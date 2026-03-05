Hà Nội đề nghị đảm bảo an toàn cho người lao động tại Trung Đông

Hà Nội đề nghị các đơn vị rà soát danh sách người lao động thuộc địa phương hiện đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông. Theo số liệu thống kê, TP. Hà Nội hiện có 57 người lao động đi làm việc tại các nước khu vực này...

Ngày 5/3, Sở Nội vụ Hà Nội đã đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường; Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; và các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thành phố nắm bắt tình hình lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.

Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh cuộc không kích và tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran hôm 28/2/2026 đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Iran đã tiến hành các đợt phản công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Trung Đông, trong đó có các quốc gia hiện có người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc như Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait…

Theo đánh giá và nhận định của các cơ quan hữu quan, tình hình khu vực Trung Đông còn thể tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), từ năm 2021 đến nay, TP. Hà Nội hiện có 57 người lao động đi làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.

Để kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình và đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động Việt Nam, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát danh sách người lao động, thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến tình hình trên các bản tin thời sự và các phương tiện thông tin chính thống từ cơ quan chức năng, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố để kịp thời thông tin đến gia đình người lao động.

Đồng thời, thông tin đến người lao động chủ động liên hệ, phối hợp cùng các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội được giao chủ động nắm bắt thông tin từ Trung tâm Lao động ngoài nước và các kênh thông tin kết nối với doanh nghiệp, người lao động hiện đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông, các chỉ đạo của Trung ương, thành phố để kịp thời triển khai thông tin, tuyên truyền đến người lao động đang có nhu cầu đi làm việc tại các nước Trung Đông.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thành phố, Sở Nội vụ đề nghị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Cục Quản lý lao động ngoài nước về đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.

Trong đó có việc tạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình được kiểm soát ổn định và trở lại bình thường.

Ưu tiên việc giữ liên lạc, trao đổi với người lao động tại khu vực Trung Đông; giữ liên hệ thường xuyên với Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại các nước trong khu vực, kịp thời cập nhật tình hình người lao động làm việc tại địa bàn.

Sở Nội vụ cũng đề nghị các xã, phường, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thành phố kịp thời báo cáo về Sở tình hình người lao động đang làm việc tại khu vực Trung Đông khi phát sinh tình huống khẩn cấp, liên quan đến an toàn, tính mạng của người lao động để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nội vụ.