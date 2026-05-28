Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân cần nỗ lực cao để đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Sáng 28/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến với điểm cầu 33 tỉnh, thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Hội đồng nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân, xem đây là nhân tố quyết định. Hoạt động của Hội đồng nhân dân chỉ thực sự hiệu quả khi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm chính trị thành cơ chế, chính sách cụ thể ở địa phương.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, "đúng, trúng, kịp thời", có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới, đảm bảo tăng trưởng hai con số.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm, đã chỉ đạo thường xuyên và thành lập các đoàn kiểm tra ở 34 tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo từ nay đến cuối năm và cả nhiệm kỳ, các địa phương phải tăng trưởng hai con số.

Để đạt được các mục tiêu này các địa phương phải quyết tâm, quyết liệt, quyết làm. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần tập trung vào những lĩnh vực then chốt, phát triển hạ tầng chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt cần tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và liên kết vùng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm như: về đất đai, môi trường, cải cách hành chính, đầu tư công. Phải thực hiện thật tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp... Phấn đấu xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.