Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần khu công nghiệp

Thiên Di

28/05/2026, 15:57

Đồng Nai sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp đông công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động; đồng thời, mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030...

Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai vừa có báo cáo, đề xuất và được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp có đông công nhân lao động, trước mắt tập trung tại những địa bàn có nhu cầu nhà ở cao.

Đây cũng là định hướng được nêu tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, trước mắt, Đồng Nai sẽ phát triển các dự án nhà ở xã hội cho thuê gần những khu công nghiệp tập trung đông lao động như Amata, Nhơn Trạch và một số khu công nghiệp khác trên địa bàn.

Song song với đó, giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp nhằm mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người thu nhập thấp.

Việc bổ sung quỹ đất gần khu công nghiệp để phát triển các dự án nhà ở theo hình thức cho thuê được xem là chủ trương mới nhằm tạo điều kiện để người lao động tiếp cận chỗ ở với chi phí hợp lý, đồng thời, giảm áp lực an cư tại các đô thị công nghiệp phát triển nhanh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Đồng Nai, năm 2025, tổng nhu cầu nhà ở trên địa bàn khoảng 600.000 - 650.000 người, tương ứng khoảng 150.000 - 160.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng 70% nhu cầu đến từ nhóm công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tập trung. Phần còn lại là lao động tự do, cán bộ công chức và các nhóm thu nhập thấp khác.

Những năm gần đây, Đồng Nai được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhà ở xã hội cao. Năm 2025, địa phương đã hoàn thành hơn 4.600 căn nhà ở xã hội, đạt 112% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời, ghi nhận mức hoàn thành cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Bước sang quý 1/2026, Đồng Nai tiếp tục khởi công hơn 4.400 căn hộ nhà ở xã hội, là địa phương có số lượng căn hộ khởi công nhiều nhất cả nước.

Để từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế, tháng 10/2025, Thành ủy Đồng Nai đã ban hành nghị quyết đặt mục tiêu phát triển 65.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Đến cuối tháng 3/2026, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là UBND thành phố Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện hơn 67.000 căn nhà ở xã hội, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo định hướng này, các khu vực ưu tiên phát triển nhà ở xã hội sẽ tập trung quanh sân bay Long Thành, gần các khu công nghiệp, khu thương mại tự do và các đô thị trung tâm vùng.

Đồng Nai hiện được đánh giá là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn. Ngoài hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, thủ tục đầu tư và xây dựng dự án cũng đang được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó, đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động và nhóm thu nhập thấp. Đáng chú ý, địa phương đã quy hoạch hơn 1.000 ha quỹ đất phục vụ phát triển nhà ở xã hội, được xem là quỹ đất lớn nhất cả nước hiện nay.

Đồng Nai dự án nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân phát triển nhà ở xã hội quỹ đất phát triển nhà ở sân bay Long Thành thành phố Đồng Nai

Hà Nội đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng…

TP. Hà Nội vừa phê duyệt Đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Đây là định hướng quan trọng trong chiến lược tổ chức không gian đô thị của Thủ đô trong giai đoạn tới…

Trong định hướng phát triển thành siêu đô thị quốc tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, TP.Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh...

Theo thông tin từ UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đã công bố 10 dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được sở hữu...

Sở hữu vị trí cửa ngõ Ocean Park 2, phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland chính là chìa khóa hiện thực hóa giấc mơ an cư phía Đông Thủ đô.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

