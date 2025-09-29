EU áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng của Việt Nam

Ủy ban châu Âu vừa chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu từ Việt Nam, với mức thuế 12,1%...

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 26/9/2025, Ủy ban châu Âu đã công bố quy định (EU) 2025/1919 ký ngày 25/09/2025 về thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng của Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam cũng như chấm dứt điều tra nhập khẩu các sản phẩm tương tự từ Ấn độ.

Cụ thể, thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng đối với một số sản phẩm nhập khẩu như cán phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, có hoặc không ở dạng cuộn (bao gồm các sản phẩm "cắt theo chiều dài" và "dải hẹp"), không được gia công thêm ngoài cán nóng, không phủ, mạ hoặc tráng.

Các sản phẩm này thuộc mã CN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (mã TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (mã TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90 , ex 7226 19 10 (mã TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 và 7226 91 99 có nguồn gốc từ Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam.

Các sản phẩm bị loại trừ, gồm: các sản phẩm bằng thép không gỉ và thép điện silic định hướng hạt; các sản phẩm bằng thép dụng cụ và thép tốc độ cao; các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày trên 10 mm và chiều rộng từ 600 mm trở lên; và các sản phẩm, không ở dạng cuộn, không có hoa văn nổi, có độ dày từ 4,75 mm trở lên nhưng không quá 10 mm và chiều rộng từ 2.050 mm trở lên.

Mức thuế chống bán phá giá chính thức áp dụng cho giá ròng, giá tự do tại biên giới Liên minh, trước thuế, của các sản phẩm được mô tả tại khoản 1 và được sản xuất bởi các công ty của Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam.

Trong đó, với Việt Nam, mức thuế chống bán phá giá được áp cho Formosa Ha Tinh Steel Corporation (mã TARIC bổ sung 89MC) và tất cả thép cán nóng từ Việt Nam (mã TARIC bổ sung 8999) là 12,1 %.

Cũng theo công bố của EU, các biện pháp chống bán phá giá hiện hành không áp dụng đối với nhà sản xuất xuất khẩu của Việt Nam là Tập đoàn Hòa Phát, bao gồm Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất, Công ty TNHH Thép cán nguội Hòa Phát, Công ty TNHH Tôn Hòa Phát/Công ty TNHH Tôn Hòa Phát, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát – Chi nhánh Hưng Yên, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Bình Dương/Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Bình Dương và Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng (mã TARIC bổ sung 89MD).