Easy Edu: Bệ phóng chuyển đổi số cho các trung tâm giáo dục, đào tạo

Đối diện trước làn sóng công nghiệp 4.0 diễn ra nhanh chóng và ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp giáo dục đã biến "nguy" thành "cơ" bằng cuộc chơi số, chuyển đổi công nghệ để thích nghi. Easy Edu được kỳ vọng sẽ là bệ phóng thành công cho các trung tâm giáo dục - đào tạo trong bối cảnh phát triển mới.

Nhìn vào bức tranh lĩnh vực giáo dục năm 2020 cho thấy các doanh nghiệp giáo dục gặp rất nhiều sóng gió, khó khăn. Tuy nhiên, trong "nguy" có "cơ". Nếu doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi số sẽ là cơ hội có một không hai để vượt lên, để chiếm lĩnh thị trường và đạt được các mục tiêu kinh doanh trong nền kinh tế số.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng chuyển đổi số thành công. Có nhiều nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp có sẵn sàng tư duy chuyển đổi hay không, chuyển đổi thế nào, bắt đầu từ đâu, chi phí chuyển đổi, nhân sự có đáp ứng nhu cầu số hoá…?

Nhằm rút ngắn khoảng cách này và đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyển đổi số ngành giáo dục, Easy Edu đã ứng dụng các công nghệ số mới nhất để hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý giáo dục trên một hệ thống. Nền tảng được phát triển từ năm 2015, hiện đang ứng dụng tại hơn 1.400 trung tâm giáo dục, trên 5.000.000 người dùng tại Việt Nam và nước ngoài, 35 hệ thống Anh ngữ lớn có trên 5 cơ sở.

Với việc tích hợp tất cả nghiệp vụ trên một nền tảng, vận hành hiệu quả ngay trên Mobile App Easy Edu Ver 6.0 sở hữu hơn 50+ tính năng nghiệp vụ chuyên nghiệp - đáp ứng tới 99% yêu cầu sử dụng của trung tâm: quản lý đào tạo, giáo trình, khoá học, giáo án; quản lý học viên, thông tin học viên, điểm danh, kiểm tra; quản lý lớp học, lịch học, chạy lịch xếp lớp tự động; quản lý tuyển sinh; quản lý sale - marketing và các chiến dịch quảng cáo; quản lý nhân sự, KPI, giao việc, chấm công…; quản lý tài chính, hoá đơn tự động, báo cáo thu chi; tối ưu hoạt động chăm sóc khách hàng trước- trong và sau bán hàng…

Không chỉ cung cấp các dịch vụ tối ưu, Easy Edu còn đem đến giải pháp mở rộng cho trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp giáo dục đào tạo, giúp nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp để đạt hiệu quả kinh doanh tối đa bằng tích hợp tính năng chat online, video call trực tuyến qua App Easy Edu. Các tính năng này giúp việc tương tác giữa trung tâm với học viên, trung tâm với phụ huynh hiệu quả, dễ dàng. Stream online giúp trung tâm dạy online hiệu quả, lớp học và thông tin học viên được quản lý đơn giản. Easy Game có thể tích hợp ngay trên nền tảng, giúp học sinh, trẻ em có thể chơi mà học cực kỳ hiệu quả.

Chia sẻ về sự phát triển của nền tảng, ông Bùi Ngọc Tự, CEO Easy Edu cho biết, đây là một hệ sinh thái nền tảng kết nối tất cả các nghiệp vụ trong giáo dục. Trong giai đoạn dịch bệnh, Easy Edu đã là trợ thủ đắc lực cho các đơn vị giáo dục, nhanh chóng vượt qua những thử thách mà Covid 19 mang tới. Không chỉ là đơn vị tiên phong trong việc đưa giải pháp giáo dục trực tuyến ngay tại thời điểm dịch bùng phát lần 1, Easy Edu còn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số toàn diện, thay đổi phương thức quản lý và quản trị doanh nghiệp từ thủ công sang tự động. Chính điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 90% thời gian quản lý, 50% chi phí cho các hoạt động nhân sự, marketing...

Hiện có rất nhiều doanh nghiệp mong muốn số hoá nhưng còn đắn đo do chi phí ứng dụng công nghệ số cao, e ngại sợ bị rò rỉ dữ liệu thông tin nhưng với Easy Edu, theo ông Tự, chỉ với 2000 đồng/ngày/user, người dùng đã sở hữu ngay nền tảng quản lý doanh nghiệp giáo dục đào tạo Easy Edu cũng như được sở hữu toàn bộ những giá trị mà hệ sinh thái Easy Edu mang lại. Đặc biệt, khách hàng không cần lo lắng về việc an toàn thông tin vì với hệ thống phân quyền 3 lớp thông minh, tích hợp miễn phí SSL Certificate theo chuẩn quốc tế, mã hóa 2 chiều theo chuẩn MD5, hệ thống server được trang bị Firewall Ahnlab TrusGuard 10000P… đội ngũ của Easy Edu chuyên nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7… nên tuyệt đối bảo mật.

Cũng theo ông Tự, điểm yếu của 70% chủ các trung tâm giáo dục là kiến thức quản trị doanh nghiệp gần như bằng 0, do đó, Easy Edu mang đến cho khách hàng quan điểm quản trị mới trong quản trị doanh nghiệp giáo dục với các giải pháp quản trị đơn giản, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả nhất.

"Ngay từ thời điểm thành lập, chúng tôi đã xác định rõ: lấy lợi ích của khách hàng là trọng tâm, là mục tiêu cốt lõi, sống còn của doanh nghiệp, nên mọi hướng đi chiến lược trong giai đoạn tới cũng xoay quanh lợi ích khách hàng. Chúng tôi sẽ không ngừng phát triển, không ngừng sáng tạo về công nghệ nhằm mục tiêu đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dùng với tư duy phát triển sản phẩm "Đơn giản bên ngoài - Mạnh mẽ bên trong - Đầy đủ tính năng - Tùy biến linh hoạt"", ông Tự chia sẻ.