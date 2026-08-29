EIB phê duyệt khoản vay 10,7 tỷ USD nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh của EU

Nguồn vốn mới dành cho lưới điện, năng lượng mặt trời và cơ sở hạ tầng nhiệt năng nhằm mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường quyền tự chủ về năng lượng của châu Âu...

EIB phê duyệt khoản tài chính trị giá 10,7 tỷ USD cho doanh nghiệp EU. Ảnh: EIB

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã phê duyệt 10,7 tỷ USD khoản tài trợ mới, trong bối cảnh châu Âu thúc đẩy củng cố năng lực công nghiệp, an ninh năng lượng và khả năng tự chủ chiến lược.

Gần một nửa gói tài chính sẽ được phân bổ trực tiếp để hỗ trợ các doanh nghiệp tại 9 quốc gia châu Âu. Phần vốn còn lại sẽ tập trung vào mạng lưới điện, năng lượng tái tạo, hệ thống sưởi, hạ tầng giao thông và y tế.

Gói tài chính phản ánh sự thay đổi rộng hơn trong các ưu tiên đầu tư của châu Âu. Năng lực cạnh tranh và giảm phát thải đang ngày càng được đặt song song với quốc phòng, an ninh năng lượng và khả năng chống chịu trước các biến động địa chính trị.

Trong đó, Hội đồng quản trị EIB đã phê duyệt khoảng 5 tỷ USD tài trợ cho các doanh nghiệp tại Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Hy Lạp, Italy, Ba Lan, Romania, Slovakia và Tây Ban Nha. Phần lớn nguồn vốn này sẽ được các ngân hàng địa phương phân bổ tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm an ninh và quốc phòng, không gian, năng lượng và nông nghiệp. Những ngành này ngày càng có ý nghĩa chiến lược khi Liên minh châu Âu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Cấu trúc tài chính này cũng giúp EIB tiếp cận những doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi trực tiếp huy động các nguồn vốn tổ chức quy mô lớn.

Chủ tịch Nhóm EIB Nadia Calviño cho biết, các khoản tài trợ và bảo lãnh của Nhóm EIB hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu đổi mới, tăng trưởng và mở rộng hoạt động trong những lĩnh vực quan trọng, bao gồm tự chủ năng lượng, không gian, an ninh và quốc phòng. Theo bà, châu Âu đang biến các cam kết thành hành động thông qua đầu tư có mục tiêu và triển khai thực tế.

Đối với các lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư, việc phân bổ nguồn vốn này đáng chú ý bởi nguồn tài chính công của châu Âu ngày càng được hướng vào những lĩnh vực được xem là thiết yếu đối với khả năng chống chịu về kinh tế và an ninh.

Điều này có thể tác động đến dòng vốn tư nhân, đặc biệt trong những lĩnh vực mà sự tham gia của EIB giúp giảm rủi ro tài chính hoặc cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng.

Hạ tầng năng lượng là một cấu phần quan trọng khác trong gói tài chính.

EIB đã phê duyệt hỗ trợ cho mạng lưới điện tại Đức và Hy Lạp, các dự án điện mặt trời tại Italy và hạ tầng sưởi ấm tập trung tại Lithuania.

Châu Âu đang đẩy nhanh đầu tư vào lưới điện khi nguồn phát điện tái tạo tăng lên và nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn. Năng lực mạng lưới đã trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với quá trình điện khí hóa và mở rộng năng lượng tái tạo trong khu vực.

Đầu tư vào hệ thống sưởi ấm tập trung cũng có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đặc biệt tại những khu vực mà hoạt động sưởi ấm vẫn phụ thuộc nhiều vào khí đốt.

Đối với EU, những khoản đầu tư này đồng thời phục vụ mục tiêu khí hậu và an ninh năng lượng.

Giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch có thể giúp cắt giảm phát thải, đồng thời hạn chế mức độ phụ thuộc vào các thị trường năng lượng quốc tế biến động. Hạ tầng năng lượng trong nước được củng cố cũng tạo điều kiện cho quá trình điện khí hóa công nghiệp và chuyển dịch rộng hơn sang nguồn điện tái tạo.

Gói tài chính mới không chỉ tập trung vào doanh nghiệp và năng lượng. EIB sẽ hỗ trợ một tuyến đường sắt quan trọng kết nối Croatia và Hungary, qua đó tăng cường hạ tầng giao thông khu vực và khả năng kết nối xuyên biên giới. Các bệnh viện tại Pháp và Ba Lan cũng sẽ nhận được hỗ trợ tài chính.

Những khoản đầu tư này phản ánh vai trò rộng hơn của EIB với tư cách là tổ chức cho vay dài hạn của EU. Hoạt động tài trợ của ngân hàng ngày càng kết hợp các ưu tiên hạ tầng truyền thống với những mục tiêu chiến lược mới liên quan đến khí hậu, năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu.

Gói tài chính mới cũng bao gồm hỗ trợ cho các dự án tại những quốc gia đối tác bên ngoài EU. Theo EIB, các khoản đầu tư này nhằm củng cố quan hệ đối tác quốc tế của châu Âu trong bối cảnh môi trường địa chính trị đang thay đổi.

Đối với các nhà hoạch định chính sách, gói tài chính 10,7 tỷ USD cho thấy cách thức tài chính khí hậu của châu Âu đang thay đổi. Chi tiêu cho chuyển dịch năng lượng không còn được xem là một chương trình môi trường riêng biệt.

Thay vào đó, chuyển dịch năng lượng ngày càng gắn chặt với năng lực cạnh tranh công nghiệp, quốc phòng, an ninh hạ tầng và khả năng tự chủ chiến lược.

Sự hội tụ này sẽ có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn tài chính từ châu Âu cũng như các nhà đầu tư đánh giá những lĩnh vực mà nguồn vốn công có thể tạo đòn bẩy cho làn sóng đầu tư tư nhân tiếp theo. Quá trình chuyển dịch khí hậu của châu Âu đang ngày càng gắn liền với nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố vị thế kinh tế và chiến lược của khu vực.