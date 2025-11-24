EAEU khởi xướng điều tra chống bán phá giá với lốp xe tải Việt Nam

Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, các nhà sản xuất Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá với biên độ 19,59%...

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa cho biết ngày 7/11/2025, Cục Bảo vệ Thị trường trong nước của Ủy ban Kinh tế Á -Âu (Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại của Liên minh kinh tế Á-Âu - EAEU) đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam vào khu vực thị trường Á - Âu.

Nguyên đơn khiếu kiện là Liên minh Công ty Belshina, Công ty Omskshina, Công ty Cordiant và Công ty Nizhnekamsk. Sản phẩm bị điều tra là lốp xe tải dùng cho nhiều loại phương tiện hoạt động trên nhiều trục khác nhau như toa xe hàng, xe buýt, xe điện, xe ben, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc. Đây là lốp và săm hơi bằng cao su, có đường kính vành từ 17.5 đến 24.5 inch. Sản phẩm được phân loại theo mã HS 4011.20.100.0 và 4011.20.900.0;

Ngày khởi xướng điều tra: 07 tháng 11 năm 2025.

Theo thông báo khởi xướng của Cơ quan điều tra EAEU, trong giai đoạn 2022 - 2024, khối lượng hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam vào EAEU đã tăng gấp 2,6 lần, và tỷ trọng của nhóm hàng này trong tiêu thụ thị trường cũng tăng gấp 2,4 lần.

Trong cùng thời kỳ đó, tỷ lệ giữa khối lượng nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam so với khối lượng sản xuất hàng hóa trong EAEU trong giai đoạn 2022 - 2024 đã tăng 2,8 lần.

Cáo buộc của nguyên đơn cho rằng trong bối cảnh tăng trưởng nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam với giá trung bình của hàng nhập khẩu thấp hơn giá trung bình của hàng sản xuất trong EAEU (ngoại trừ năm 2023), các chỉ tiêu sản xuất, kinh tế và tài chính của ngành sản xuất nội khối EAEU đã đi xuống đi trong cả hai giai đoạn 2022 - 2024 và tháng 4/2024 - tháng 3/2025.

Cụ thể: Sản lượng sản xuất giảm 6% và 14%; mức độ sử dụng công suất giảm 5% và 6%; tỷ lệ hàng tồn kho cuối kỳ so với sản lượng tăng 15% và 19%; lợi nhuận từ tiêu thụ hàng hóa trên thị trường Liên minh giảm 59% và 78%; tỷ suất lợi nhuận sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong Liên minh giảm 68% và 80%; tỷ suất lợi nhuận bán hàng trên thị trường Liên minh giảm 62% và 76%.

Thông báo cũng cho biết rằng sản lượng lốp xe tải tại Thái Lan và Việt Nam chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong khi tổng năng lực sản xuất lốp xe tải của hai nước này vượt xa nhu cầu tiêu thụ của thị trường EAEU.

Thông báo cáo buộc rằng các nhà sản xuất lốp xe tải tại Việt Nam còn có kế hoạch đưa vào vận hành các công suất sản xuất mới lên tới 1,4 triệu sản phẩm, giúp tăng đáng kể khả năng xuất khẩu của các nhà cung cấp Việt Nam.

Ngoài ra, nội dung Thông báo cho rằng các quyết định điều tra/áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại gần đây của Hoa Kỳ, Brazil, Nam Phi và Ai Cập và điều tra theo Mục 232 - Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 của Hoa Kỳ đối với lốp xe nhập khẩu, trong đó có Thái Lan và Việt Nam có thể khiến kim ngạch xuất khẩu chuyển luồng sang khối thị trường Á - Âu.

Theo đó, biên độ bán phá giá cáo buộc là 24,17% đối với Thái Lan và 19,59% đối với Việt Nam.

Các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có chống bán phá giá được quy định tại Điều 49 của Hiệp ước về EAEU và Phụ lục số 8 - Nghị định thư về việc áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt, chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các nước thứ ba.

Cụ thể, thời hạn để đăng ký làm bên liên quan: là 25 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra. Các bên liên quan có thể tiếp cận các tài liệu không mật của cuộc điều tra, cũng như tham gia phiên điều trần công khai và các buổi tham vấn. Trong đơn đăng ký, các tổ chức/cá nhân phải nêu rõ và chứng minh bằng tài liệu rằng mình đáp ứng tiêu chí bên quan tâm theo Điểm 259 của Nghị định thư.

Thời hạn để yêu cầu điều trần công khai: 45 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra;

Thời hạn để bình luận về vụ việc: 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra. Cục Bảo vệ Thị trường Nội địa sẽ tiếp nhận ý kiến và thông tin liên quan đến cuộc điều tra từ các bên quan tâm.

Để ứng phó với biện pháp phòng vệ thương mại này, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị Hiệp hội cần thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bị cáo buộc để nhanh chóng ứng phó, xử lý vụ việc; đôn đốc các doanh nghiệp tham gia để tránh bị coi là bất hợp tác.

Đồng thời, xác định các doanh nghiệp xuất khẩu nhiều nhất trong giai đoạn điều tra (giai đoạn 1/7/2024 - 30/6/2025) để dự đoán các doanh nghiệp được lựa chọn làm bị đơn bắt buộc.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần khẩn trương đăng ký làm bên liên quan theo hướng dẫn; cung cấp thông tin nêu trên (thủ tục chọn mẫu), theo đúng hướng dẫn, trong vòng 25 ngày (chậm nhất ngày 02 tháng 12 năm 2025) kể từ ngày bắt đầu điều tra theo yêu cầu của EAEU để tiến hành chọn mẫu. Nếu không trả lời trong thời gian này sẽ bị coi là không hợp tác và bị áp mức thuế cao bất lợi.

Cần trả lời Bản câu hỏi đầy đủ của cơ quan điều tra trong trường hợp được chọn làm bị đơn bắt buộc theo đúng hướng dẫn; gửi yêu cầu điều trần công khai trong vòng 45 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra; gửi bình luận về vụ việc (nếu có) trong vòng 60 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra.

Đặc biệt cần theo dõi diễn biến của vụ việc; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của EAEU. Hợp tác đầy đủ với Cơ quan điều tra Liên Bang Nga trong suốt quá trình của vụ việc.

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến cáo: bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra EAEU sử dụng dữ liệu sẵn có và áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất đối với doanh nghiệp. Vì vậy, cần thường xuyên trao đổi, liên hệ đến Cục để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.