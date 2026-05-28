Vốn đầu tư vào Nghệ An tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ

Bức tranh kinh tế Nghệ An 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận dấu ấn ngoạn mục khi dòng vốn thu hút đầu tư đạt gần 67,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp hơn 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái...

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 diễn ra sáng 28/5 của UBND tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Trịnh Thanh Hải cho biết, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục ghi nhận nhiều gam màu tích cực.

Đối với sản xuất nông nghiệp, tính đến ngày 20/5/2026, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm toàn tỉnh Nghệ An ước đạt khoảng 160 nghìn ha, bằng 97,16% so với cùng kỳ, trong đó diện tích vụ Xuân chiếm khoảng 130 nghìn ha. Sản lượng gỗ khai thác và tổng sản lượng thủy sản đều tăng khá so với năm trước.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng nổi bật của tỉnh tiếp tục đến từ lĩnh vực công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 18,13%; lũy kế 5 tháng tăng 18,07% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng trưởng mạnh như linh kiện điện tử tăng gấp 3 lần, khai thác đá xây dựng tăng 36,33%, phân bón NPK tăng 22,49%, bia lon tăng 20,37% và điện sản xuất tăng 12,15%.

Hoạt động thương mại và dịch vụ duy trì sức bật tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt gần 79 nghìn tỷ đồng, tăng 13,62%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 2,5 tỷ USD, trong đó thiết bị và linh kiện điện tử tăng hơn 173,4%, chiếm tới 53,4% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng với hàng loạt sự kiện lớn được tổ chức như Lễ hội Làng Sen, công bố Khu du lịch quốc gia Kim Liên và khai mạc Festival du lịch biển Cửa Lò. Sau 5 tháng, Nghệ An đón khoảng 5,23 triệu lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng của Nghệ An ước đạt 14.986 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 31% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt khoảng 13.737 tỷ đồng, tăng 29,1%; nhiều khoản thu ghi nhận mức tăng cao như doanh nghiệp FDI tăng 79,7%, khu vực ngoài quốc doanh tăng 43,6%, lệ phí trước bạ tăng 57,7%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh này đạt khoảng 1.150 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước. Về đầu tư công, tính đến ngày 21/5/2026, toàn tỉnh Nghệ An giải ngân hơn 3.042 tỷ đồng, đạt 18,3% kế hoạch, cao hơn mức bình quân cả nước. Trong đó, vốn kéo dài giải ngân đạt 29,44%.

Cùng với đó, Nghệ An tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Trong 5 tháng, tỉnh Nghệ An cấp mới cho 21 dự án và điều chỉnh 72 lượt dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần cùng kỳ. Toàn tỉnh có 2.309 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 46,88% với tổng vốn đăng ký 9.534 tỷ đồng; đồng thời có 649 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 36%.