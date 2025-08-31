Đưa game Việt ra thế giới

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với ngành game thế giới, game Việt đang từng bước chuyển mình từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của khu vực và thế giới…
Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào cho ngành game Việt
Nam khi đạt doanh thu 13.663 tỷ đồng (tương đương 525 triệu USD), tăng 8,8% so
với năm 2023. Đáng chú ý, tốc độ này cao gấp 2,5 lần so với tốc độ tăng trưởng
của ngành game toàn cầu, đưa Việt Nam vươn lên Top 5 thế giới về sản xuất game.
THỜI ĐIỂM ĐỂ BỨT PHÁ
Trong đó, doanh thu từ thị trường quốc tế đã mang về hơn
2.000 tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của các sản phẩm “Made in Vietnam” trên thị
trường quốc tế cũng như vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ game thế giới: chuyển từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của
khu vực và thế giới.
Chia sẻ tại Talkshow “Game Việt Nam – Từ bản sắc văn hóa đến
khát vọng toàn cầu” trong khuôn khổ Triển lãm A80, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục
trưởng Cục Bản quyền tác giả, cho biết từ năm 2016, Chính phủ đã ban hành chiến
lược phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó xác định game là một trong 12
lĩnh vực trọng tâm.
“Việc game được công nhận là một trong 12 ngành công nghiệp
văn hóa của Việt Nam cho thấy sự thay đổi rõ rệt về nhận thức”, ông Tuấn khẳng
định.
Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục
trình Chính phủ chiến lược phát triển mới cho giai đoạn 2030-2045, trong đó các
sản phẩm trò chơi giải trí vẫn giữ vai trò trọng tâm. Điều này cho thấy Nhà nước
không chỉ quản lý mà còn cam kết đồng hành, bảo hộ và tạo điều kiện để ngành
game phát triển dài hạn.
Thời gian qua, ngành game Việt đã có bước phát triển đáng kể. Nếu
như trước đây, các studio chủ yếu dừng lại ở việc Việt hóa ở mức cơ bản, giữ
nguyên kịch bản và bản sắc của sản phẩm nước ngoài thì giờ đây, với năng lực sản
xuất trong nước ngày càng được nâng cao và được thế giới công nhận, các yếu tố văn
hóa Việt đã được đưa vào game một cách bài bản, có chiều sâu và được thế giới đón
nhận.
Vì vậy, theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Tổng công ty
Truyền thông đa phương tiện VTC, game không chỉ là một ngành công nghệ tiềm năng
của Việt Nam mà còn là một công cụ, một phương tiện truyền tải văn hóa ra quốc
tế.
Đồng tình với quan điểm này, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu
diễn Nguyễn Xuân Bắc cho rằng sức hấp dẫn của game nằm ở khả năng lồng ghép các
yếu tố văn hóa một cách tự nhiên, từ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, những
cảnh đẹp, phong tục tập quán cho đến những kiến thức về lịch sử, vũ khí. Việc kết
hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống và sự hiện đại sẽ luôn kích
thích trí tò mò và nâng cao trải nghiệm của người chơi.
“Khi những tựa game
Made in Vietnam khai thác được lịch sử 4.000 năm, truyền thuyết, nghệ thuật, lễ
hội… tôi sẵn sàng trở thành một người chơi nhiệt tình”, ông Bắc nói.
XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA TOÀN DIỆN
Game không chỉ tồn tại trên màn hình máy tính hay điện thoại.
Nhiều tựa game đã trở thành một phần của ký ức tập thể và phản chiếu đời sống
văn hóa đương đại.
Audition và Au Mobile, ra đời gần hai thập kỷ
trước, đã trở thành hiện tượng văn hóa số của giới trẻ Việt, nơi họ khẳng định
cá tính qua âm nhạc, thời trang và vũ đạo. Trong khi đó, Football Pro lại
tái hiện niềm đam mê cuồng nhiệt với môn thể thao vua, biểu tượng cho tinh thần
đoàn kết và niềm tự hào tập thể.
Thành công của những tựa game này là nền móng để ngành game
Việt tiến xa hơn, xây dựng một hệ sinh thái văn hóa toàn diện. Lấy ví dụ về
game ẩm thực, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết khi đưa yếu tố ẩm thực vào game,
người chơi không chỉ giải trí mà còn được “thực hành” văn hóa ẩm thực trên môi
trường số. Điều này không chỉ quảng bá cho một ngành công nghiệp văn hóa như ẩm
thực mà còn có thể thúc đẩy du lịch, khi bạn bè quốc tế sau khi trải nghiệm
game sẽ muốn đến Việt Nam để thực sự thưởng thức những món ăn đó.
