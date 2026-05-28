Giá vàng trong nước giảm tới 4 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Với 3 phiên giảm liên tiếp (26-28/5), giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tổng cộng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức giảm trên lên tới 4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng…

Trong phiên sáng nay, giá mua, bán vàng SJC đồng loạt sụt giảm mạnh, Các đơn vị kinh doanh chủ yếu hạ 1,7 triệu đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng miếng SJC. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 5/2026 đến nay.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28/5, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (27/5), niêm yết giá giao dịch tại 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá giao dịch được niêm yết tại các hệ thống kinh doanh khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị này cũng đồng loạt giảm 1,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Chỉ trong vòng 3 phiên liên tiếp (26-28/5), giá mua, bán vàng miếng SJC giảm tổng cộng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, mức giảm trên đã lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá bán vàng miếng SJC giảm mạnh hơn giá mua, lần lượt ở mức 1,7 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vàng miếng tại 156 triệu và 159 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, mức điều chỉnh giảm gần gấp đôi với các thương hiệu phía Bắc, kéo theo giá giao dịch thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Sau hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp, tính đến 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng đặt tại 156 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng miếng tại thương hiệu này giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm giảm mạnh nhất với 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này cũng niêm yết giá bán tại 157,5 triệu đồng/lượng còn giá mua là 154,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 28/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại các hệ thống lớn giảm từ 1,4 triệu – 3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, tại TP.Hồ Chí Minh, sau phiên đi ngang hôm qua, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm điều chỉnh giảm mạnh trong phiên sáng.

Căng thẳng tại Trung Đông khiến giá hàng hóa tăng mạnh kéo theo những rủi ro về lạm phát leo thang. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm, đưa lãi suất lên vùng 3,75%–4%, hiện ở mức 40,8%. Đồng thời, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản cũng đạt 13,6%, trong khi cách đây một tháng gần như là 0%.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 144,5 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 27/5, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đây là thương hiệu ghi nhận mức giảm mạnh nhất, đi kèm với đó là giá giao dịch cũng duy trì ở ngưỡng thấp so với mặt bằng giá chung.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 155,8 triệu đồng/lượng và bán là 158,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 27/5.

Riêng tại Phú Quý, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này ghi nhận tới 4 lần điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng.

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 27/5, giá mua, bán vàng nhẫn mở phiên niêm yết tại 157,2 triệu – 160,2 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 2 tiếng, Phú Quý tiếp tục giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng/mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu àny niêm yết tại 155,8 triệu – 158,8 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 1,7 triệu đồng/lượng.

Biên độ độ giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 28/5 so với 27/5. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Trong khi đó, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải là bốn doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất trong phiên sáng nay.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 156 triệu – 159 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Trong khi đó, giá giao dịch nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 156 triệu – 169 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá niêm yết 156 triệu – 169 triệu đồng/lượng cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đối với vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9.