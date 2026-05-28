Đồng Nai ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần khu công nghiệp

Đồng Nai sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho thuê gần các khu công nghiệp đông công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động; đồng thời, mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030...

Đảng ủy UBND thành phố Đồng Nai vừa có báo cáo, đề xuất và được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội gần các khu công nghiệp có đông công nhân lao động, trước mắt tập trung tại những địa bàn có nhu cầu nhà ở cao.

Đây cũng là định hướng được nêu tại Thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, trước mắt, Đồng Nai sẽ phát triển các dự án nhà ở xã hội cho thuê gần những khu công nghiệp tập trung đông lao động như Amata, Nhơn Trạch và một số khu công nghiệp khác trên địa bàn.

Song song với đó, giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các khu đất gần đô thị, khu công nghiệp nhằm mở rộng quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu của công nhân lao động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người thu nhập thấp.

Việc bổ sung quỹ đất gần khu công nghiệp để phát triển các dự án nhà ở theo hình thức cho thuê được xem là chủ trương mới nhằm tạo điều kiện để người lao động tiếp cận chỗ ở với chi phí hợp lý, đồng thời, giảm áp lực an cư tại các đô thị công nghiệp phát triển nhanh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Đồng Nai, năm 2025, tổng nhu cầu nhà ở trên địa bàn khoảng 600.000 - 650.000 người, tương ứng khoảng 150.000 - 160.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng 70% nhu cầu đến từ nhóm công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp tập trung. Phần còn lại là lao động tự do, cán bộ công chức và các nhóm thu nhập thấp khác.

Những năm gần đây, Đồng Nai được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhà ở xã hội cao. Năm 2025, địa phương đã hoàn thành hơn 4.600 căn nhà ở xã hội, đạt 112% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời, ghi nhận mức hoàn thành cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Bước sang quý 1/2026, Đồng Nai tiếp tục khởi công hơn 4.400 căn hộ nhà ở xã hội, là địa phương có số lượng căn hộ khởi công nhiều nhất cả nước.

Để từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế, tháng 10/2025, Thành ủy Đồng Nai đã ban hành nghị quyết đặt mục tiêu phát triển 65.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Đến cuối tháng 3/2026, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là UBND thành phố Đồng Nai) đã ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện hơn 67.000 căn nhà ở xã hội, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo định hướng này, các khu vực ưu tiên phát triển nhà ở xã hội sẽ tập trung quanh sân bay Long Thành, gần các khu công nghiệp, khu thương mại tự do và các đô thị trung tâm vùng.

Đồng Nai hiện được đánh giá là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội quy mô lớn. Ngoài hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, thủ tục đầu tư và xây dựng dự án cũng đang được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó, đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động và nhóm thu nhập thấp. Đáng chú ý, địa phương đã quy hoạch hơn 1.000 ha quỹ đất phục vụ phát triển nhà ở xã hội, được xem là quỹ đất lớn nhất cả nước hiện nay.