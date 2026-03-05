Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Thị trường

TP.Hồ Chí Minh tập trung mọi nguồn lực đảm bảo cung ứng điện ổn định

Minh Hà

05/03/2026, 10:13

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các dự án điện theo Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân…

TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất kinh doanh, đời sống - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất kinh doanh, đời sống - Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, TP. Hồ Chí Minh đã có những bước đi quyết liệt nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027–2030.

Cụ thể, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư, cải tạo và nâng cấp hạ tầng cấp điện. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đốt rác phát điện và đưa Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước vào vận hành theo đúng quy hoạch là những điểm nhấn quan trọng;

Sở Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án phát triển năng lượng. Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án chưa cấp chủ trương đầu tư cũng được yêu cầu phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, cập nhật các dự án điện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong công tác đất đai đối với các dự án phát điện từ rác.

Để đảm bảo tiến độ các dự án, UBND Thành phố yêu cầu các xã, phường, đặc khu Côn Đảo cùng các Ban Quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao tập trung hỗ trợ chủ đầu tư, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh cũng được giao nhiệm vụ đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện theo hướng hiện đại, thông minh, đảm bảo vận hành an toàn.

Những nỗ lực này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng, mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững của TP. Hồ Chí Minh. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, bền vững.

cung ứng điện TP. Hồ Chí Minh đốt rác phát điện dự án năng lượng 2026 Phát triển năng lượng bền vững

VnEconomy