Ông Nguyễn Xuân Bắc cũng đề xuất việc mở rộng hệ sinh thái
game ra ngoài đời thực, chẳng hạn như tổ chức các show diễn giới thiệu văn hóa
mà cộng đồng game thủ yêu thích, hoặc đưa những bộ trang phục cosplay được thiết
kế tỉ mỉ vào các chương trình nghệ thuật biểu diễn đại chúng, không chỉ giới hạn
trong các đại hội game.
“Nếu xây dựng được một hệ sinh thái game thật tốt để kết hợp
với văn hóa, kết hợp với giáo dục, thông qua game để giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử thì tôi nghĩ rằng sẽ là một hướng đi đạt những
hiệu quả rất tốt trong tương lai”, ông Bắc chia sẻ.
Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, vấn đề quan trọng nữa
là sự thay đổi trong vai trò của người chơi. Khi các yếu tố văn hóa dân tộc được
lồng ghép một cách trân trọng và đầy tự hào, mỗi game thủ không còn là người
tiêu thụ nội dung đơn thuần mà có thể trở thành một đại sứ văn hóa.
“Khi chúng ta đưa các yếu tố văn hóa vào trong game, bản
thân mỗi người chơi sẽ cảm thấy tự hào về nguồn gốc, nguồn cội của mình. Vì vậy,
mỗi người chơi sẽ là một đại sứ để lan tỏa giá trị văn hóa của Việt Nam", ông
Bảo nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, ngành game cần sự hỗ trợ từ
nhiều phía. Về phía doanh nghiệp, cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể về
vốn, thuế để giúp doanh nghiệp trở nên lớn mạnh và đủ sức cạnh tranh trên thị
trường toàn cầu. Về phía cơ quan quản lý, Cục Bản quyền tác giả cam kết sẽ luôn
đồng hành, không chỉ ở khía cạnh pháp lý mà còn trong việc quảng bá, tạo niềm
tin cho các doanh nghiệp mạnh dạn khai thác chất liệu văn hóa dân tộc.
Tuy vậy, một thách thức lớn đối với sự phát triển ngành
game, theo ông Nguyễn Xuân Bắc là thay đổi định kiến xã hội về game. Ông cho rằng
nhiều phụ huynh vẫn lo lắng về tác động tiêu cực của game. Ông kêu gọi các bậc cha mẹ hãy thay đổi góc nhìn, tìm hiểu và
tiếp cận game một cách văn minh để có thể hướng dẫn con em mình chơi game một
cách hợp lý, cân bằng giữa giải trí, học hỏi và đảm bảo sức khỏe.
Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với ngành game thế giới, game Việt đang từng bước chuyển mình từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của khu vực và thế giới…
Hành trình 40 năm từ công cuộc Đổi mới đến Kỷ nguyên vươn mình: Những trăn trở tìm đường trong “Đêm trước Đổi mới”
Năm 1988, ký sự “Cái đêm hôm ấy… đêm gì?” của cố nhà văn Phùng Gia Lộc viết về cuộc sống ngột ngạt ở một làng quê xứ Thanh đã gây tiếng vang lớn trong dư luận xã hội lúc bấy giờ. Đó là những ngày tháng âm ỉ mà sục sôi của “Đêm trước Đổi mới”, Thanh Hóa là một trong những điểm nóng nhất. Ở đó, cuộc đấu tranh giữa các lực lượng bảo thủ và các lực lượng đòi hỏi Đổi mới có thể nói đã đến mức cao trào, phía sau sự bình yên nhưng tiêu điều của một làng quê nằm bên sông Chu hiền hòa.
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao chậm tiến độ
Việc xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao vẫn còn chậm, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có 4 thông báo ý kiến chỉ đạo về nội dung này…
Bố trí nhiều trạm dừng nghỉ, trạm tạm trên cao tốc Bắc Nam phía Đông phục vụ dịp lễ
Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2025, Bộ Xây dựng vừa cung cấp thông tin chi tiết về vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, trạm cấp xăng dầu cũng như các nút giao ra vào tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trên các đoạn tuyến đã và sẽ được đưa vào khai thác dịp lễ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: