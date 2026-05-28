Việt Nam – Thái Lan mở rộng hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực mới

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, sâu rộng hơn, với trọng tâm là kinh tế, kết nối hạ tầng, năng lượng, đổi mới sáng tạo và phối hợp duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Trưa 28/5 tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng Thái Lan, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để hai nước tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện theo hướng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn và đạt đồng thuận cao về nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD mỗi năm. Cùng với đó là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học và nông nghiệp.

Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong phát triển kinh tế tiểu vùng Mekong, cho rằng đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng khu vực trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước đã diễn ra thành công, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện và thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Thái Lan thời gian qua, trong đó tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố; hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng chặt chẽ; kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là điểm sáng; giao lưu nhân dân phát triển sôi động; phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế ngày càng hiệu quả, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN.

Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng và biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Hai nước nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; duy trì hợp tác quốc phòng, an ninh và phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên cũng tái khẳng định cam kết không cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia, đồng thời thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác pháp lý song phương.

Về hợp tác kinh tế, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mekong, đặc biệt là hành lang kinh tế Đông – Tây nhằm tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước cũng như trong khu vực.

Đối với hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên sẽ tăng cường quảng bá du lịch, thúc đẩy kết nối văn hóa, giáo dục và mở rộng giao lưu thế hệ trẻ nhằm tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cao sự quan tâm của Chính phủ Thái Lan đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt là cầu nối quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời hoan nghênh việc Thái Lan và Campuchia thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn, bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục duy trì đối thoại và giải quyết các tranh chấp biên giới bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích lâu dài của mỗi nước và của cả khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng với quyết tâm chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.