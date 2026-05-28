Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan
Hà Lê
28/05/2026, 11:26
Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì Lễ đón.
Sau khi đoàn xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dừng tại sảnh lớn Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân ra đón, mời bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan trước khi hai bên giới thiệu thành viên đoàn đại biểu cấp cao dự lễ đón.
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Trải qua gần 50 năm kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao giai đoạn 1976-2026, quan hệ song phương tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động trong ASEAN.
Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng khu vực. Thái Lan đồng thời là một trong những nhà đầu tư ASEAN lớn tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, bán lẻ, logistics và hạ tầng.
Hai nước cũng còn nhiều dư địa hợp tác trong phát triển chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, logistics và hợp tác tiểu vùng Mekong. Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam và Thái Lan được đánh giá có điều kiện thuận lợi để trở thành các trung tâm kết nối của khu vực Đông Nam Á lục địa.
Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như khu vực Đông Nam Á.
Đây đồng thời là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư
22:50, 27/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan
20:12, 27/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư
Tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBev của Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác kinh tế với Thái Lan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư lâu dài, bền vững.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan
Sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Udon Thani đến sân bay quốc tế Don Mueang, thủ đô Bangkok, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực quan trọng trong phát triển đất nước
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.
Ưu tiên nguồn lực, tập trung tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đa dạng hóa phương thức lấy ý kiến; chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, đối tượng chịu sự tác động...
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Tháp phải tạo đột phá hạ tầng, cải cách mạnh để mở dư địa tăng trưởng
Tiếp tục chuyến công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 27/5/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai đầu tư công, cải cách hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: