Ecopark ra mắt những tuyệt phẩm cuối cùng trong bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat

Thiết kế thông tầng tại vị trí cao nhất của tòa tháp Sky Retreat, 18 căn Sky villa nằm trong bộ sưu tập Sky Premium sở hữu tầm nhìn bao quát, ngắm toàn cảnh khu rừng retreat đầu tiên tại miền Nam cùng vùng lân cận từ trên cao, được mệnh danh là những bất động sản chinh phục bầu trời tại Eco Retreat.

Sky villa phù hợp với những chủ nhân muốn mang cả thế giới riêng của mình lên giữa những tầng không, trong sự riêng tư tuyệt đối của cộng đồng yêu phong cách sống penthouse.

Sky villa nằm tại 2 tầng cao nhất của tòa tháp Sky Retreat.

PENTHOUSE - KHÔNG GIAN TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG CỦA GIỚI THÀNH ĐẠT

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, căn penthouse đầu tiên xuất hiện tại New York trên tầng cao nhất của tòa Arietta Apartments (nay là 1107 Fifth Avenue), dành riêng cho giới siêu giàu. Từ đó, mô hình này dần phổ biến tại các đô thị lớn trên thế giới như một biểu tượng của phong cách sống riêng tư và biệt lập trên tầng cao.

Tại Việt Nam, chủ đầu tư Ecopark nổi tiếng với những tòa tháp cao tầng tạo nên xu hướng của thị trường như: Sol Forest, Sky Forest (Ecopark) - 2 tòa tháp xanh cao top đầu thế giới; The Landmark thuộc Swan Lake Residence (Ecopark) - phức hợp khoáng nóng cao tầng tại gia đầu tiên trên thế giới,… Tại các tòa tháp này, những tầng căn hộ đặc biệt, trong đó có penthouse cũng luôn dành được sự săn đón từ khách hàng thành đạt, sống có gu, muốn tận hưởng cuộc sống riêng tư giữa mây trời.

Bên trong một căn penthouse tại Ecopark Hưng Yên.

Theo ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc kinh doanh Ecopark: Những căn penthouse sở hữu nhiều lý do để hấp dẫn khách hàng, bao gồm sự khan hiếm về mặt vị trí: Cao nhất, riêng tư nhất, tầm nhìn “đỉnh” nhất, là dòng sản phẩm có diện tích lớn nhất để đáp ứng được tiêu chuẩn về không gian sống của gia chủ. Điều quan trọng, số lượng những sản phẩm dạng này trong một dự án nói chung thường chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vì vậy, như tại Ecopark Hưng Yên nhiều đại gia còn có sở thích “sưu tầm” penthouse như bộ sưu tập hàng hiệu không thể thiếu, chuyển vào ở ngay sau khi mua căn hộ và không cho thuê lại. Họ chọn phong cách sống, sau đó mới tính đến những yếu tố mang tính đầu tư.

Nhiều người trẻ thành đạt thích cuộc sống trên cao hơn dưới mặt đất.

Tại Việt Nam, theo các chuyên gia bất động sản, số người giàu trong độ tuổi 35-45 tăng nhanh nhất, và họ có xu hướng chọn không gian sống hiện đại trên tầng cao, khác hẳn với sở thích không gian rộng rãi dưới mặt đất của những người giàu thế hệ trước.

Vì vậy theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong phân khúc thông tầng như penthouse hay duplex, cung luôn không đủ cầu. Trong những năm gần đây, một số dự án cao cấp còn thiết kế chuyên biệt 100% duplex để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cao cấp.

SKY VILLA - BIỆT THỰ TRÊN KHÔNG GIỮA RỪNG RETREAT

Sky Retreat nằm giữa Eco Retreat- khu rừng trị liệu, phục hồi tái tạo phía Tây TP.HCM.

Tiếp nối thành công của Ecopark Hưng Yên, nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt 18 căn Sky villa thuộc bộ sưu tập Sky Premium - Sky Retreat (nằm trong dự án Eco Retreat rộng 220ha, tại phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng khoảng 30 phút di chuyển theo hướng đại lộ Võ Văn Kiệt - cao tốc TP.HCM - Trung Lương).

