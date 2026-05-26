Ngân hàng cạnh tranh hút USD ở chiều mua

Trong khi giá bán USD tại các ngân hàng đồng loạt neo sát mức trần cho phép thì chiều mua lại ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Khảo sát hơn 30 ngân hàng ngày 26/5 cho thấy chênh lệch mua – bán USD dao động mạnh, có nơi quanh 160 đồng nhưng cũng có nơi vượt 350 đồng/USD…
Ngày
26/5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức
25.138, tăng 2 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá
trần áp dụng trong ngày lên 26.394 VND, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.881 VND.
Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD tham khảo được
điều chỉnh tăng tương ứng, lên 23.932 VND chiều mua vào và 26.344 VND chiều bán
ra, cùng tăng 2 đồng so với ngày 25/5.
Tỷ
giá USD/VND liên ngân hàng giao dịch quanh 26.349 VND, giảm nhẹ 0,03% so với
phiên trước, song vẫn tăng 0,21% từ đầu năm và cao hơn 1,65% so với cùng kỳ năm
trước.
Khảo sát tại hơn
30 ngân hàng cho thấytỷ giá bán gần như đồng loạt neo ở mức trần 26.394 VND, chỉ thấp hơn vài đồng tại một số ít ngân hàng
như HSBC (26.393), MBV (26.391) hay VCBNeo (26.392). Trong khi đó, tỷ
giá mua có sự phân hoá rõ nét giữa các ngân hàng, kéo theo mức chênh lệch mua – bán
(spread) giữa các nhà băng nới rộng đáng kể.
Ở nhóm ngân hàng
có mức mua vào cao, OCB niêm yết giá mua chuyển khoản tới 26.235, cao nhất hệ
thống, tiếp theo là HSBC ở mức 26.204, Kiên Long Bank 26.197 và VPBank 26.189VND. Ngược lại, NCB ghi nhận mức
mua thấp nhất, chỉ 26.040 VND với giao dịch chuyển khoản
và 25.790 VND ở chiều tiền mặt, thấp hơn đáng kể so với
mặt bằng chung. Nhóm Big4 gồm Vietcombank, BIDV, Agribank
hay VietinBank mua USD quanh 26.150 – 26.164 VND, tạo vùng giá
trung tâm của thị trường.
Sự khác biệt ở chiều
mua khiến mức chênh lệch mua – bán giữa các ngân hàng có độ vênh lớn, dao động
từ 159 – 354 VND mỗi USD. Trong đó, OCB có chênh lệch mua – bán thấp nhất. HSBC cũng duy trì khoảng
cách hẹp, quanh 189 VND mỗi USD. Ngược lại, NCB ghi nhận chênh lệch cao nhất lên tới 354 VND
mỗi USD, chủ yếu do
giá mua thấp hơn đáng kể so với phần lớn thị trường.
Diễn biến này cho
thấy, trong bối cảnh giá bán USD “neo cứng” quanh ngưỡng trần do giới hạn biên
độ của Ngân hàng Nhà nước, cạnh tranh giữa các ngân hàng chủ yếu diễn ra ở chiều
mua vào, nhằm cân đối trạng thái ngoại tệ và thu hút nguồn USD từ khách hàng
doanh nghiệp cũng như cá nhân nắm giữ ngoại tệ.
Trên thị trường tự do, USD ghi nhận nhiều mức giá khác
nhau tùy điểm giao dịch. Khảo sát cùng ngày cho thấy, giá mua USD tự do phổ biến dao động trong khoảng 26.314 – 26.380 VND, trong khi giá bán ra
quanh 26.420 – 26.434 VND.
So với mặt bằng ngân hàng thương mại, USD trên thị trường
tự do cao hơn khoảng 180 – 246 VND ở chiều mua và khoảng
26 – 40 VND ở chiều bán, tùy từng điểm
giao dịch.
Đồng
USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên đầu tuần (DXY lùi về quanh 99 điểm) khi kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ
và Iran giúp cải thiện tâm lý thị trường và làm giảm nhu cầu đối với các tài sản
trú ẩn an toàn. Kỳ vọng về việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ
quan trọng của thế giới – cũng góp phần kéo giá dầu đi xuống và hỗ trợ đà tăng
của chứng khoán toàn cầu.
Về
lý thuyết, nếu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và nguồn cung dầu toàn cầu ổn
định hơn, áp lực lạm phát có thể giảm bớt, qua đó làm suy yếu động lực nắm giữ
USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng do những
tín hiệu tích cực trong đàm phán từng xuất hiện trước đây nhưng chưa tạo ra đột
phá thực chất.
Trong trung hạn, đồng bạc xanh vẫn được đánh giá có nền tảng
tương đối vững, khi kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn
nhiều nền kinh tế lớn khác.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn tăng mạnh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hỗ trợ thanh khoản
Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng vượt ngưỡng 7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh nhất, thêm 1 điểm phần trăm (đpt) so với phiên cuối tuần trước, lên 7,3%/năm…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: