Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG

Anh Khuê

06/04/2026, 21:18

Trước làn sóng chuyển đổi sang kinh tế xanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố các cam kết môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như một phần của chiến lược phát triển. Song hành với xu hướng này là sự gia tăng của hiện tượng “greenwashing” khi các tuyên bố “xanh” không đi kèm bằng chứng xác thực, thiếu dữ liệu kiểm chứng hay bị phóng đại so với thực tế triển khai...

Hình ảnh “xanh hóa” đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhận diện doanh nghiệp

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG toàn cầu ngày càng được siết chặt, “greenwashing” (tẩy xanh) đang trở thành rủi ro kinh tế cụ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường, dòng vốn và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

CẢNH BÁO GIA TĂNG TỪ THỊ TRƯỜNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Từ các báo cáo phát triển bền vững, cam kết giảm phát thải đến những chiến dịch truyền thông về sản phẩm “thân thiện môi trường”, hình ảnh “xanh hóa” đang trở thành một phần không thể thiếu trong nhận diện doanh nghiệp.

Các tín hiệu cảnh báo về “greenwashing” đã xuất hiện rõ ràng tại nhiều thị trường phát triển, đặc biệt là Châu Âu, nơi đi đầu trong xây dựng các tiêu chuẩn xanh.

Theo một báo cáo tổng hợp của Ủy ban Châu Âu (EC), hơn 53% các tuyên bố môi trường của doanh nghiệp tại Châu Âu bị đánh giá là “mơ hồ, gây hiểu nhầm hay không có căn cứ”, trong khi 40% không có bằng chứng hỗ trợ. Những con số này phản ánh một thực trạng đáng chú ý, đó là mức độ phổ biến của các tuyên bố “xanh” đang vượt xa khả năng kiểm chứng.

Từ góc độ thị trường vốn, khảo sát toàn cầu về Doanh nghiệp Gia đình của PwC cho thấy, có tới 94% nhà đầu tư tin rằng báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp vẫn tồn tại các tuyên bố chưa được kiểm chứng. Xu hướng này không chỉ dừng ở sự hoài nghi, mà đã chuyển thành yêu cầu cụ thể về dữ liệu.

Ông James Chalmers, Giám đốc toàn cầu về Kiểm toán của PwC UK, nhận định trong báo cáo nói trên rằng nhà đầu tư hiện “đặt ra những câu hỏi ngày càng chi tiết và khắt khe về dữ liệu khí hậu và ESG”, thay vì chấp nhận các cam kết mang tính định tính. Điều này cho thấy tiêu chuẩn đánh giá doanh nghiệp đã chuyển từ “có cam kết” sang “có chứng cứ”.

Song song đó, theo Cơ quan Giám sát thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA), số vụ việc nghi ngờ liên quan đến “greenwashing” trong lĩnh vực tài chính đã tăng 26% trong năm 2023. Sự gia tăng này phản ánh áp lực giám sát ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý, đồng thời cho thấy rủi ro pháp lý đang dần hiện hữu đối với các tuyên bố môi trường thiếu minh bạch.

Những diễn biến trên đang định hình một chuẩn mực mới mà ở đó mọi thông tin ESG, nhất là liên quan đến môi trường, đều phải có khả năng kiểm chứng bằng dữ liệu và được xác nhận độc lập.

KHOẢNG CÁCH LỚN GIỮA CAM KẾT VÀ THỰC THI TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, xu hướng “xanh hóa” doanh nghiệp đang diễn ra với tốc độ nhanh, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp xuất khẩu phải đáp ứng yêu cầu từ thị trường quốc tế.

Theo báo cáo ESG Progress Tracker 2025 của PwC, 89% doanh nghiệp Việt Nam đã có hay dự kiến triển khai ESG trong vòng từ 2 - 4 năm tới, cho thấy mức độ quan tâm rất cao của cộng đồng doanh nghiệp đối với xu hướng phát triển bền vững.

Tuy nhiên, khi đi vào thực chất, mức độ triển khai còn hạn chế. Chỉ có 19% doanh nghiệp cho biết đã tích hợp đầy đủ các yếu tố ESG vào mô hình kinh doanh, và phần lớn vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ nhận thức sang hành động. Như vậy có thể thấy c một khoảng cách đáng kể giữa cam kết và việc thực thi các chính sách ESG.

Khoảng cách này thể hiện rõ nhất ở năng lực dữ liệu, vốn là yếu tố cốt lõi để chứng minh các tuyên bố “xanh”. Dù 78% doanh nghiệp đã bắt đầu thu thập dữ liệu ESG, nhưng chỉ 3% sử dụng các công cụ phân tích nâng cao, và chỉ khoảng 33% có kiểm toán độc lập đối với báo cáo ESG. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn dữ liệu vẫn chưa đạt mức độ tin cậy và chuẩn hóa cần thiết.

ESG tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn cam kết sang thực thi. Ảnh mang tính minh họa

Không chỉ dừng ở dữ liệu, cấu trúc quản trị ESG cũng còn nhiều hạn chế. Dù nhiều doanh nghiệp đã có bộ phận hoặc nhân sự phụ trách ESG, nhưng chỉ khoảng 30% có lãnh đạo ESG gắn với các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (KPI). Trong nhiều trường hợp, ESG vẫn được đặt trong phạm vi truyền thông hay trách nhiệm xã hội (CSR), thay vì trở thành một phần của chiến lược kinh doanh cốt lõi.

Như nhận định trong báo cáo của PwC: ESG tại Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn cam kết sang thực thi, nhưng tiến độ không đồng đều và vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể trong tích hợp vào mô hình kinh doanh.

