ENEOS: Hành trình 10 năm khẳng định vị thế tại Việt Nam và khát vọng dẫn đầu

Hơn mười năm hiện diện tại Việt Nam, ENEOS không chỉ mang đến những sản phẩm dầu nhớt chất lượng Nhật Bản mà còn viết nên câu chuyện tự hào về sự hội nhập, cam kết bền vững và đóng góp cho xã hội.

Từ một thương hiệu toàn cầu, ENEOS đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi chặng đường di chuyển của hàng triệu người tiêu dùng Việt, khẳng định vị thế dẫn đầu.

HÀNH TRÌNH HƠN 130 NĂM – TỪ NHẬT BẢN ĐẾN VIỆT NAM

Trong suốt hơn một thế kỷ qua, cái tên ENEOS đã trở thành biểu tượng của ngành năng lượng và dầu nhớt Nhật Bản. Với lịch sử hơn 130 năm hình thành và phát triển, ENEOS không chỉ là một thương hiệu, mà còn là minh chứng cho sự kiên định, đổi mới và khát vọng dẫn đầu. Tập đoàn hiện chiếm đến 50% sản lượng lọc dầu tại Nhật Bản, đồng thời là một trong những nhà sản xuất dầu nhớt có quy mô hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam, dấu mốc quan trọng được ghi nhận vào năm 2014 khi nhà máy dầu bôi trơn ENEOS tại Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải Phòng) chính thức đi vào hoạt động. Với diện tích 40.000 m2, nhà máy đã hình thành hệ thống liên hợp từ nghiên cứu, pha chế, phân phối đến mạng lưới bán lẻ. Sự hiện diện của nhà máy ENEOS tại Hải Phòng là minh chứng cho sự gắn bó lâu dài của ENEOS với thị trường Việt Nam.

Sản phẩm dầu nhớt ENEOS là sự lựa chọn của nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy, gara trên cả nước. Ảnh: ENEOS.

DẦU NHỚT ENEOS: VỊ THẾ DẪN ĐẦU – CAM KẾT BỀN VỮNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

Khẳng định vị thế thương hiệu dầu nhớt số 1 Nhật Bản, ENEOS đã nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng cao, ENEOS còn áp dụng triết lý, công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản cho người Việt, tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong từng giọt dầu nhớt.

Ông Hosoki Eiichi, Tổng giám đốc Công ty JX Nippon Oil & Energy Việt Nam đã nhấn mạnh: “Với ENEOS, chúng tôi tin rằng giá trị bền vững được tạo nên từ sự kết nối và đổi mới không ngừng. Chúng tôi đẩy mạnh đổi mới sáng tạo cùng các hãng xe OEM, đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu và phát triển nội bộ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp phụ gia và dầu gốc hàng đầu thế giới. Song song đó, ENEOS tự hào đồng hành cùng các giải đua thể thao tốc độ đỉnh cao – nơi công nghệ được thử thách ở giới hạn khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng đến một cam kết xuyên suốt: mang đến chất lượng chuẩn Nhật Bản, hiệu suất vượt trội và sự tin cậy lâu dài cho khách hàng trên mọi hành trình”. Lời khẳng định này không chỉ là tuyên ngôn, mà còn được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể.

Ông Hosoki Eiichi – Tổng giám đốc Công ty JX Nippon Oil & Energy Việt Nam phát biểu tại Hội nghị khách hàng (Tháng 1/2026). Ảnh: ENEOS.

Cụ thể, ENEOS tại Việt Nam chú trọng triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội CSR một cách bài bản và lâu dài, đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều chương trình thiết thực. Tiêu biểu là chương trình thay dầu ENEOS xe máy miễn phí dành cho hơn 4.000 lái xe công nghệ trong giai đoạn 2023–2024 và hơn 5.000 sinh viên tại các trường đại học trên toàn quốc trong năm 2025, hơn 2000 người dân lao động tại khu chế xuất Tân Thuận TP.HCM. Thông qua các hoạt động này, ENEOS không chỉ đồng hành và sẻ chia cùng cộng đồng, mà còn khẳng định triết lý phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp luôn kiên định theo đuổi.

ENEOS trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội 12/2025. Ảnh: ENEOS.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, ENEOS vẫn giữ vững vị thế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chất lượng Nhật Bản và sự thấu hiểu nhu cầu người Việt. Nhà máy tại Hải Phòng không chỉ là trung tâm sản xuất, mà còn là biểu tượng cho sự hội nhập, nơi công nghệ Nhật Bản gặp gỡ tinh thần sáng tạo Việt Nam.

ENEOS đặt phát triển bền vững làm trọng tâm, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, từ việc xử lý chất thải đúng chuẩn đến những chương trình trách nhiệm xã hội thiết thực. Song song với đó, ENEOS không ngừng đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu và phát triển để mang đến những sản phẩm vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Những giá trị này không chỉ giúp ENEOS duy trì vị thế thương hiệu dầu nhớt số 1 Nhật Bản tại Việt Nam, mà còn mở ra một hành trình mới – hành trình kiến tạo tương lai năng lượng bền vững và hiệu quả hơn cho đất nước. Đây chính là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn:dầu nhớt ENEOS – chất lượng Nhật Bản, dành cho người Việt.