuyến thăm này sẽ tác động như thế nào đến các vấn đề lớn như xung đột thương mại Mỹ - Trung và cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Vào hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố ông không cho rằng ông cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran.

Theo giới chuyên gia, với eo biển Hormuz còn đóng cửa vì Mỹ và Iran chưa thể đi đến một thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu trên toàn cầu sẽ thắt lại.

“Có thể sẽ có một sự thắt chặt nguồn cung mang tính cấu trúc trên thị trường dầu, ít nhất là trong năm nay”, nhà phân tích Janiv Shah của công ty Rystad nhận xét.

Trong một báo cáo hàng tháng công bố vào ngày 13/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu vì chiến tranh gây suy giảm hoạt động sản xuất dầu ở Trung Đông.