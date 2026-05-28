Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan

Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.

Sau khi đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dừng tại sảnh lớn Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân ra đón, mời bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan trước khi hai bên giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao dự lễ đón.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Trải qua gần 50 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao giai đoạn 1976-2026, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Thủ tướng Anutin Charnvirakul thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan đồng thời là một trong những nhà đầu tư ASEAN lớn tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.

Hai nước cũng còn nhiều dư địa hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á.

Đây đồng thời là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.