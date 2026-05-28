Đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới

Việt Nam và Thái Lan nhất trí thúc đẩy Chiến lược “Ba kết nối”, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, logistics và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như AI, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng…

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng – an ninh đến kinh tế, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân.

THÚC ĐẨY CÁC KẾT NỐI MỚI TRONG HỢP TÁC KINH TẾ

Tại hội đàm, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Thái Lan; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chính phủ và nhân dân Thái Lan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Thái Lan phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức địa chính trị và kinh tế toàn cầu, Việt Nam và Thái Lan vẫn duy trì ổn định, tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời chúc mừng những thành tựu nổi bật của Thái Lan trong phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi tăng trưởng và duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế lớn của Đông Nam Á; đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy khoa học – công nghệ, kinh tế số và chuyển đổi số của Thái Lan.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ song phương thời gian qua phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác quốc phòng – an ninh ngày càng đi vào chiều sâu; hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng tích cực; giao lưu địa phương, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục được mở rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm hẹp. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có; tổ chức kỳ họp lần thứ năm Nội các chung Việt Nam – Thái Lan tại Thái Lan và sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác theo hướng bổ trợ lẫn nhau; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ USD hiện nay lên 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời đẩy nhanh mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực; cho rằng hai nước có tiềm năng trở thành các trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Thủ tướng Thái Lan đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn giữa khu vực kinh tế tư nhân hai nước.

MỞ RỘNG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ, AN NINH VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch, thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối” quan trọng, bao gồm: kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp, địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, logistics; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác khoa học – công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh. Thủ tướng Thái Lan cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ và sử dụng vệ tinh.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng – an ninh đi vào chiều sâu; tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, ma túy và bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia; sớm tiến tới đàm phán và ký kết Hiệp định Dẫn độ cùng Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan tuyệt đối không cho phép sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè.

Trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch; thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm du lịch và kết nối điểm đến, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh chung như du lịch biển, du lịch văn hóa và du lịch ẩm thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm chính thức. Ảnh: TTXVN

Hai bên đồng thời nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam; tăng cường giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam; tiếp tục bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Việt Nam – Thái Lan tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.