Thông điệp của Giám đốc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc nhân Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone

Bà Inger Andersen nêu rõ: khi biến động khí hậu đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng vượt mức mục tiêu 1,5°C của Thỏa thuận Paris, thế giới đang tìm kiếm những giải pháp mang lại kết quả thực tế. Vì vậy, "nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone, chúng ta cùng tôn vinh một giải pháp như vậy. Đó chính là Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone".

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 10 năm ngày thông qua bản sửa đổi Kigali của Nghị định thư này. Theo bản sửa đổi này, các quốc gia đang từng bước cắt giảm HFC - những chất có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao, và được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống làm mát.

Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc cho rằng “nếu được thực hiện đầy đủ, biện pháp này có thể giúp ngăn chặn mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên tới 0,6°C vào cuối thế kỷ này và nếu kết hợp quá trình chuyển đổi với các giải pháp làm mát tiết kiệm năng lượng, chúng ta có thể nhân đôi hiệu quả đạt được”.

Theo bà Inger Andersen, việc đạt được những kết quả này là vô cùng cấp thiết. Đây chính là lý do khiến chủ đề “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn” năm nay trở nên đặc biệt quan trọng.

Bà Inger Andersen nhấn mạnh rằng làm mát bền vững không phải là điều xa xỉ; đó là yếu tố thiết yếu đối với sức khỏe, sự phát triển và sự ổn định của khí hậu. Tuy nhiên, "để phát huy tối đa tiềm năng của bản sửa đổi Kigali, chúng ta cần sự phê chuẩn và thực thi đầy đủ từ tất cả các quốc gia".

Kết lại phát biểu của mình nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ozone, Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia chưa thực hiện hãy nhanh chóng phê chuẩn bản sửa đổi Kigali, đồng thời kêu gọi các chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Bà Inger Andersen cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào các giải pháp làm mát tiết kiệm năng lượng và thân thiện với khí hậu, bởi “mỗi mức giảm nhiệt độ toàn cầu, dù rất nhỏ, đều có ý nghĩa quan trọng. Nếu được thực hiện đầy đủ, bản sửa đổi Kigali có thể mang lại những kết quả thiết thực”.