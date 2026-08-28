So sánh tỷ trọng của các nước châu Âu trong tổng GDP của EU

4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...

Ảnh minh họa - Ảnh: Picture Alliance/DW.

Trong 2 thập kỷ qua, tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các quốc gia thành viên trong tổng GDP của Liên minh châu Âu (EU) đã có sự thay đổi đáng kể. Các nền kinh tế lớn của khối vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo, nhưng tỷ trọng của các nền kinh tế nhỏ đang có xu hướng tăng lên.

Theo dữ liệu mới nhất của cơ quan thống kê Eurostat, đến năm 2025, 4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối.

Tuy nhiên, tỷ trọng này đã giảm dần theo thời gian. Năm 2005, nhóm 4 nền kinh tế chiếm 67,9% GDP của EU, nhưng con số này đã giảm xuống còn 65,3% vào năm 2015 và tiếp tục giảm xuống 61% vào năm 2025.

Đức là nền kinh tế lớn nhất trong EU, đóng góp 24,1% vào tổng GDP của khối vào năm 2025. Với tổng GDP của EU đạt 18,8 nghìn tỷ euro trong năm đó, Đức đã tạo ra khoảng 4,5 nghìn tỷ euro. Mặc dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu, tỷ trọng của Đức đã giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm trong 20 năm qua.

Pháp, với tỷ trọng 15,9%, là nền kinh tế lớn thứ hai trong EU. Tuy nhiên, từ năm 2005 đến 2025, tỷ trọng GDP của Pháp đã giảm 2,5 điểm phần trăm, từ 18,4% xuống còn 15,9%.

Tỷ trọng của các quốc gia thành viên EU trong tổng GDP của khối. Đơn vị: % - Nguồn: Eurostat/Euronews.

Italy cũng chứng kiến sự suy giảm tương tự, từ 15,6% xuống còn 12%, mất 3,6 điểm phần trăm trong cùng kỳ.

Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư, có tỷ trọng GDP trong EU ở mức 9% vào năm 2025, giảm 0,7 điểm phần trăm so với năm 2005.

Hà Lan đứng thứ năm với tỷ trọng 6,2% trong tổng GDP của EU.

Các quốc gia khác trong EU, mỗi nước chiếm dưới 5% GDP của khối. Đáng chú ý, Ba Lan gần đạt mức này với 4,9%, trong khi Bỉ đứng thứ bảy với 3,4%.

Thụy Điển và Ireland đều có tỷ trọng 3,2%, còn Áo, Đan Mạch và Romania lần lượt chiếm 2,7%, 2,2% và 2%.

Có tới 15 quốc gia trong EU có tỷ trọng GDP dưới 2%, và tổng cộng chỉ đóng góp 11,2% vào GDP của toàn khối.

Trong số này, Séc chiếm 1,8%, Bồ Đào Nha 1,6%, Phần Lan 1,5%, Hy Lạp 1,3% và Hungary 1,2%. Các quốc gia có tỷ trọng GDP thấp nhất bao gồm Malta (0,1%), Cyprus (0,2%), Latvia (0,2%) và Estonia (0,2%).

Khi so sánh tỷ trọng GDP trong 20 năm qua, một số quốc gia đã chứng kiến những thay đổi đáng kể.

Italy và Pháp là những nước tỷ trọng GDP trong EU giảm nhiều nhất, với mức giảm lần lượt 3,6 và 2,5 điểm phần trăm. Tây Ban Nha và Hy Lạp cũng giảm 0,7 điểm phần trăm, nhưng đối với Hy Lạp, mức giảm này nghiêm trọng hơn do quy mô nền kinh tế nhỏ hơn.

Ngược lại, Ba Lan là quốc gia có sự gia tăng tỷ trọng GDP lớn nhất trong 20 năm qua, từ 2,6% năm 2005 lên 4,9% năm 2025, tăng 2,3 điểm phần trăm.

Tỷ trọng của các quốc gia thành viên EU trong tổng GDP của khối và mức tăng/giảm (điểm phần trăm) trong 20 năm và 10 năm - Nguồn: Eurostat/Euronews.

Ireland và Romania cũng ghi nhận mức tăng trên 1 điểm phần trăm, lần lượt là 1,4 và 1,2 điểm phần trăm.

Thập kỷ từ 2015 đến 2025 cũng có những biến động đáng chú ý. Tỷ trọng GDP của Pháp giảm 2 điểm phần trăm và của Italy giảm 1,5 điểm phần trăm.

Đức cũng chứng kiến sự suy giảm 1 điểm phần trăm tỷ trọng trong tổng GDP của EU, từ 25,1% xuống còn 24,1%.

Trong khi đó, Ba Lan tiếp tục ghi nhận mức tăng tỷ trọng lớn nhất với 1,4 điểm phần trăm.