Sky villa thuộc bộ sưu tập Sky Premium nằm trên 2 tầng cao nhất của tòa tháp.

Được thiết kế thông tầng, mỗi căn Sky villa sở hữu không gian từ tầng 40 lên tầng 41 với tổng chiều cao trần 2 tầng lên đến 7.8m. Chiều cao thông tầng ấn tượng tạo nên sự hấp dẫn trong thiết kế nội thất, giúp căn sky villa có được sự sang trọng đến từ “trần cao cửa rộng”, tầm nhìn phóng khoáng và căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Thiết kế thông tầng, trần cao gần 8m giúp gia chủ thỏa sức cá nhân hóa không gian sống.

Theo đại diện chủ đầu tư, tại Sky villa, tầm view là yếu tố đắt giá nhất. Tại đây, khách hàng không chỉ mua một căn nhà, mà còn “sở hữu cả bầu trời”, tận hưởng cảnh quan 360° đắt giá. Đó là tầm nhìn đón trọn đường chân trời phía tây thành phố TP.HCM với quang cảnh dòng sông dịu nhẹ, sắc xanh tươi, rực rỡ của 4 triệu cây, hoa tại rừng retreat. Độ cao vượt trội này cũng giúp gia chủ tận hưởng sự yên tĩnh, thiết lập một cộng đồng riêng tư ngay trong tổ hợp hiện đại Sky Retreat.

Tầm nhìn là yếu tố đắt giá nhất của Sky villa.

“Chúng tôi hiểu, chủ nhân của Sky villa là những người giàu có, thành đạt. Để cân bằng và tái tạo nguồn cảm hứng cho công việc, họ cần có những không gian sống không chỉ là khoảng nghỉ, mà còn là nơi trị liệu, phục hồi tái tạo thân – tâm – trí toàn diện đầy riêng tư trên những tầng cao riêng biệt”, đại diện Ecopark chia sẻ thêm.

Tại các “biệt thự trên không” giữa rừng retreat, với diện tích rộng và sân vườn riêng, chủ nhân Sky villa không chỉ dễ dàng thưởng thức thiên nhiên mà còn thỏa sức sáng tạo các không gian yêu thích của mình hay không gian làm việc tại nhà theo sở thích cá nhân mà không bị giới hạn về diện tích.

Sân vườn của một căn Sky villa.

Sân vườn giúp chủ nhân Sky villa tận hưởng thiên nhiên giữa mây trời.

Ngoài ra, chủ nhân Sky villa còn hưởng các tiện ích chung được Ecopark thiết kế đặc biệt ngay trong nội khu rộng 30.000 m2, gồm hệ thống 3 quảng trường được thiết kế theo concept riêng mang đến đa dạng trải nghiệm retreat cho cư dân. Đó là quảng trường Suối Mây bắt đầu từ dòng thác tràn xuyên qua vườn nhiệt đới mang dòng chảy dịu mát lan tỏa.

Quảng trường Ánh Sáng - nơi đón tia nắng bình minh đầu ngày và dịu nhẹ từ 3h chiều nhờ bóng mát của 2 tòa tháp, lung linh trong ánh sáng vàng ấm áp của buổi tối, nơi các gia đình có không gian BBQ, xem phim ngoài trời hoặc ngắm sao đêm. Quảng trường Thể thao - nơi cư dân thỏa đam mê, thử tài với các bộ môn thể thao, vận động ngoài trời.

Bể bơi 4 mùa điện phân muối tại Sky Retreat.

Chủ nhân căn hộ cao tầng Sky Retreat còn được đáp ứng các tiện ích vượt trội ngay trong khối đế tòa nhà: 2 tầng hầm gồm 2222 chỗ đỗ xe, 2 sảnh đón, 4 phòng chờ và Sky Clubhouse rộng 2.500 m2 tại tầng 2 với các tiện ích nổi bật như: Bể bơi 4 mùa điện phân muối, phòng xông hơi nóng - lạnh, phòng tập gym, yoga, phòng vui chơi trẻ em, thư viện, sinh hoạt cộng đồng,…