Thực tế này cho thấy một “vùng xám” đáng chú ý: Khi doanh nghiệp đã bắt đầu truyền thông về ESG nhưng hệ thống quản trị và dữ liệu chưa theo kịp. Và đây chính là điều kiện dễ phát sinh các tuyên bố thiếu cơ sở, dù không phải lúc nào cũng mang tính cố ý.

MINH BẠCH TRỞ THÀNH “GIẤY THÔNG HÀNH” MỚI

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng chặt chẽ, “xanh” không còn là câu chuyện truyền thông mà đã trở thành bài toán quản trị dựa trên dữ liệu, hệ thống và kiểm chứng.

Các quy định mới tại Châu Âu và nhiều thị trường phát triển yêu cầu doanh nghiệp phải công bố phát thải cụ thể theo từng phạm vi, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực hiện kiểm toán độc lập đối với báo cáo ESG. Những yêu cầu này đang dần trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự chuyển dịch từ “greenwashing” sang “green proof” (bằng chứng xanh), tức chứng minh bằng dữ liệu, phản ánh một thay đổi căn bản trong cách thị trường đánh giá doanh nghiệp. Trong kỷ nguyên ESG, không chỉ “làm xanh” mà còn phải “chứng minh được xanh”, và chính mức độ minh bạch sẽ quyết định khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, nhiều báo cáo phát triển bền vững vẫn thiên về mô tả định tính, thiếu các chỉ số định lượng như phát thải carbon, tiêu thụ năng lượng hay vòng đời sản phẩm. Điều này không chỉ làm giảm khả năng so sánh mà còn khiến các tuyên bố “xanh” khó được thị trường quốc tế chấp nhận.

Trong bối cảnh đó, “greenwashing” không chỉ là rủi ro về hình ảnh mà đã chuyển hóa thành rủi ro kinh tế cụ thể.

Trước hết là nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, khi các đối tác yêu cầu dữ liệu minh bạch và có kiểm chứng. Tiếp đến là rủi ro tài chính, khi doanh nghiệp thiếu minh bạch ESG có thể bị đánh giá rủi ro cao hơn, dẫn đến chi phí vốn tăng. Ngoài ra, rủi ro pháp lý cũng đang gia tăng khi các quy định về công bố thông tin môi trường ngày càng chặt chẽ.

Ngược lại, minh bạch đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới. Doanh nghiệp có khả năng đo lường, quản trị và công bố dữ liệu ESG một cách nhất quán, có kiểm chứng sẽ có lợi thế rõ rệt trong tiếp cận thị trường và dòng vốn.

Thực hành ESG: Cơ hội doanh nghiệp hút vốn xanh, tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng

18:54, 15/01/2026

Thực hành ESG: Cơ hội doanh nghiệp hút vốn xanh, tăng sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng

ESG trở thành “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh

18:18, 22/12/2025

ESG trở thành “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh

Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG

16:13, 03/04/2026

Sẽ có quy định cụ thể về tiêu chí xanh, xác định dự án xanh, tuần hoàn, ESG

Từ khóa:

áp lực xanh với các doanh nghiệp Việt báo cáo phát triển bền vững châu Âu giấy thông hành mới cho doanh nghiệp greenwashing minh bạch dữ liệu rủi ro từ hiện tượng tẩy xanh tẩy xanh thực hành ESG Tiêu chuẩn ESG tiêu chuẩn xanh của thị trường Ủy ban châu Âu

Đọc thêm

Chuyên gia ESG/NETZERO Phạm Hoài Trung: Người “dịch” ngôn ngữ ESG thành giải pháp thực chiến cho doanh nghiệp

Chuyên gia ESG/NETZERO Phạm Hoài Trung: Người “dịch” ngôn ngữ ESG thành giải pháp thực chiến cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn Net Zero và ESG, kiểm kê khí nhà kính đang trở thành “ngôn ngữ bắt buộc” của thương mại toàn cầu, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành vẫn là một bài toán hóc búa đối với nhiều doanh nghiệp...

Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách

Tìm kiếm và phát triển giải pháp công nghệ giải quyết thách thức môi trường cấp bách

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi hackathon về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên, học viên cao học được tổ chức tại Việt Nam. Các ý tưởng tập trung vào các thách thức về năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu;...

Đề xuất giảm thời gian đình chỉ hoạt động nguồn thải, cơ sở vi phạm môi trường

Đề xuất giảm thời gian đình chỉ hoạt động nguồn thải, cơ sở vi phạm môi trường

Một số hành vi vi phạm bảo vệ môi trường được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng mức xử phạt để bảo đảm tính răn đe; đồng thời giảm thời gian áp dụng đình chỉ hoạt động cơ sở, của nguồn phát sinh chất thải hoặc hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở…

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học

Chuyển dịch xe điện ở châu Á: “Cơn đau trưởng thành” của Trung Quốc và bài học

Khi thị trường xe điện lớn nhất thế giới bước sang giai đoạn trưởng thành, những vấn đề như suy giảm pin, chi phí bảo trì, hạ tầng sạc và hỗ trợ phần mềm đang dần lộ rõ…

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Hình thành hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam

Hệ sinh thái cà phê xanh lam ở Việt Nam đang hình thành trên nền tảng chuyển dịch từ sản xuất tuyến tính sang mô hình tái sinh và tuần hoàn giá trị.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng xanh

Bất động sản

2

Thanh khoản giảm mạnh, các nhóm nhà đầu tư giao dịch thận trọng

Chứng khoán

3

6 nhân sự được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031

Tiêu điểm

4

Chưa đủ cơ sở để kết luận hệ thống sẽ bước vào một chu kỳ lãi suất cao?

Chứng khoán

5

Giới trẻ chi tiêu thông minh để sống đáng giá hơn

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy