Nghệ An cảnh báo hiện tượng “sốt đất” theo thông tin quy hoạch

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
Nguyễn Thuấn
12/01/2026, 19:32
Chỉ từ những thông tin đề xuất, nghiên cứu quy hoạch, thị trường đất đai tại một số khu vực Nghệ An đã xuất hiện dấu hiệu tăng giá bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các thủ tục pháp lý chưa được hoàn tất.
Vừa qua, Công ty TNHH VSIP Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề xuất cho phép khảo sát, nghiên cứu Khu công nghiệp VSIP 4 tại địa bàn Nam Đàn (cũ). Theo nội dung đề xuất, khu công nghiệp có quy mô khoảng 800 ha và hiện mới chỉ ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền, hàng trăm người dân, nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã đổ về khu vực này tìm mua đất. Trên nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn, ô tô nối đuôi nhau, các nhóm môi giới liên tục livestream, đăng tải thông tin rao bán đất trên mạng xã hội. Nhiều thửa đất trước đây ít được quan tâm bất ngờ được “hô giá”, giao dịch diễn ra dồn dập trong thời gian ngắn.
Ông Hồ Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ, cho biết đến thời điểm này, phía doanh nghiệp mới chỉ gửi đề xuất khảo sát lên UBND tỉnh Nghệ An, chưa có buổi làm việc hay khảo sát cụ thể nào tại địa phương. “Theo thông tin chúng tôi nắm được, việc đề xuất quy hoạch khu công nghiệp khoảng 800 ha trên địa bàn 3 xã là có nhưng hiện mọi thứ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch hay chủ trương đầu tư chính thức”, ông Tiến nói.
Theo lãnh đạo xã Đại Huệ, các hoạt động mua bán đất hiện nay đều là giao dịch dân sự, chính quyền không thể can thiệp. Tuy nhiên, địa phương đã khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng, tránh mua bán theo tin đồn, bởi quy hoạch khu công nghiệp còn phải trải qua nhiều bước như đánh giá tác động môi trường, rà soát quy hoạch chung, kiểm tra hiện trạng đất đai và sự phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh.
Không chỉ khu vực dự kiến khảo sát khu công nghiệp, “cơn sốt” đất còn lan sang vùng dự kiến xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An. Tại khu vực dọc đại lộ Vinh – Cửa Lò, giá đất được ghi nhận tăng nhanh trong thời gian ngắn. Một số lô đất gần trục đại lộ được rao bán với mức 39 – 41 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với mức 30 – 35 triệu đồng/m2 chỉ khoảng 2 tuần trước đó. Những vị trí nằm sâu hơn cũng dao động 28 – 30 triệu đồng/m2.
Hoạt động mua bán, rao giá diễn ra sôi động cả trực tiếp lẫn trên mạng xã hội, khiến một số thời điểm khu vực này xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. Giá đất bị “thổi” lên cao, vượt xa giá trị thực, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua cuối cùng.
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản số 14824/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Vinh Lộc, UBND xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời, hạn chế mua bán, chuyển nhượng đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh.
Thị trường nhà kho xây sẵn hiện đại tại cả miền Bắc và miền Nam vẫn duy trì đà phát triển vững chắc, dù bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Trong đó, nhu cầu thuê ổn định, cùng xu hướng mở rộng nguồn cung và nâng cấp chất lượng dự án là những yếu tố giúp phân khúc này giữ vai trò quan trọng trong chuỗi logistics...
Hơn 1.000 khách hàng đã có mặt tại Lễ giới thiệu dự án The Sensia để cùng nhau “Chạm” vào không gian đô thị bán đảo thuận nhiên ven sông giữa lòng Thành Vinh.
Sau năm 2025 bùng nổ trên hầu hết các lớp tài sản, thị trường bước vào năm 2026 với nhiều biến số khó lường. Sự lệch pha giữa các nền kinh tế lớn và quá trình tái cân bằng toàn cầu được dự báo sẽ định hình lại chu kỳ tăng trưởng mới…
Tại Luxuo Asia Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong khu vực châu Á. Cùng lúc, thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: