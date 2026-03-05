Hà Nội đề nghị đảm bảo an toàn cho người lao động tại Trung Đông

Ngày 5/3, Sở Nội vụ Hà Nội đã đề nghị Ủy
ban nhân dân các xã, phường; Trung
tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; và
các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước
ngoài trên địa bàn thành phố nắm
bắt tình hình lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.
Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh cuộc
không kích và tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel vào lãnh thổ Iran hôm 28/2/2026 đã làm
gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Iran đã tiến hành các đợt phản
công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực Trung Đông, trong đó
có các quốc gia hiện có người lao động Việt Nam sinh sống và làm việc như Ả rập
Xê út, Các Tiểu vương
quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait…
Theo đánh giá và nhận định của
các cơ quan hữu quan, tình hình khu vực Trung Đông còn thể tiếp tục diễn biến
phức tạp. Theo số liệu từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), từ năm 2021 đến nay, TP. Hà Nội hiện có 57 người
lao động đi làm việc tại các nước khu vực Trung Đông.
Để kịp thời nắm bắt thông tin,
tình hình và đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động Việt Nam, Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát danh sách người lao
động, thường xuyên theo dõi sát sao diễn
biến tình hình trên các bản tin thời sự và các phương tiện
thông tin chính thống từ cơ quan chức năng, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố để kịp thời thông
tin đến gia đình người lao động.
Đồng thời, thông tin đến người lao động chủ động liên hệ, phối hợp cùng
các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài
trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
được giao chủ động nắm
bắt thông tin từ Trung tâm Lao
động ngoài nước và các kênh thông tin kết nối với doanh nghiệp, người lao động
hiện đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông, các chỉ đạo của Trung ương,
thành phố để kịp thời
triển khai thông tin, tuyên truyền đến người lao động đang có nhu cầu đi làm việc
tại các nước Trung Đông.
Đối với các doanh nghiệp hoạt động dịch
vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn thành phố, Sở Nội vụ đề nghị thực hiện nghiêm túc
các chỉ đạo của Cục Quản
lý lao động ngoài nước về đảm bảo an toàn cho người lao động làm việc tại các
nước khu vực Trung Đông.
Trong đó có việc tạm dừng hoạt động đưa người
lao động đi làm việc tại khu vực Trung Đông cho đến khi tình hình được kiểm
soát ổn định và trở lại bình thường.
Ưu tiên việc giữ liên lạc, trao đổi
với người lao động tại khu vực Trung Đông; giữ liên hệ thường xuyên với Cơ quan
đại diện ngoại giao Việt Nam, Ban Quản lý lao động thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại
các nước trong khu vực, kịp thời cập nhật tình hình người lao động làm việc tại
địa bàn.
Sở Nội vụ cũng đề nghị các xã, phường,
các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
trên địa bàn thành phố
kịp thời báo cáo về Sở tình hình người lao động đang làm việc tại khu vực Trung
Đông khi phát sinh tình huống khẩn cấp, liên quan đến an toàn, tính mạng của
người lao động để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Nội vụ.
Thông tin liên hệ trong trường hợp
khẩn cấp
1. Thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại
các nước khu vực Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu
Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE): Chị Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư thứ Nhất, Ban Quản lý lao động, Đại
sứ quán Việt Nam tại UAE: WhatsApp: + 971 504799268; Email: ngok2011@yahoo.com
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi
Arabia - Hotline của Đại sứ quán: Điện thoại: +966 59 573 1500, + 966 54 069
5668, + 966 56 402 7310, +966 50 039 5148 Email: vnemb.sa@mofa.gov.vn
Ban Quản lý lao động: Anh Nguyễn
Thành Đức, Bí thư thứ Nhất, Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại
Saudi Arabia. SĐT: +966 540695668. Email: Duc151987@gmail.com
2. Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục
Lãnh sự - Bộ Ngoại giao
SĐT: (+84) 981.84.84.84, hoạt động 24/7 để hỗ trợ
công dân Việt Nam gặp khó khăn, khẩn cấp ở nước ngoài.
Phòng Bảo hộ công dân (Cục Lãnh sự):
(+84) 24 3799 2364 hoặc (+84) 24 3799 3122 Email: bhls-cls@mofa.gov.vn;
Website: lanhsuvietnam.gov.vn