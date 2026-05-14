Thứ Năm, 14/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ, giá dầu giảm vì mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Bình Minh

14/05/2026, 08:18

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/5), khi cổ phiếu công nghệ được mua mạnh, đưa hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô giảm trong lúc nhà đầu tư chờ tin tức về chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump và nghiền ngẫm về báo cáo lạm phát nóng hơn kỳ vọng của Mỹ.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.444,25 điểm. Nasdaq tăng 1,2%, đạt 26.402,34 điểm. Cả hai chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên và đóng cửa mới trong phiên này.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones mất 67,36 điểm, tương đương giảm 0,14%, còn 49.693,2 điểm.

Cổ phiếu công nghệ vượt trội so với các nhóm còn lại trong phiên này, trong bối cảnh mối lo lạm phát leo thang theo giá năng lượng do chiến tranh Mỹ - Iran gây áp lực giảm lên các nhóm cổ phiếu khác như bán lẻ và ngân hàng.

Nvidia đóng cửa với mức tăng hơn 2%. Micron tăng hơn 4%. Quỹ VanEck Semiconductor ETF chuyên cổ phiếu chip tăng 2%.

Với sự tăng điểm chỉ tập trung vào nhóm công nghệ, khoảng 2/3 số cổ phiếu thành viên của S&P 500 chốt phiên trong trạng thái giảm.

“Cổ phiếu chip đang có một lối đi riêng. Nhà đầu tư có thể đang cho rằng nhu cầu và sự tăng trưởng ở nhóm này mang tính cấu trúc đến nỗi các lực lượng mang tính chu kỳ khác không thể thực sự thay đổi động lực tăng của nhóm này. Cùng với đó, tất cả các vấn đề khác trên thế giới, nhất là cú sốc giá dầu, khiến nhà đầu tư cảm thấy an toàn khi nắm giữ cổ phiếu công nghệ, vì cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra bất chấp trở ngại nào”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét với hãng tin CNBC.

Một chất xúc tác quan trọng cho phiên tăng này của cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu chip, là tin CEO Jensen Huang của Nvidia có tên trong danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Giới đầu tư tin rằng đây là một tín hiệu tích cực về việc Nvidia có thể được bán các loại chip AI tại thị trường Trung Quốc - theo ông Mayfield. Tuy nhiên, ông không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung lần này.

Cổ phiếu chip là nhóm dẫn dắt thị trường liên tục lập kỷ lục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư chưa hết hưng phấn về giao dịch AI. Dù vậy, ông Mayfield cho rằng xu hướng tăng của nhóm này có thể đã đi quá mức và ông không tin xung lực tăng có thể kéo dài thêm.

“Sẽ đến lúc nhà đầu tư nhìn lại và nếu họ nhận thấy một môi trường kinh tế vĩ mô chống lại họ, họ sẽ cảm thấy đó là lúc cần chốt lời”, ông nói.

Số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Tư cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của nước này tăng 1,4% trong tháng 4 so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones và mức tăng 0,7% của tháng 3 sau điều chỉnh số liệu. Đây cũng là mức tăng theo tháng lớn nhất từ tháng 3/2022.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, PPI tháng 4 của Mỹ tăng 6%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2022.

PPI lõi, thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, tăng 1% so với tháng trước, cao hơn so với dự báo là tăng 0,4%.

Những con số trên là bằng chứng mới nhất cho thấy giá năng lượng cao do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. Trước đó, số liệu từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Ba tuần này đã cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh nhất gần 3 năm và cao hơn so với kỳ vọng.

Lạm phát tăng dẫn tới thị trường không còn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong năm nay. Hiện tại, thị trường cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% sang năm 2027. Thậm chí, một bộ phận nhà đầu tư còn đang lo ngại Fed có thể tăng lãi suất.

Mối lo này gây áp lực giảm lên giá dầu, khiến giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,14 USD/thùng, tương đương giảm 2%, chốt phiên ở mức 105,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,16 USD/thùng, tương đương giảm 1,14%, chốt ở mức 101,02 USD/thùng.

Lãi suất cao hơn lâu hơn có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và gây suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu. Phát biểu vào ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins nói Fed có thể cần phải tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không dịu đi.

Tổng thống Trump cùng đoàn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ đã hạ cánh xuống Trung Quốc vào tối ngày 13/5 theo giờ địa phương để có chuyến thăm chính thức diễn ra trong hai ngày 14-15/5. Giới đầu tư toàn cầu đang chờ xem liệu kết quả chuyến thăm này sẽ tác động như thế nào đến các vấn đề lớn như xung đột thương mại Mỹ - Trung và cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Vào hôm thứ Ba, ông Trump tuyên bố ông không cho rằng ông cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để chấm dứt cuộc chiến tranh với Iran.

Theo giới chuyên gia, với eo biển Hormuz còn đóng cửa vì Mỹ và Iran chưa thể đi đến một thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu trên toàn cầu sẽ thắt lại.

“Có thể sẽ có một sự thắt chặt nguồn cung mang tính cấu trúc trên thị trường dầu, ít nhất là trong năm nay”, nhà phân tích Janiv Shah của công ty Rystad nhận xét.

Trong một báo cáo hàng tháng công bố vào ngày 13/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu năm nay sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu vì chiến tranh gây suy giảm hoạt động sản xuất dầu ở Trung Đông.

Lạm phát ở Mỹ cao nhất gần 3 năm do giá xăng dầu tăng mạnh, Fed gặp khó

09:04, 13/05/2026

Lạm phát ở Mỹ cao nhất gần 3 năm do giá xăng dầu tăng mạnh, Fed gặp khó

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi kỷ lục sau báo cáo lạm phát, giá dầu tiếp tục leo thang

08:18, 13/05/2026

Chứng khoán Mỹ trượt khỏi kỷ lục sau báo cáo lạm phát, giá dầu tiếp tục leo thang

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

07:38, 13/05/2026

ECB được dự báo tăng lãi suất hai lần trong năm 2026

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Áp lực lạm phát đè nặng giá vàng, SPDR Gold Trust mua ròng liên tục

Áp lực lạm phát đè nặng giá vàng, SPDR Gold Trust mua ròng liên tục

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (13/5), trượt khỏi mốc 4.700 USD/oz, khi áp lực lạm phát gia tăng ở Mỹ đẩy cao mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn...

Ngành vận tải biển lên các phương án tránh eo biển Hormuz

Ngành vận tải biển lên các phương án tránh eo biển Hormuz

Với eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài, các hãng vận tải biển toàn cầu đang phải tìm kiếm các phương án mới để duy trì hoạt động thương mại...

Thiếu nhiên liệu đe doạ ngành vận tải biển

Thiếu nhiên liệu đe doạ ngành vận tải biển

Tình trạng thiếu nhiên liệu do chiến tranh ở Vùng Vịnh đang gây ra những khó khăn không nhỏ cho ngành vận tải biển toàn cầu...

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 6 trong nhóm nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc trong quý 1/2026. Riêng trong tháng 3, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia tăng hơn 100 lần so với cùng kỳ năm 2025...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại lại bán ròng 1.500 tỷ

Chứng khoán

2

Nâng cấp chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, nhìn từ câu chuyện “hợp lực” giữa Intel và Fab 9

Đầu tư

3

[Phóng sự ảnh]: Lễ công bố và Vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025 - 2026 nhận giải thưởng Rồng Vàng 2026

Doanh nghiệp

4

Thị trường vẫn đang tìm điểm cân bằng mới và giao dịch khá lỏng lẻo

Chứng khoán

5

Vietnam Connect Forum 2026: Điểm kết nối các khu vực kinh tế

Video

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy