Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân cần nỗ lực cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Như Nguyệt
28/05/2026, 16:10
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
Sáng 28/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng
nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thủ đô Hà
Nội và kết nối trực tuyến với điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ
trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường
trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc
hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị
Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Hội
đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn,
hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển
mới của đất nước.
Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội
đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng
nhân dân, xem đây là nhân tố quyết định. Hoạt động của Hội đồng nhân dân chỉ thực
sự hiệu quả khi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm
chính trị thành cơ chế, chính sách cụ thể ở địa phương.
Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ
trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức
chính quyền địa phương và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; phòng chống tham
nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo
đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, lấy người dân và doanh nghiệp
làm trung tâm.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quyết
định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần "địa phương quyết,
địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Mỗi quyết sách phải thực sự
xuất phát từ thực tiễn, "đúng, trúng, kịp thời", có tính khả thi cao,
có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới, đảm bảo
tăng trưởng hai con số.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, đã chỉ đạo thường xuyên và thành lập
các đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo từ nay đến cuối năm và cả
nhiệm kỳ, các địa phương phải tăng trưởng hai con số.
Để đạt được các mục tiêu này các địa phương phải quyết tâm,
quyết liệt, quyết làm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung vào những lĩnh
vực then chốt, phát triển hạ tầng chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, phát
triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội.
Đặc biệt cần tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn
về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất
kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và liên kết vùng.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát phải thực chất, hiệu quả,
có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm như: về đất đai, môi trường,
cải cách hành chính, đầu tư công. Phải thực hiện thật tốt công tác tiếp công
dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng
kéo dài, phát sinh điểm nóng...
Chủ tịch Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí
tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với Hội đồng nhân
dân các cấp... Phấn đấu xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch,
phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.
Hội nghị đã thống nhất một số nội dung cơ bản. Theo đó, nhiệm
kỳ vừa qua Hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới toàn diện, thực chất,
hiệu quả hơn; bám sát thực tiễn, ngày càng gần dân, sát dân; phát huy tốt vai
trò quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tích cực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống
nhân dân.
Hội đồng nhân dân các địa phương đã chủ động, trách nhiệm
cao trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiện toàn tổ
chức, rà soát cơ chế vận hành, ban hành nhiều nghị quyết đảm bảo bộ máy chính
quyền hoạt động liên tục, thông suốt.
Kết quả bước đầu cho thấy chủ trương của
Đảng, Nhà nước về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương là đúng đắn, phù hợp
thực tiễn và xu thế phát triển.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
