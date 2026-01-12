Nghệ An cảnh báo hiện tượng “sốt đất” theo thông tin quy hoạch

Chỉ từ những thông tin đề xuất, nghiên cứu quy hoạch, thị trường đất đai tại một số khu vực Nghệ An đã xuất hiện dấu hiệu tăng giá bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các thủ tục pháp lý chưa được hoàn tất.

Vừa qua, Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề xuất cho phép khảo sát, nghiên cứu Khu công nghiệp VSIP 4 tại địa bàn Nam Đàn (cũ). Theo nội dung đề xuất, khu công nghiệp có quy mô khoảng 800 ha và hiện mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, hàng trăm người dân, nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã đổ về khu vực này tìm mua đất. Trên nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, ô tô nối đuôi nhau, các nhóm môi giới liên tục livestream, đăng tải thông tin rao bán đất trên mạng xã hội. Nhiều thửa đất trước đây ít được quan tâm bất ngờ được “hô giá”, giao dịch diễn ra dồn dập trong thời gian ngắn.

Ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, cho biết đến thời điểm này, phía doanh nghiệp mới chỉ gửi đề xuất khảo sát lên UBND tỉnh Nghệ An, chưa có buổi làm việc hay khảo sát cụ thể nào tại địa phương. “Theo thông tin chúng tôi nắm được, việc đề xuất quy hoạch khu công nghiệp khoảng 800 ha trên địa bàn 3 xã là có nhưng hiện mọi thứ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch hay chủ trương đầu tư chính thức”, ông Tiến nói.

Theo lãnh đạo xã Đại Huệ, các hoạt động mua bán đất hiện nay đều là giao dịch dân sự, chính quyền không thể can thiệp. Tuy nhiên, địa phương đã khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng, tránh mua bán theo tin đồn, bởi quy hoạch khu công nghiệp còn phải trải qua nhiều bước như đánh giá tác động môi trường, rà soát quy hoạch chung, kiểm tra hiện trạng đất đai và sự phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.

Không chỉ khu vực dự kiến khảo sát khu công nghiệp, “cơn sốt” đất còn lan sang vùng dự kiến xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An. Tại khu vực dọc đại lộ Vinh – Cửa Lò, giá đất được ghi nhận tăng nhanh trong thời gian ngắn. Một số lô đất gần trục đại lộ được rao bán với mức 39 – 41 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với mức 30 – 35 triệu đồng/m2 chỉ khoảng 2 tuần trước đó. Những vị trí nằm sâu hơn cũng dao động 28 – 30 triệu đồng/m2.

Dòng người đổ về Nghi Phong, phường Vinh Lộc, Nghệ An tìm hiểu, giao dịch đất đai. Ảnh: Thu Hiền

Hoạt động mua bán, rao giá diễn ra sôi động cả trực tiếp lẫn trên mạng xã hội, khiến một số thời điểm khu vực này xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Giá đất bị “thổi” lên cao, vượt xa giá trị thực, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua cuối cùng.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 14824/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời, hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh.